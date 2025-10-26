Thu nhập 16 triệu, bố không nuôi nổi đành gửi 3 con vào trại trẻ mồ côi, phút chia ly khiến ai cũng khóc

Mới đây, một câu chuyện buồn tại Malaysia đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Vì khó khăn tài chính, một người đàn ông đã ly dị vợ buộc lòng phải gửi 3 đứa con vào trại trẻ mồ côi vì không thể chăm sóc tốt cho các bé.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, người đàn ông làm tài xế xe tải cho một công ty xây dựng ở Kuala Lumpur và kiếm được 2.600 Ringgit, tương đương 16 triệu chia sẻ rằng gánh nặng tài chính đã khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi các con đến trại trẻ mồ côi.

Người đàn ông này đã kết hôn với một phụ nữ Việt Nam làm việc tại một quán cà phê ở Teluk Intan, Perak, vào năm 2016. Sau đó, họ có với nhau 3 người con, 2 con gái và 1 con trai, nhưng đã ly hôn vào năm 2024 do những bất đồng liên tục. Tòa án đã chấp thuận đơn ly hôn và trao quyền nuôi 3 đứa con cho người đàn ông này.

Anh quyết định đưa 3 đứa con của mình đến Kuala Lumpur và gửi chúng đến một nhà trẻ phi lợi nhuận trong thành phố, nơi anh được yêu cầu đóng 400 Ringgit (tương đương 2,5 triệu VNĐ) mỗi tháng.

Người đàn ông rơi nước mắt khi tạm thời phải gửi con đến trại trẻ mồ côi.

"Để trả số tiền này, tôi đã sống tằn tiện, chỉ uống cà phê vào bữa sáng, bánh mì vào bữa trưa và cơm vào bữa tối. Sau khi tôi nộp đơn, họ cho phép tôi đóng 300 Ringgit (1,9 triệu) mỗi tháng, nhưng tôi vẫn không đủ khả năng chi trả. Con gái lớn của tôi 9 tuổi, con gái kế 7 tuổi và con trai út 5 tuổi. Lẽ ra các con phải học lớp 3 và lớp 1 ở trường tiểu học, và mẫu giáo. Nhưng trại trẻ mồ côi lại bắt các con đi học các lớp học tại nhà thờ thay vì học tiểu học và mẫu giáo chính quy”, người đàn ông nói thêm.

Vì vậy, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định khó khăn là gửi chúng đến trại trẻ mồ côi ở Teluk Intan, nơi các bé có thể tham gia học tập bình thường.

“Tôi sẽ trở về Kuala Lumpur làm việc và thỉnh thoảng đến thăm 3 đứa con ở Teluk Intan", người đàn ông chia sẻ.

Điều khiến những người chứng kiến đau lòng là 3 trẻ rất hiểu chuyện. Các em đều hiểu được hoàn cảnh của cha mình, không trách cứ và đồng ý sống trong trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, giây phút chia tay của 4 cha con vẫn là điều gì đó rất khó khăn.

Người đàn ông dặn dò các con phải ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ để lớn lên có thể theo đuổi ước mơ của mình, nhưng cũng không kìm được nước mắt. Lúc này, cô con gái lớn và cậu con trai út đã bật khóc, còn con gái thứ 2 mặt buồn rười rượi, lặng lẽ gật đầu. Đến lúc nhân viên trại trẻ mồ côi đến đón 3 đứa trẻ, cậu con út đã níu lấy chân cha, không chịu buông. Vì vậy, người đàn ông quyết định cùng các con đến trại trẻ mồ côi ở Teluk Intan.

"Một số người cha có thể không giàu có, nhưng họ chính là những người cha vĩ đại nhất. Người đàn ông đã đi xa đến vậy chỉ để cho các con mình một mái ấm an toàn. Chúng tôi hy vọng rằng người cha và các con của anh sẽ được đoàn tụ vào một ngày tốt đẹp hơn", nhân viên của trại trẻ mồ côi cho biết.