Thót tim với cảnh bé trai chui tọt dưới gầm ô tô trong bãi đỗ xe

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đứa trẻ (khoảng 4-6 tuổi) đang thản nhiên nằm, bò dưới gầm của một chiếc xe SUV màu xanh đang đỗ tại bãi xe. Trong không gian chật hẹp, tối tăm và đầy rẫy hiểm họa dưới gầm xe, đứa trẻ hoàn toàn không ý thức được mình đang nằm ngay sát những chiếc lốp xe khổng lồ.

Bức ảnh đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình, gai người vì độ nguy hiểm. Đây không chỉ là một khoảnh khắc "nghịch ngợm" đơn thuần, mà là một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về sự an toàn của trẻ nhỏ tại các khu vực đô thị, chung cư.

Bức ảnh ngay lập tức nhận về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận thể hiện sự phẫn nộ lẫn sợ hãi:

“Xem ảnh mà tim đập chân run. Chỉ cần chủ xe lên xe, nổ máy và nhấn ga mà không quan sát phía dưới thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào?”

“Góc khuất của xe SUV rất lớn. Ngay cả khi tài xế có nhìn gương chiếu hậu hay camera lùi, họ cũng không bao giờ nghĩ có một đứa trẻ đang nằm… ngay dưới gầm xe như thế này!”

Điều đáng nói, sự việc diễn ra tại một bãi đỗ xe – nơi các phương tiện ra vào liên tục. Chỉ cần một phút bất cẩn từ người lớn, một thảm kịch đau lòng hoàn toàn có thể xảy ra trong tích tắc.

"Điểm mù" của cha mẹ và những hiểm họa chết người

Nhiều bậc phụ huynh thường có tâm lý chủ quan khi cho con chơi dưới sân chung cư hoặc bãi đỗ xe nội khu vì nghĩ đây là "khu vực an toàn", không có xe chạy tốc độ cao như ngoài đường lớn. Tuy nhiên, thực tế chứng minh bãi đỗ xe mới là nơi tiềm ẩn nhiều "điểm mù tử thần" nhất.

Tầm nhìn của tài xế bị hạn chế: Các dòng xe hiện đại, đặc biệt là SUV hay xe bán tải, có gầm cao và thân xe lớn. Trẻ nhỏ với vóc dáng thấp bé rất dễ rơi vào các điểm mù phía trước, phía sau và hai bên sườn xe. Khi trẻ chui vào gầm xe, tài xế hoàn toàn "mù" thông tin.

Hệ thống cảnh báo không nhận diện được: Camera lùi hay cảm biến va chạm thường được thiết kế để quét chướng ngại vật ngang tầm cản sau, đôi khi không thể phát hiện vật thể nằm quá sát mặt đất hoặc ở sâu trong gầm xe.

Nguy cơ bỏng và ngộ độc: Gầm xe mới dừng hoạt động thường có nhiệt độ rất cao từ ống xả, động cơ, có thể gây bỏng nặng cho trẻ. Chưa kể đến nguy cơ rò rỉ khí thải độc hại hoặc hóa chất từ xe.

Cha mẹ đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Từ hình ảnh gây sốc trên, các chuyên gia an toàn giao thông và bảo vệ trẻ em đưa ra những khuyến cáo nghiêm túc dành cho các bậc cha mẹ:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG thả lỏng tầm mắt: Khi đưa trẻ xuống sân chơi chung cư hoặc bãi đỗ xe, trẻ phải luôn trong tầm tay, tầm nhìn của người lớn. Tuyệt đối không vừa trông con vừa bấm điện thoại.

Giáo dục con về "vùng cấm": Hãy dạy trẻ hiểu rằng ô tô, xe máy đang đỗ không phải là đồ chơi, không phải nơi trốn tìm. Cấm tuyệt đối việc lại gần, sờ mó, hoặc chui vào gầm xe, đứng sau đuôi xe.

Kịch bản giả định: Hãy thường xuyên trò chuyện và chỉ cho trẻ thấy những điểm nguy hiểm xung quanh chiếc xe để trẻ tự hình thành ý thức bảo vệ bản thân.

Lời nhắn gửi đến các tài xế: Trước khi lên xe khởi hành, đặc biệt là tại các khu vực có nhiều trẻ em (trường học, chung cư, công viên), hãy tập thói quen đi vòng quanh xe một lượt để kiểm tra. Một hành động nhỏ mất 10 giây nhưng có thể cứu mạng một con người.

Trẻ em như tờ giấy trắng, các em chưa thể lường trước được mọi nguy hiểm từ thế giới xung quanh. Đằng sau một đứa trẻ nghịch dại luôn là sự thiếu sót trong giám sát của người trưởng thành. Đừng để sự hối hận bủa vây khi mọi chuyện đã quá muộn!