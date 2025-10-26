Bé Lisa xinh như thiên thần nhà Khánh Thi - Phan Hiển giống bố hay mẹ?

Kiện tướng dancesport Nguyễn Đoàn Phan Hiển mới đây khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng loạt ảnh con gái út Lisa cùng dòng chú thích hài hước: "Mê xe từ nhỏ, giống y như ông già của nó".

Trong loạt ảnh được chia sẻ, bé Lisa gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, đôi má phúng phính và ánh mắt to tròn. Cô bé diện váy hoa nhẹ nhàng, ngồi trên chiếc xe đồ chơi màu xanh ngọc và tỏ ra vô cùng thích thú. Khoảnh khắc Lisa say mê "cầm lái" khiến nhiều người không khỏi bật cười vì biểu cảm tập trung và thần thái "tay lái nhí" giống hệt bố.

Bé Lisa thích xe giống bố Phan Hiển

Bé Lisa là con gái út trong gia đình Phan Hiển – Khánh Thi. Cô bé chào đời năm 2023, được yêu mến nhờ gương mặt xinh xắn, đường nét lai giữa bố và mẹ cùng biểu cảm cực kỳ đáng yêu mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội. Dù mới gần 2 tuổi, Lisa đã nhanh chóng trở thành "em bé hot nhất nhà" khi thường xuyên được bố mẹ chia sẻ hình ảnh trên Facebook, Instagram với hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Dưới phần bình luận, khán giả dành "cơn mưa" lời khen cho bé Lisa. Nhiều người cho rằng cô bé thừa hưởng nét tinh nghịch, năng động và cả niềm đam mê xe cộ từ Phan Hiển.

Phan Hiển và con gái cưng

Bé Lisa thích xe từ nhỏ

Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển hiện có ba người con là Kubi, Anna và Lisa. Cả ba đều nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nhờ sự đáng yêu và gần gũi. Sau hơn một năm chào đời, Lisa không chỉ là "cục cưng" của gia đình mà còn là nguồn năng lượng vui tươi, gắn kết thêm hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của cặp kiện tướng dancesport.