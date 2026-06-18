Ngày 18/6, thương hiệu Babycare đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến các thông tin cho rằng một số sản phẩm tã bỉm trẻ em của hãng bị phát hiện có chứa formamide .

Babycare khẳng định không phát hiện formamide trong các mẫu đã kiểm nghiệm

Trong tuyên bố gửi tới người tiêu dùng, đối tác và cơ quan truyền thông, Babycare cho biết doanh nghiệp đã thành lập tổ công tác chuyên trách để rà soát toàn diện ngay sau khi xuất hiện các thông tin liên quan.

Theo Babycare, các sản phẩm tã bỉm đang được bán trên thị trường đều tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc, bao gồm:

GB15979-2024 về yêu cầu vệ sinh đối với sản phẩm dùng một lần; GB43631 về tiêu chuẩn an toàn cơ bản đối với sản phẩm giấy dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em; GB/T28004.1-2021 về tã bỉm trẻ em.

Doanh nghiệp cho biết đến nay chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan quản lý thị trường về việc sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng.

Mặc dù tiêu chuẩn quốc gia hiện hành chưa quy định giới hạn đối với formamide, Babycare cho biết công ty đã chủ động áp dụng các yêu cầu của Quy định REACH của Liên minh châu Âu , trong đó có danh mục các chất cần đặc biệt quan tâm (SVHC).

Theo hãng, các đợt kiểm nghiệm trước đây đối với sản phẩm tã bỉm đều cho kết quả: "Không phát hiện formamide."

Babycare cũng cho biết người tiêu dùng có thể yêu cầu cung cấp các báo cáo kiểm nghiệm thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng chính thức.

Đối với kết quả được báo chí công bố, doanh nghiệp cho rằng hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất tại Trung Quốc về phương pháp kiểm nghiệm formamide trong tã bỉm. Công ty đã chủ động liên hệ với báo Kinh tế Tham khảo (Economic Information Daily) để đề nghị cung cấp: Nguồn gốc mẫu thử; Phương pháp kiểm nghiệm; Cơ sở đánh giá kết quả.

Đồng thời, Babycare cho biết đã thuê nhiều đơn vị kiểm nghiệm độc lập tiến hành lấy mẫu và kiểm tra lại toàn bộ các dòng sản phẩm, dưới sự giám sát công khai.

Huggies: Sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Cùng ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng của thương hiệu Huggies (好奇) cho biết các sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Đại diện hãng cho biết doanh nghiệp rất coi trọng những phản ánh từ người tiêu dùng, sẽ ghi nhận đầy đủ các trường hợp được phản ánh và hỗ trợ khách hàng theo chính sách hậu mãi hiện hành.

Beaba Baby yêu cầu kiểm nghiệm lại

Trong khi đó, thương hiệu Beaba Baby (碧芭宝贝) cũng công bố tuyên bố chính thức sau khi bị nhắc tên trong các bài báo.

Doanh nghiệp khẳng định: Tất cả sản phẩm tã bỉm trẻ em đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia dành cho ngành hàng mẹ và bé. Mỗi lô hàng đều trải qua nhiều bước kiểm nghiệm trước khi xuất xưởng.

Theo Beaba Baby, công ty hiện chưa thể xác nhận tính đại diện của các mẫu được báo chí đưa đi kiểm nghiệm do chưa được đối chiếu về nguồn gốc, điều kiện lấy mẫu và quy trình thử nghiệm.

Doanh nghiệp cho biết đã: Liên hệ với đơn vị kiểm nghiệm liên quan; Đề nghị tiến hành kiểm nghiệm lại bởi bên thứ ba độc lập; Rà soát toàn bộ chuỗi sản xuất, nguyên liệu và kho vận.

Beaba Baby cũng nhấn mạnh rằng formamide là hóa chất nằm trong danh mục nguyên liệu bị kiểm soát nghiêm ngặt trong hệ thống cung ứng của công ty và bị cấm đưa vào sản xuất.

Ngoài ra, hãng cam kết sẽ kiểm tra toàn diện toàn bộ nguyên liệu đầu vào cũng như dây chuyền sản xuất để loại trừ mọi nguy cơ tiềm ẩn.

Sự việc bắt nguồn từ phản ánh của phụ huynh

Trước đó, theo báo Kinh tế Tham khảo , một số phụ huynh phản ánh rằng trẻ xuất hiện tình trạng:Hăm đỏ vùng mông tái diễn nhiều lần; Da tổn thương hoặc trợt loét... sau khi sử dụng một số thương hiệu tã bỉm nhất định. Các triệu chứng được cho là cải thiện rõ rệt sau khi ngừng sử dụng sản phẩm.

Để xác minh các phản ánh này, tờ báo đã thuê đơn vị kiểm nghiệm chuyên nghiệp tiến hành lấy mẫu một số loại tã bỉm trẻ em trên thị trường.

Kết quả được công bố cho thấy trong một số mẫu sản phẩm có phát hiện formamide , một hóa chất được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm chất có độc tính sinh sản loại 1B.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại: Chưa có kết luận chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước. Chưa công bố đầy đủ nồng độ formamide được phát hiện. Chưa có đánh giá nguy cơ phơi nhiễm thực tế đối với trẻ em.

Do đó, các kết quả trên vẫn đang được các bên liên quan tiếp tục xác minh và kiểm tra độc lập.

Nguồn: Jiupai News,

Economic Information Daily,

Yangcheng Evening News,

China News Weekly.