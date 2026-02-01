Thứ đáng ngắm nhất lúc này là đồng phục Olympic của Mông Cổ: Quá đẹp, quá nghệ!

Khi Thế vận hội Mùa đông 2026 tại Milan và Cortina d'Ampezzo trở lại, trang phục thi đấu chính thức của đoàn thể thao Mông Cổ năm nay một lần nữa thu hút sự chú ý. Ngay từ thời điểm công bố, loạt thiết kế này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ vẻ đẹp tinh xảo, đậm bản sắc và cách kể câu chuyện văn hóa thông qua thời trang.

Được thực hiện bởi thương hiệu nội địa Goyol Cashmere, bộ đồng phục không chỉ là trang phục thể thao mang tính nghi lễ, mà còn là một tuyên ngôn về di sản, bản sắc và niềm tự hào dân tộc của Mông Cổ trên sân khấu Olympic.

Thước phim giới thiệu trang phục thi đấu được khen ngợi vì tính điện ảnh (Nguồn @goyolcashmere.mn)

Lấy cảm hứng từ trang phục du mục trăm năm tuổi

Cốt lõi của thiết kế bắt nguồn từ deel - một loại trang phục truyền thống đã gắn bó hàng thế kỷ với đời sống du mục trên thảo nguyên Mông Cổ. Thay vì sao chép nguyên bản, Goyol Cashmere đã tái diễn giải phom dáng đặc trưng của deel bằng ngôn ngữ hiện đại: cổ cao trang trọng, đường cắt gọn gàng, các chi tiết mở giúp người mặc dễ dàng di chuyển.

Tinh thần của deel vừa thực tế, lại mang tính biểu tượng được giữ trọn vẹn, nhưng khoác lên một diện mạo mới: sang trọng hơn, đĩnh đạc hơn và hoàn toàn phù hợp với bối cảnh Olympic. Đây không chỉ là một lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là cách kết nối quá khứ với hiện tại, thể hiện sự bền bỉ và tiếp nối của văn hóa Mông Cổ qua thời gian.

Ảnh @goyolcashmere.mn

Chất liệu kể câu chuyện về vùng đất và khí hậu khắc nghiệt

Điểm khiến giới mộ điệu đặc biệt ấn tượng nằm ở chất liệu. Toàn bộ đồng phục được làm từ cashmere Mông Cổ, loại sợi nổi tiếng toàn cầu về độ mềm mại, giữ ấm tốt và gắn liền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng thảo nguyên.

Cashmere ở đây không đơn thuần là chất liệu xa xỉ, mà còn là biểu tượng của khả năng thích nghi và sức chịu đựng. Các chi tiết viền lụa cùng họa tiết thêu truyền thống được xử lý tinh tế, làm nổi bật chiều sâu của nghệ thuật dệt may Mông Cổ, đồng thời tạo nên cảm giác giàu xúc cảm, rất khác với những bộ đồng phục thể thao sử dụng chất liệu kỹ thuật thường thấy tại các sự kiện thể thao lớn.

Ảnh @goyolcashmere.mn

Không chỉ dừng lại ở thiết kế nghi lễ, bộ sưu tập còn có những phiên bản mang tính ứng dụng cao hơn, được lồng ghép các họa tiết gắn với lều tròn truyền thống của người du mục và những ngọn núi tuyết. Những chi tiết này gợi mở câu chuyện về đời sống gắn bó với thiên nhiên, về khả năng thích nghi của con người Mông Cổ trước địa hình và khí hậu khắc nghiệt. Tất cả tạo nên một tổng thể thống nhất kể lại ký ức và bản sắc dân tộc của quốc gia này.

Ảnh @goyolcashmere.mn

Ngay khi hình ảnh được công bố, cư dân mạng quốc tế đã dành nhiều lời khen cho cách Mông Cổ sử dụng thời trang như một công cụ truyền tải văn hóa. Trong bối cảnh nhiều bộ đồng phục Olympic ngày càng tối giản, thiên về logo và tính thể thao thuần túy, lựa chọn của Mông Cổ nổi bật nhờ cá tính rõ ràng và chiều sâu câu chuyện.

Trước đó, ở thế vận hội Paris vào tháng 7/2024, bộ đồng phục đội tuyển quốc gia Mông Cổ mặc trong lễ khai mạc & bế mạc cũng trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH vì thiết kế thú vị, mang đậm màu sắc truyền thống đến từ thương hiệu nội địa Michel & Amazonka.