Theo thông tin từ DoNews, phóng viên của báo Economic Information Daily (Kinh tế Tham khảo) cho biết nhiều phụ huynh có con nhỏ đã phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội rằng sau khi sử dụng liên tục một số loại tã bỉm nhất định, trẻ xuất hiện tình trạng hăm đỏ vùng mông, thậm chí da bị tổn thương, loét. Tuy nhiên, khi ngừng sử dụng hoặc chuyển sang thương hiệu khác, các triệu chứng lại nhanh chóng cải thiện.

Chị Lý (An Huy, Trung Quốc) cho biết con chị đã sử dụng dòng tã Huggies Little Forest (Tiểu Sâm Lâm) liên tục trong 8 tháng. Trong thời gian đó, tình trạng hăm tã của bé tái diễn nhiều lần và không cải thiện. Sau khi đổi sang thương hiệu khác, các triệu chứng biến mất hoàn toàn. Khi quay lại sử dụng sản phẩm cũ, tình trạng hăm đỏ lại xuất hiện.

Để xác minh phản ánh của người tiêu dùng, phóng viên đã thuê một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp sử dụng thiết bị sắc ký khí khối phổ, mô phỏng môi trường sử dụng thực tế của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để kiểm tra nhiều dòng tã bỉm thuộc các thương hiệu khác nhau.

Kết quả cho thấy một số sản phẩm phát hiện có chứa formamide (甲酰胺) và một số chất khác với hàm lượng khác nhau. Các thương hiệu được nhắc đến bao gồm:

Huggies (好奇) – thương hiệu thuộc tập đoàn Kimberly-Clark của Mỹ. Beaba Baby (碧芭宝贝) – thương hiệu nội địa Trung Quốc. Babycare – thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Trong đó, Huggies hiện là một trong những thương hiệu có thị phần tã bỉm lớn trên thị trường.

Để kiểm chứng thêm, phóng viên tiếp tục mua một số sản phẩm tã bỉm trẻ em trên thị trường và gửi đến đơn vị kiểm nghiệm độc lập bên thứ ba để phân tích riêng các hóa chất như formamide.

Kết quả kiểm nghiệm được cho là tương đối phù hợp với kết quả từ phòng thí nghiệm trước đó. Báo cáo cho thấy có phát hiện formamide và 1,2-propylene glycol (1,2-propanediol) trong một số mẫu sản phẩm.

Theo các tài liệu công khai, formamide được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm chất độc sinh sản loại 1B , tức là có nguy cơ gây ảnh hưởng tới hệ sinh sản của con người. Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA) cũng đã đưa chất này vào danh sách các chất cần được đặc biệt quan tâm.

Tại Trung Quốc, formamide đã được đưa vào Danh mục nguyên liệu cấm sử dụng trong mỹ phẩm , không được phép bổ sung vào các sản phẩm mỹ phẩm. Đối với nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe được cho là đáng lưu ý hơn.

Formamide là gì và có đáng lo ngại trong tã bỉm trẻ em?

Formamide là một hợp chất hóa học được sử dụng trong sản xuất nhựa, cao su, vật liệu tạo bọt và một số quy trình công nghiệp. Theo Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA), chất này được xếp vào nhóm độc tính sinh sản loại 1B, tức có bằng chứng từ nghiên cứu trên động vật cho thấy khả năng ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và sự phát triển của thai nhi.

Việc phát hiện formamide trong tã bỉm trẻ em khiến nhiều phụ huynh lo ngại bởi trẻ sơ sinh là nhóm đặc biệt nhạy cảm: da mỏng, hệ miễn dịch và cơ chế thải độc chưa hoàn thiện, trong khi tã bỉm lại là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da nhiều giờ mỗi ngày.

Các chuyên gia cho biết formamide có thể gây kích ứng da, mắt và niêm mạc. Ngoài ra, ở liều cao và phơi nhiễm kéo dài, các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất này có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sự phát triển phôi thai. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy trẻ sử dụng tã bỉm chứa lượng nhỏ formamide sẽ gặp các tác hại này.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc phát hiện một chất hóa học trong sản phẩm không đồng nghĩa sản phẩm chắc chắn gây hại. Mức độ rủi ro còn phụ thuộc vào hàm lượng chất, khả năng thôi nhiễm ra môi trường và thời gian tiếp xúc thực tế.

Hiện các báo cáo từ Trung Quốc mới chỉ công bố việc phát hiện formamide trong một số mẫu tã bỉm, chưa công bố nồng độ cụ thể hay đánh giá nguy cơ đối với trẻ. Vì vậy, chưa thể kết luận các sản phẩm được nêu tên chắc chắn gây hại cho sức khỏe.

Nếu trẻ có biểu hiện hăm tã kéo dài, da đỏ rát hoặc tổn thương tái phát khi sử dụng một loại bỉm nhất định, cha mẹ nên ngừng sử dụng sản phẩm đó và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Lưu ý: Bài viết trên phản ánh kết quả điều tra và nội dung được báo chí Trung Quốc đăng tải. Tại thời điểm dịch bài, chưa ghi nhận phản hồi chính thức từ các thương hiệu được nhắc đến trong nội dung này.

Nguồn tham khảo: European Chemicals Agency (ECHA)