Suy cho cùng, tóc ngắn layer vẫn là dễ áp dụng nhất và 5 kiểu tuyệt đẹp nên cắt

Tóc ngắn layer là một trong những kiểu tóc được nhiều chị em lựa chọn khi muốn làm mới diện mạo mà vẫn giữ được sự nữ tính và hiện đại. Nhờ kỹ thuật cắt tỉa nhiều lớp, tóc layer giúp mái tóc trông nhẹ hơn, có độ phồng tự nhiên và không bị ôm sát vào da đầu. Đặc biệt, tóc ngắn layer còn rất linh hoạt, dễ biến tấu theo nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính. Dưới đây là 5 kiểu tóc layer ngắn đang được yêu thích và rất đáng để thử.

Tóc ngắn layer mái bay

Tóc ngắn layer mái bay là kiểu tóc phù hợp với nhiều dáng mặt và độ tuổi khác nhau. Phần mái được cắt dài vừa phải, rẽ nhẹ sang hai bên, tạo cảm giác gương mặt thon gọn và thanh thoát hơn. Kiểu mái này giúp che đi nhược điểm ở phần má hoặc xương hàm khá hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những ai có khuôn mặt tròn hoặc mặt vuông.

Không chỉ dễ cắt, tóc ngắn layer mái bay còn rất dễ chăm sóc và tạo kiểu. Bạn có thể để thẳng tự nhiên, uốn nhẹ phần đuôi hoặc sấy phồng để mái tóc trông bồng bềnh hơn. Dù theo phong cách nhẹ nhàng, nữ tính hay hiện đại, kiểu tóc này vẫn mang lại vẻ ngoài hài hòa và cuốn hút.

Tóc ngắn layer mái dài

Tóc ngắn layer mái dài mang đến cảm giác trưởng thành và thanh lịch. Phần mái dài được cắt hòa vào các lớp tóc, thường rẽ ngôi hoặc vắt sang một bên, giúp tổng thể mái tóc trông mềm mại và có chiều sâu hơn. Đây là kiểu tóc rất phù hợp với những ai làm việc trong môi trường công sở hoặc yêu thích phong cách đơn giản nhưng tinh tế.

Ưu điểm của tóc ngắn layer mái dài là khả năng "hack" dáng mặt khá tốt, giúp gương mặt trông dài và cân đối hơn. Kiểu tóc này cũng dễ kết hợp với nhiều màu nhuộm khác nhau, từ tông trầm nhẹ nhàng đến các gam màu sáng, mang lại vẻ ngoài sang trọng và hiện đại.

Tóc ngắn layer mái thưa

Tóc ngắn layer mái thưa là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng. Phần mái được cắt mỏng, tơi tự nhiên, không quá dày nên tạo cảm giác thoáng và dễ chịu. Khi kết hợp với tóc ngắn layer, kiểu mái thưa giúp gương mặt trông mềm mại và trẻ hơn so với tuổi thật.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những bạn có mái tóc mỏng, vì các lớp layer sẽ giúp tóc trông dày và có sức sống hơn. Ngoài ra, tóc ngắn layer mái thưa cũng rất dễ phối với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ năng động, nữ tính đến tối giản.

Tóc ngắn layer ngôi lệch

Tóc ngắn layer ngôi lệch là gợi ý dành cho những ai muốn thay đổi diện mạo theo hướng cá tính và thời thượng hơn. Việc chia ngôi lệch giúp tạo độ phồng tự nhiên cho mái tóc, đồng thời làm gương mặt trông hài hòa và bớt cứng nhắc. Kiểu tóc này còn giúp che nhược điểm phần trán hoặc một bên gương mặt khá hiệu quả.

Bạn có thể kết hợp tóc ngắn layer ngôi lệch với uốn nhẹ phần đuôi hoặc uốn sóng lơi để tăng thêm nét mềm mại. Chỉ cần thay đổi cách chia ngôi, tổng thể diện mạo đã trở nên mới mẻ và thu hút hơn mà không cần cắt quá nhiều.

Tóc pixie

Tóc pixie là kiểu tóc ngắn layer mang đậm cá tính, phù hợp với những quý cô muốn tạo dấu ấn riêng. Tóc được cắt ngắn gọn, tỉa layer khéo léo để tạo độ ôm và làm nổi bật các đường nét trên gương mặt. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông sáng và sắc nét hơn, đặc biệt là vùng mắt và gò má.

Dù khá kén dáng mặt, nhưng nếu phù hợp, tóc pixie sẽ mang lại vẻ ngoài rất cuốn hút và hiện đại. Ngoài ra, kiểu tóc này còn ghi điểm nhờ sự gọn gàng, dễ chăm sóc, không tốn nhiều thời gian tạo kiểu, phù hợp với những ai yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn nổi bật.

Ảnh: Instagram