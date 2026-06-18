Vụ bê bối bỉm Pampers dính nghi vấn chứa chất độc hại vào đầu năm 2017 từng là một trong những sự kiện gây chấn động thị trường đồ dùng mẹ và bé tại Hàn Quốc. Sự việc không chỉ đẩy tâm lý lo ngại hóa chất (chemo-phobia) của các bậc phụ huynh xứ sở kim chi lên mức đỉnh điểm, mà còn phơi bày những lỗ hổng pháp lý lớn trong việc quản lý sản phẩm dành cho trẻ em lúc bấy giờ.

Ngòi nổ từ báo cáo chấn động của Tạp chí Tiêu dùng Pháp

Cuối tháng 1 năm 2017, thị trường tiêu dùng quốc tế rúng động khi 60 Millions de Consommateurs - tạp chí tiêu dùng hàng đầu tại Pháp công bố kết quả một cuộc kiểm nghiệm độc lập trên 12 thương hiệu tã giấy trẻ em đang lưu hành.

Kết quả cho thấy có đến 10/12 loại bỉm được kiểm tra chứa các tạp chất độc hại. Đáng chú ý, dòng sản phẩm Pampers Baby Dry của tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble (P&G) bị chỉ đích danh có chứa dioxin và glyphosate (thành phần chính trong thuốc diệt cỏ).

Theo các cảnh báo y tế, dioxin là chất độc cực kỳ nguy hiểm có khả năng tích tụ trong cơ thể, gây ung thư, vô sinh và suy giảm hệ miễn dịch. Trong khi đó, glyphosate cũng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất có khả năng cao gây ung thư cho con người. Việc các hóa chất này xuất hiện trong sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh đã ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

Làn sóng tẩy chay khỏi kệ hàng Hàn Quốc

Mặc dù nghiên cứu xuất phát từ Pháp, nhưng thông tin nhanh chóng dội gáo nước lạnh vào thị trường Hàn Quốc, nơi dòng bỉm Pampers Baby Dry đang chiếm tới 14% thị phần tã giấy thời điểm đó. Tâm lý hoang mang nhanh chóng biến thành làn sóng tẩy chay diện rộng.

Các đại siêu thị đồng loạt quay lưng. Chỉ trong đầu tháng 2/2017, ba chuỗi siêu thị và bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc gồm E-Mart, Lotte Mart và Homeplus đã chủ động tịch thu và gỡ bỏ toàn bộ dòng bỉm Pampers Baby Dry ra khỏi kệ hàng nhằm xoa dịu sự giận dữ và lo ngại của khách hàng.

Trước cuộc khủng hoảng, đại diện P&G tại Hàn Quốc lập tức lên tiếng trấn an dư luận và khẳng định sản phẩm của họ hoàn toàn an toàn. Phía doanh nghiệp giải thích rằng hàm lượng tạp chất mà tạp chí Pháp tìm thấy nằm ở mức cực kỳ thấp, thấp hơn nhiều so với nồng độ tự nhiên tìm thấy trong thực phẩm hàng ngày và không thể gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, Chính phủ Hàn Quốc gần như rơi vào thế bị động và không thể ra lệnh thu hồi hành chính bắt buộc. Nguyên nhân là do tại thời điểm năm 2017, các điều luật an toàn quốc gia của Hàn Quốc chưa hề có bộ quy định hay hạn mức tiêu chuẩn cụ thể đối với chất dioxin hoặc thuốc trừ sâu trong sản phẩm tã giấy dùng một lần.

Khủng hoảng niềm tin và sự chuẩn hóa quy trình kiểm định

Để giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng niềm tin, Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS) đã phối hợp cùng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, và Bộ Môi trường thành lập một hội đồng chuyên gia để tiến hành xét nghiệm độc lập lại từ đầu.

Vào tháng 3/2017, sau hơn một tháng kiểm nghiệm gắt gao trên 4 dòng sản phẩm bỉm Pampers nhập khẩu (gồm Baby Dry, Swaddlers Sensitive, Cruisers và Easy Ups), Chính phủ Hàn Quốc chính thức ra thông báo: Không phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào của dioxin hay hóa chất diệt cỏ nguy hại tồn dư trong các sản phẩm này.

Mặc dù thương hiệu đã được minh oan về mặt pháp lý và kỹ thuật, nhưng "vết sẹo" niềm tin thì không dễ chữa lành. Các nhà bán lẻ lớn tại Hàn Quốc thời điểm đó vẫn rất thận trọng trong việc đưa Pampers trở lại kệ hàng do tâm lý e ngại của người tiêu dùng chưa thể biến mất ngay lập tức.

Nhìn lại, vụ bê bối bỉm Pampers năm 2017 không chỉ là một bài học đắt giá về xử lý khủng hoảng truyền thông của các đại gia ngành hàng tiêu dùng, mà còn là động lực thúc đẩy chính phủ nhiều nước (bao gồm cả Hàn Quốc và Pháp) siết chặt hơn, chuẩn hóa các quy trình kiểm tra hóa chất độc hại trong mọi sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da trẻ em cho đến ngày nay.

Nguôn: Tổng hợp