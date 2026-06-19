Chiều 19/6, hệ thống chuỗi siêu thị mẹ bầu và em bé KidsPlaza đã phát thông báo chính thức liên quan đến các thông tin đang được chia sẻ về chất formamide trong sản phẩm tã em bé.

Theo đó, KidsPlaza dẫn thông báo từ Huggies và Babycare cho thấy, các sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam đã được kiểm nghiệm và có kết quả không phát hiện (Not Detected/ND) formamide. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng theo quy định hiện hành.

Thông báo từ Kimberly-Clark Việt Nam

"Gần đây, Kimberly-Clark Việt Nam đã nhận được câu hỏi của Quý Khách hàng/Quý Người tiêu dùng liên quan đến các bài báo tại Trung Quốc về một sản phẩm tã Huggies được bán tại Trung Quốc.

Chúng tôi đã biết về những bài báo đang lan truyền tại Trung Quốc liên quan đến việc nghi ngờ phát hiện formamide trong tã Huggies. Một tổ chức kiểm nghiệm độc lập, được chính phủ công nhận đã kiểm nghiệm tã Huggies tại Trung Quốc và xác nhận rằng không phát hiện formamide.

Huggies luôn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu và chúng tôi đảm bảo với quý khách rằng tã của chúng tôi trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam, đều an toàn khi sử dụng, hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định và đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận", Công Ty TNHH Kimberly-Clark Vietnam cho hay.

Tập đoàn Kimberly-Clark được thành lập vào năm 1872 tại Wisconsin, Mỹ, và hiện đang là đơn vị kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe gia đình, Chăm sóc sức khỏa em bé và trẻ em cùng những sản phẩm vệ sinh chuyên dụng trong nhà, nơi làm việc, nơi sản xuất. Trong đó, Huggies là thương hiệu tã bỉm nổi tiếng thuộc công ty Kimberly-Clark.

Một cuộc kiểm nghiệm đã phát hiện formamide trong một số mẫu tã trẻ em của các thương hiệu Huggies, Babycare và Biba Baby

Trước đó, báo Kinh tế Tham khảo ( Economic Information Daily - Trung Quốc) công bố kết quả kiểm định cho thấy nhiều thương hiệu tã bỉm trẻ em phổ biến chứa formamide - chất bị xếp loại độc tính sinh sản. Đáng lo hơn, các phòng xét nghiệm còn tìm thấy chất này trong máu và nước tiểu của hàng loạt trẻ nhỏ, trong khi tiêu chuẩn quốc gia hiện hành chưa hề có quy định kiểm tra.

Để xác minh, tòa soạn ủy thác một phòng thí nghiệm chuyên môn dùng máy sắc ký khí - khối phổ, mô phỏng môi trường khi trẻ mặc tã để kiểm tra nhiều dòng sản phẩm. Kết quả: một số sản phẩm của các thương hiệu Huggies (好奇), Beaba Baby (碧芭宝贝) và Babycare đều phát hiện formamide ở các mức khác nhau, một số mẫu còn lẫn cả 1,2-propylene glycol.

Để kiểm chứng thêm mối liên hệ, một phóng viên đã tự đeo một chiếc tã suốt một đêm (vì cỡ tã nên buộc ở bắp tay). Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ formamide trong máu tăng từ khoảng 2.000 ng/ml lên hơn 4.000 ng/ml, gần như gấp đôi.

Formamide ở nhiệt độ thường là chất lỏng trong suốt, được Liên minh châu Âu xếp loại độc tính sinh sản nhóm 1B và đưa vào danh mục chất cần kiểm soát cao. Tại Trung Quốc, chất này đã bị cấm trong mỹ phẩm.

Biểu đồ phân tích khối phổ do Economic Information Daily công bố cho thấy tín hiệu formamide trong mẫu máu của phóng viên sau 10 giờ tiếp xúc với tã cao hơn đáng kể so với mẫu được lấy trước đó.

Ông Bành Ứng Đăng, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường Đô thị Quốc gia, cho biết formamide là một dung môi hữu cơ có khả năng thẩm thấu qua da và đi vào máu. Việc tiếp xúc kéo dài, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi, ảnh hưởng đến hệ sinh sản và gây tổn thương gan, thận mạn tính.

Ông cho rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương do các cơ quan trong cơ thể vẫn đang phát triển, khả năng chuyển hóa và đào thải độc chất còn hạn chế, khiến nguy cơ tích lũy cao hơn nhiều so với người trưởng thành.

Theo ông Vu Triệu Diễn, Giám đốc danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khối phổ và Ứng dụng Lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông, sự tích lũy kéo dài của formamide không chỉ ảnh hưởng đến chức năng gan và thận mà còn có thể tác động đến quá trình sản xuất tinh trùng, trứng cũng như sự cân bằng nội tiết tố.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành của Trung Quốc đối với tã trẻ em chưa quy định việc kiểm tra hoặc giới hạn hàm lượng formamide.