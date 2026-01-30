Với những nàng có chiều cao khiêm tốn, việc chọn áo dài đôi khi khiến nhiều người băn khoăn: mặc sao cho gọn dáng, không bị "nuốt chiều cao" mà vẫn giữ được nét dịu dàng. Theo chân TikToker Mai Ngọc (kênh TikTok @maingocneee13) trong buổi đi thử áo dài, mọi thứ lại trở nên khá đơn giản.

Không quá cầu kỳ hay kiểu cách, Mai Ngọc chia sẻ những lựa chọn rất đời thường: ưu tiên dáng áo vừa vặn, màu sắc nhẹ nhàng và chi tiết tinh gọn để tổng thể trông cao ráo, thanh thoát hơn. Từ trải nghiệm của một cô nàng cao 1m55, cách chọn áo dài của Mai Ngọc gợi ý rằng chỉ cần để ý một chút là các nàng nhỏ nhắn đã có thể tự tin diện áo dài đẹp rồi.

KEIRA TONG

Theo Mai Ngọc chia sẻ thì brand Keira Tong chuyên giới thiệu những thiết kế với chất vải đứng dáng, tạo phom cố định nên có thể "ăn gian" chiều cao khá nhiều. Cô thử hai thiết kế của Keira Tong cho Tết 2026 này.

Thiết kế áo dài cách tân với phần cổ yếm xinh xắn khéo khoe vai trần. Mẫu áo có hai màu xanh dương và đỏ nổi bật. Áo đính kết lấp lánh cực kỳ bắt mắt, dáng chiết eo nhẹ nhàng vừa hack chiều cao vừa tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn.

Nơi mua: Keira Tong

Thiết kế thứ 2 là một set đồ với áo và quần trắng. Vẫn chất liệu dày dặn, cứng cáp, thiết kế siết eo nhẹ nhàng kết hợp quần ống rộng hack chân dài. Bạn nào chiều cao khiêm tốn thì đi thêm cao gót nữa là chuẩn đẹp.

Nơi mua: Keira Tong

Áo dài SON

Áo dài Son với rất nhiều thiết kế từ truyền thống đến cách tân, từ vải lụa gấm đến các mẫu áo dài ren, đính bling lấp lánh... Với nàng khiêm tốn chiều cao thì áo dài size S tại đây là vừa in cả về phom dáng lẫn chiều cao.

Đây là set áo dài lụa 4 tà phối xanh dương và đỏ cam, mix cùng quần lụa họa tiết. Phần tay hơi loa nhẹ, có điểm xuyết khuy các điệu và viền áo sắc nét. Dáng áo rất vừa vặn với dáng người 1m55 của Mai Ngọc.

Nơi mua: Áo dài Son

Thiết kế áo dài trắng thêu họa tiết ren kết hợp cùng quần lụa trắng, set áo dài tinh tế nhã nhặn hơn với nhiều hoàn cảnh từ diện Tết, đến dự đám cưới.

Nơi mua: Áo dài Son

Áo dài Flane

Set đầu tiên cũng là mẫu áo dài mà Mai Ngọc bất ngờ nhất. Thiết kế cách điệu với phần cổ yếm phối thêm tà lụa thướt tha, áo dài màu trắng kem kết hợp cùng quần lụa đỏ nổi bật. Với dáng người nhỏ nhắn, mẫu áo này cực kỳ tôn dáng, khéo khoe đường cong và tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo hơn.

Nơi mua: FLANE

Set thứ 2 là mẫu áo dài 4 tà, với phần tà dài thướt tha, chọn size S nhưng vẫn hơi rộng so với dáng người của Mai Ngọc. Thiết kế mix hai màu hồng - xanh nhẹ nhàng, phần cổ tròn và tay áo cách điệu khá xinh.

Nơi mua: FLANE

Magenta Vintage

Cùng theo trend áo dài 4 tà của năm nay nhưng những thiết kế của Magenta Vintage thiên về kiểu dáng cổ điển nhẹ nhàng với dáng áo rộng, bay bổng, và cực kỳ hợp với những nàng có chiều cao khiêm tốn

Nơi mua: Magenta Vintage

Tiin Store

Set áo dài lụa màu trắng với phần cổ tròn được đính đá lấp lánh. Hoa văn lụa chìm trên tà váy cũng ánh sáng vô cùng bắt mắt. Riêng về phom dáng thì thiết kế này cực kỳ hợp với những cô nàng cao 1m55 như Mai Ngọc.

Nơi mua: Tiin Store

Mẫu áo dài hồng pastel lấp lánh kim sa có phom dáng vừa phải, tôn dáng cho những người có chiều cao khiêm tốn. Gam màu này cũng khá tôn da, lại khéo hack tuổi nên các nàng cứ yên tâm diện Tết này.

Nơi mua: Tiin Store

Lalin

Set áo dài của Lalin có size S vừa chiều dài nhưng lại có phom dáng khá rộng. Thiết kế có phần tà rủ hơi khác so với các dáng áo dài khác. Gam màu hồng cực xinh, thiết kế xuyệt tông áo và quần nên cũng hack chiều cao đôi chút. Tuy nhiên dáng áo lại khá rộng so với vóc dáng của Mai Ngọc.

Nơi mua: Lalin

Thêm một mẫu áo cực xinh đến từ thương hiệu Lalin. Set áo dài phối màu hồng và xanh lá kết hợp cùng quần đỏ đô. Dáng áo vẫn dài rộng so với dáng người, nhưng màu sắc thì cực kỳ sang, bắt mắt.

Nơi mua: Lalin

Lưu ý khi chọn áo dài cho dáng người nhỏ nhắn:

* 3 - Không

- Không chọn áo có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, sẽ khiến vóc dáng càng thêm thấp bé.

- Không chọn áo quá rộng.

- Không chọn áo họa tiết dày và to bản.

* 3 - Nên:

- Nên chọn áo phom dáng vừa phải, siết eo nhẹ nhàng.

- Nếu là áo dài cách tân, ưu tiên thiết kế lộ vai, lộ cổ.

- Ưu tiên dáng áo có phần tà dài thướt tha để tạo cảm giác vóc dáng cao ráo, thanh thoát hơn.