Người sành điệu là phải biết 4 cách mặc đồ tối màu sang trọng mà không hề "dừ"

Đồ tối màu luôn có một sức hút rất riêng: dễ mặc, tôn dáng và mang lại cảm giác sang trọng. Tuy nhiên, không ít chị em lại e ngại rằng gam màu trầm như đen, nâu, xám hay xanh đậm sẽ khiến tổng thể trông "dừ" hơn tuổi. Thực tế, vấn đề không nằm ở màu sắc mà ở cách phối đồ. Chỉ cần nắm vững vài nguyên tắc nhỏ, trang phục tối màu không những không cộng tuổi mà còn giúp phong cách thêm thời thượng, hiện đại.

Dưới đây là 4 cách mặc đồ tối màu vừa trẻ trung vừa tinh tế mà chị em nhất định nên thử:

Đồ tối màu và item vải denim

Denim chính là "bảo bối" giúp đồ tối màu trở nên đời thường và năng động hơn ngay lập tức. Một chiếc áo thun đen, áo len xám hay blazer nâu sẫm khi kết hợp cùng quần jeans xanh hoặc chân váy denim sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét chững chạc và vẻ trẻ trung.

Điểm hay của denim nằm ở chất liệu và màu sắc có tính ứng dụng cao, giúp làm mềm đi cảm giác nghiêm túc của trang phục tối màu. Chị em có thể chọn quần jeans ống đứng, ống suông hoặc chân váy denim chữ A để tạo hiệu ứng gọn gàng, hiện đại. Nếu muốn tổng thể trông sang hơn, hãy ưu tiên denim màu xanh đậm, dáng đứng form và hạn chế chi tiết rách quá nhiều. Chỉ cần thêm một đôi giày loafer, ankle boots hoặc sneaker trắng là outfit đã đủ cuốn hút cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Đồ tối màu và đồ màu trắng

Sự kết hợp giữa đồ tối màu và màu trắng gần như không bao giờ lỗi mốt. Trắng – đen, trắng – xám hay trắng – nâu đều mang lại cảm giác thanh lịch, sáng sủa và rất "ăn ảnh". Đây cũng là cách đơn giản nhất để đồ tối màu trông nhẹ nhàng và trẻ trung hơn.

Một chiếc áo sơ mi trắng mix cùng quần âu màu đen, chân váy xám hoặc blazer tối màu sẽ giúp tổng thể trở nên gọn gàng, tinh tế mà không hề cứng nhắc. Ngược lại, áo len hay áo thun tối màu phối cùng quần trắng, chân váy trắng cũng tạo nên hiệu ứng tương phản bắt mắt, giúp outfit sáng hơn rõ rệt. Để tăng độ sang trọng, chị em nên chọn đồ trắng có chất liệu dày dặn, ít nhăn và phom dáng chuẩn, tránh quá mỏng hoặc ôm sát gây phản tác dụng.

Set quần denim tối màu

Quần denim tối màu, đặc biệt là xanh đậm hoặc đen, là item "ruột" của nhiều chị em theo đuổi phong cách thanh lịch. So với jeans xanh sáng, denim tối màu mang lại cảm giác chỉn chu hơn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung cần có.

Khi diện set quần denim tối màu, chị em nên ưu tiên phối cùng áo có màu trung tính sáng như trắng, be, xám nhạt hoặc pastel nhẹ. Sự kết hợp này giúp tổng thể không bị nặng nề và vẫn giữ được vẻ hiện đại. Nếu muốn mặc nguyên cây tối màu, hãy chú ý đến phom dáng: quần ống đứng hoặc ống suông vừa phải, kết hợp áo sơ vin gọn gàng sẽ giúp vóc dáng cao ráo và thời thượng hơn. Một chiếc thắt lưng da, túi xách đơn giản hay giày mũi nhọn sẽ là điểm nhấn tinh tế cho outfit.

Trang phục tối màu dáng ngắn

Một trong những bí quyết quan trọng để mặc đồ tối màu không bị "cộng tuổi" chính là lựa chọn trang phục dáng ngắn. Áo croptop, áo lửng, chân váy ngắn hay quần shorts tối màu đều giúp tổng thể trông trẻ trung và năng động hơn hẳn.

Trang phục dáng ngắn có khả năng "hack tuổi" nhờ tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, giúp đôi chân trông dài hơn. Với những chị em không tự tin diện đồ quá ngắn, có thể chọn váy trên gối một chút hoặc áo lửng vừa chạm cạp quần. Khi diện đồ tối màu dáng ngắn, hãy ưu tiên thiết kế tối giản, ít chi tiết để giữ được vẻ sang trọng. Kết hợp cùng giày cao gót, boots cổ ngắn hoặc sandal quai mảnh sẽ giúp outfit trông tinh tế mà không bị quá trẻ con.

