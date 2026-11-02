Thót tim với cảnh ghế đá bật ngửa đè lên 2 bé trai: Người lớn ở ngay gần vẫn không kịp trở tay

Hai trẻ nhỏ bám vào ghế khiến ghế lật ngửa: Đừng nghĩ đồ to, nặng thì con không thể làm đổ

“Đừng chủ quan chỉ vì chiếc ghế to, nặng mà nghĩ rằng nó sẽ không đổ” là lời cảnh báo đi kèm một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh camera cho thấy sự việc xảy ra tại khu vực hiên nhà lát gạch, nơi đặt một bộ bàn ghế có phần khung trông khá dày, chắc chắn. Hai trẻ nhỏ chơi sát một chiếc ghế, liên tục bám và đu người ở phía lưng ghế.

Clip: Thót tim với cảnh 2 bé trai bị ghế đá đổ lên người

Chỉ trong vài giây, chiếc ghế mất thăng bằng, lật ngửa ra phía sau. Hai trẻ ngã xuống nền, chiếc ghế đổ ngay tại vị trí các em đang chơi. Phát hiện sự việc, những người ở gần lập tức chạy tới, nâng ghế và đưa trẻ ra.

Từ cảnh vui chơi đến lúc mọi người hốt hoảng ứng cứu diễn ra rất nhanh. Đoạn video không đủ để xác định mức độ chấn thương của hai trẻ và tình trạng sức khỏe sau sự cố cũng chưa được xác minh.

Một chiếc ghế người lớn phải dùng sức mới di chuyển được vẫn có thể mất thăng bằng khi trẻ bám, kéo hoặc đu lên phần lưng. Kích thước và trọng lượng không phải yếu tố duy nhất quyết định độ ổn định của đồ nội thất.

Nguy cơ lật đổ phụ thuộc vào nhiều yếu tố thực tế, như bề mặt đặt đồ, trọng lượng của trẻ, vị trí trẻ trèo và cách lực tác động lên món đồ. Bởi vậy, việc một chiếc ghế hay chiếc tủ chưa từng đổ trước đó không bảo đảm nó an toàn khi trẻ sử dụng theo cách khác.

Trong clip, điều đáng lưu ý là người lớn có mặt ở khu vực gần đó nhưng vẫn không kịp ngăn chiếc ghế lật. Đây cũng là nguy cơ được Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) nhấn mạnh trong chiến dịch phòng ngừa tai nạn do đồ nội thất đổ: Sự cố có thể xảy ra ngay khi người chăm sóc đang ở cùng phòng với trẻ. Quan sát con là cần thiết, nhưng không thể thay thế việc xử lý nguy cơ từ trước.

Đừng chỉ dặn “không được trèo”, hãy kiểm tra lại đồ trong nhà

Sau những tình huống như vậy, phản ứng quen thuộc của người lớn thường là nhắc trẻ không được nghịch ghế. Tuy nhiên, các gia đình cũng cần xem lại cách sắp xếp không gian, thay vì chỉ trông chờ trẻ luôn ghi nhớ lời dặn.

Với bàn ghế sinh hoạt, hãy kiểm tra chân ghế, mối nối, độ cập kênh và vị trí đặt. Ghế bị lỏng, hư hỏng hoặc dễ chao nghiêng cần được sửa chữa, thay thế hay đưa khỏi khu vực trẻ thường chơi. Không để trẻ dùng lưng ghế, tay vịn làm chỗ đu người; ngăn trẻ kéo ghế đến gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có đồ nguy hiểm.

Không nên tùy tiện buộc, khoan hay cải tạo ghế nếu chưa biết cách thực hiện phù hợp. Với món đồ vốn không thích hợp để trẻ leo trèo, điều cần làm là ngăn hành vi đó và bố trí chỗ chơi an toàn hơn.

Với tủ, kệ và tivi, cần thực hiện biện pháp chống lật phù hợp. CPSC khuyến cáo neo chắc những đồ nội thất như tủ ngăn kéo, kệ sách và tivi vào tường theo hướng dẫn của nhà sản xuất; đồng thời không để đồ chơi, điều khiển hay vật hấp dẫn trên cao khiến trẻ muốn trèo lên lấy.

Sắp xếp lại vật dụng cũng giúp giảm nguy cơ. Đặt đồ nặng ở các ngăn hoặc tầng thấp, sử dụng thiết bị chống lật để cố định đồ nội thất vào tường. Những vật trẻ thường cần nên được bố trí ở vị trí có thể lấy an toàn hoặc có người lớn hỗ trợ.

Bố mẹ cũng nên thống nhất với ông bà, người trông trẻ về những vị trí cần chú ý. Một chiếc ghế đặt ngoài hiên, một tủ ngăn kéo ở phòng ngủ hay chiếc kệ tại nhà người thân đều đáng được kiểm tra nếu trẻ thường xuyên tiếp cận.

Trẻ bị đồ nặng đè trúng cần được kiểm tra, dù bên ngoài chưa thấy vết thương

Sau sự cố, việc trẻ đứng dậy được hoặc ngừng khóc chưa đủ để khẳng định không có chấn thương.

AAP khuyến cáo đưa trẻ đi khám ngay nếu bị đồ nội thất đổ đè trúng, kể cả khi trông có vẻ ổn, bởi có thể tồn tại tổn thương bên trong mà người chăm sóc không nhận ra.

Hãy dành thời gian kiểm tra lại ngôi nhà: Món đồ nào dễ lật khi bị kéo, vị trí nào trẻ hay trèo, tủ kệ nào chưa được cố định. Xử lý những điểm ấy từ trước sẽ giúp giảm nguy cơ, thay vì đợi đến lúc chiếc ghế bắt đầu nghiêng mới chạy tới giữ.