Đối với bất kỳ cầu thủ nào, việc được bước chạy trên thảm cỏ World Cup luôn là đỉnh cao danh vọng. Với Kim Seung-gyu của đội tuyển Hàn Quốc, hành trình tới Bắc Mỹ mang một dấu ấn đặc biệt hơn cả. Ở tuổi 35, khi thời gian thi đấu đỉnh cao không còn dài, anh hiểu rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để cống hiến cho màu áo "Taegeuk". Tuy nhiên, ngày anh lên đường sang Mexico chuẩn bị cho giải đấu cũng là lúc vợ của anh – người mẫu Kim Jin-kyung đang chuẩn bị bước vào những ngày cận sinh.

Những thước phim tư liệu được gia đình chia sẻ sau đó đã khiến nhiều người xúc động. Trước giờ xuất cảnh, người ta thấy một Kim Seung-gyu ân cần, tự tay lắp chiếc ghế chuyên dụng cho trẻ em vào băng ghế sau ô tô, lưu luyến ôm lấy bụng bầu của vợ và gửi lời xin lỗi nghẹn ngào vì không thể có mặt trong khoảnh khắc vợ sinh con. Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt Kim Seung-gyu bởi suốt những ngày sau đó, anh chỉ có thể ngắm nhìn thiên thần nhỏ chào đời và động viên người bạn đời của mình qua những cuộc gọi video.

Thủ môn Kim Seung-gyu đi thi đấu đúng thời gian vợ sinh em bé (Ảnh: Getty - IGNV)

Nhưng phía sau một người đàn ông bản lĩnh là một hậu phương vô cùng kiên cường. Nàng WAG Kim Jin-kyung đã chọn cách đối mặt đầy mạnh mẽ. Cô nhắn gửi gửi tới anh đầy tình cảm: "Anh cứ ở lại Mexico thật lâu nhé. Em sẽ sinh con thật tốt, phục hồi một cách thần tốc rồi bế con sang đó tìm anh". Lời hứa về một cuộc hội ngộ tại là liều thuốc tinh thần vô giá, biến nỗi nhớ nhung da diết thành ngọn lửa khát khao cháy bỏng trong lòng người thủ môn mang áo số 1.

Và Kim Seung-gyu đã không phụ lòng mong mỏi của gia đình cũng như hàng triệu người hâm mộ xứ sở Kim Chi. Trong trận đấu ra quân gặp đối thủ Cộng hòa Czech tại, Hàn Quốc đã lội ngược dòng ngoạn mục với hai bàn thắng của Hwang In-bum và Oh Hyun-gyu để ấn định chiến thắng 2-1.

Khoảng thời gian cuối trận mới là lúc bản lĩnh của Kim Seung-gyu được thử thách cực độ. Trước sức ép nghẹt thở và những đợt hãm thành dồn dập từ đại diện châu Âu, người gác đền 35 tuổi đã hóa "người nhện" với hàng loạt pha cứu thua xuất thần và những tình huống ra vào định đoạt số phận trận đấu. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Kim Seung-gyu bảo vệ thành công thành quả, mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hàn Quốc.

Kim Seung-gyu có màn trình diễn tốt trong trận mở màn của Hàn Quốc ở World Cup (Ảnh: Getty)

Màn trình diễn điểm 10 ấy ngay lập tức đưa Kim Seung-gyu trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Người hâm mộ ca ngợi anh như một "anh hùng", một biểu tượng của lòng yêu nước và sự chuyên nghiệp đỉnh cao. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, anh xúc động chia sẻ rằng bản thân muốn chiến đấu hết sức mình để mang về một món quà tuyệt vời nhất cho gia đình nhỏ, nơi có người vợ và cô con gái nhỏ vừa chào đời.