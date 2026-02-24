5 kiểu tóc ngắn sẽ "làm mưa làm gió" từ giờ tới tận mùa hè

Sắp bước sang tháng 3, khi những đợt lạnh cuối cùng của mùa xuân còn vương lại trong không khí, cũng là lúc hội chị em bắt đầu rục rịch tìm kiếm một diện mạo mới cho những tháng ngày nắng ấm sắp tới. Và không nằm ngoài dự đoán, tóc ngắn tiếp tục là "từ khóa" của mùa làm đẹp năm nay. Gọn gàng, trẻ trung, dễ chăm sóc và đặc biệt cực kỳ hợp với tiết trời từ xuân sang hè, tóc ngắn đang chứng minh sức hút chưa hề hạ nhiệt.

Dưới đây là những kiểu tóc ngắn hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" từ bây giờ cho đến tận mùa hè 2026.

Tóc pixie

Nhắc đến tóc ngắn mà bỏ qua pixie thì thật thiếu sót. Năm 2026, tóc pixie quay trở lại với tinh thần hiện đại hơn, đó là vẻ mềm mại, tự nhiên và linh hoạt trong cách tạo kiểu.

Pixie năm nay không còn quá ôm sát hay quá "tomboy" như trước. Phần mái được biến tấu đa dạng, có thể là mái dài uốn nhẹ, mái bay lòa xòa trước trán hoặc mái thưa giúp gương mặt trông mềm mại hơn. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những nàng muốn "lột xác" mạnh mẽ, yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn giữ nét quyến rũ riêng.

Tóc bob

Nếu pixie là lựa chọn táo bạo thì tóc bob chính là "vùng an toàn" nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Hiện tại, tóc bob ngang cằm hoặc chạm vai đang dần trở thành kiểu tóc được nhiều người yêu thích nhờ khả năng hack tuổi cực tốt.

Tóc bob năm 2026 thiên về sự tự nhiên. Thay vì cắt bằng quá cứng, các nhà tạo mẫu ưu tiên tỉa nhẹ phần đuôi để tóc có độ chuyển động mềm mại. Bạn có thể kết hợp cùng mái bay, mái thưa hoặc thậm chí không để mái để tạo phong cách thanh lịch, trưởng thành.

Điểm cộng của tóc bob là phù hợp với nhiều dáng mặt: mặt tròn, mặt dài hay mặt trái xoan đều có thể điều chỉnh độ dài để cân đối hơn. Đặc biệt, trong tiết trời hơi ẩm của mùa xuân và cái nóng oi đầu hè, tóc bob giúp bạn vừa gọn gàng vừa dễ tạo kiểu, chỉ cần sấy cụp nhẹ hoặc uốn lơi là đủ xinh cả ngày.

Tóc ngắn layer

Với những ai lo lắng tóc mỏng hoặc sợ tóc ngắn sẽ khiến gương mặt bị "phô" khuyết điểm, tóc ngắn layer chính là giải pháp hoàn hảo. Kiểu tóc này được cắt thành nhiều tầng, tạo hiệu ứng bồng bềnh và giúp mái tóc trông dày hơn.

Xu hướng năm nay là layer nhẹ, không quá sắc cạnh. Các lớp tóc được tỉa vừa phải để giữ độ mềm mại, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên đang thịnh hành. Khi kết hợp cùng nhuộm tông nâu lạnh, nâu trà sữa hay nâu khói nhẹ, tổng thể diện mạo sẽ trở nên cực kỳ "trendy" nhưng vẫn dễ ứng dụng trong môi trường công sở.

Tóc ngắn ngôi lệch

Nếu bạn muốn thay đổi mà không cần cắt quá nhiều, chỉ cần chuyển sang ngôi lệch cũng đủ tạo hiệu ứng khác biệt. Tóc ngắn ngôi lệch mang lại vẻ ngoài trưởng thành, thanh lịch và có chút quyến rũ rất riêng.

Phần ngôi lệch giúp tạo độ phồng tự nhiên ở chân tóc, đồng thời che khuyết điểm trán cao hoặc mặt tròn hiệu quả. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với môi trường công việc cần sự chỉn chu nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại.

Trong những tháng tới, tóc ngắn ngôi lệch kết hợp uốn sóng lơi nhẹ được dự đoán sẽ xuất hiện dày đặc. Chỉ cần đổi bên ngôi hoặc điều chỉnh độ lệch nhiều – ít, bạn đã có thể "refresh" diện mạo mà không cần thay đổi quá mạnh tay.

Tóc ngắn xoăn

Khi thời tiết bắt đầu ấm lên, những lọn xoăn nhẹ nhàng lại càng được yêu thích. Tóc ngắn xoăn mang đến vẻ ngoài tươi tắn, nữ tính và cực kỳ ăn ảnh.

Xu hướng năm 2026 không chuộng xoăn quá nhỏ hay quá dày. Thay vào đó là kiểu xoăn sóng lơi, xoăn nhẹ phần đuôi để tạo độ chuyển động tự nhiên. Với kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp phụ kiện như kẹp nơ, băng đô mảnh hoặc đơn giản là mái bay thả tự nhiên cũng đủ nổi bật.

Tóc ngắn xoăn đặc biệt phù hợp với những chuyến du lịch biển mùa hè. Dưới ánh nắng, các lọn tóc bồng bềnh sẽ tạo hiệu ứng rất bắt mắt, giúp tổng thể gương mặt trở nên mềm mại và cuốn hút hơn.

Ảnh: Instagram