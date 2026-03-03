Thử ngâm tóc với nước muối 5 phút trước khi gội, tôi không ngờ tóc sạch và giảm hẳn bết dầu

Gần đây trên mạng xã hội rộ lên một mẹo chăm sóc tóc khá đơn giản: ngâm tóc với nước muối trước khi gội. Chỉ cần một thìa muối, một chậu nước ấm và vài phút chờ đợi – nhiều người cho rằng cách này giúp loại bỏ dầu thừa và làm sạch tóc kỹ hơn so với việc chỉ dùng dầu gội thông thường.

Cách thực hiện

Bước đầu tiên khá đơn giản: hòa một thìa muối vào nước ấm, khuấy tan rồi nhúng phần tóc vào ngâm khoảng 3–5 phút. Sau khi ngâm xong, tôi quan sát thấy trong nước có một ít tạp chất lơ lửng và trên bề mặt có lớp dầu mỏng. Cảm giác ban đầu là tóc được “rút” bớt dầu trước khi bước vào bước gội.

Sau đó, tôi gội lại bằng dầu gội như bình thường. Điều đáng chú ý là tóc vẫn tạo bọt khá nhiều, chứng tỏ bước ngâm muối không làm mất hoàn toàn độ ẩm tự nhiên của tóc.

Cảm nhận sau khi gội

Sau khi sấy khô, tóc có cảm giác sạch và nhẹ hơn, da đầu thoáng, không còn cảm giác bết dính. Phần đuôi tóc không bị quá khô hay xơ như tôi lo ngại ban đầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lần thử đầu tiên nên chưa thể kết luận về hiệu quả lâu dài.

Vì sao nước muối có thể giúp làm sạch tóc?

Muối có tính kháng khuẩn nhẹ và khả năng hút dầu nhất định. Khi hòa vào nước ấm, dung dịch này có thể giúp làm mềm lớp dầu thừa trên tóc và da đầu, hỗ trợ quá trình làm sạch ở bước gội sau đó. Với những người tóc nhanh bết hoặc da đầu nhiều dầu, mẹo này có thể mang lại cảm giác sạch sâu hơn.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý: muối có thể khiến tóc khô nếu lạm dụng, đặc biệt với tóc đã qua xử lý hóa chất như uốn, nhuộm hoặc tẩy. Vì vậy, nếu áp dụng, chỉ nên thực hiện 1–2 lần/tuần và nhớ dùng thêm dầu xả hoặc sản phẩm dưỡng để cân bằng độ ẩm.

Có nên thử?

Nếu bạn đang tìm một cách làm sạch tóc đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà, ngâm tóc với nước muối có thể là một trải nghiệm đáng thử. Nhưng hãy coi đây là bước hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn dầu gội hay các sản phẩm chăm sóc chuyên sâu.

Chăm sóc tóc cũng giống như chăm sóc da, điều quan trọng không phải là chạy theo trào lưu, mà là lắng nghe tình trạng tóc của mình để chọn cách phù hợp nhất.