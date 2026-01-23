4 cách mặc áo len chuẩn thanh lịch tới công sở

Áo len từ lâu đã không còn là món đồ chỉ dành cho những ngày nghỉ cuối tuần hay những buổi dạo phố. Với sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và cách phối đồ, áo len hoàn toàn có thể trở thành "trợ thủ" đắc lực cho phong cách công sở vừa thanh lịch vừa thoải mái.

Nếu bạn đang tìm kiếm những gợi ý mặc áo len đi làm sao cho đẹp, không quá cứng nhắc mà vẫn đúng tinh thần văn phòng, 4 cách phối dưới đây sẽ là lựa chọn dễ áp dụng và không bao giờ lỗi mốt.

Áo len và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo len và chân váy dài luôn mang đến cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất phù hợp với môi trường công sở. Một chiếc áo len đủ dày, khi đi cùng chân váy midi sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, không quá phô trương nhưng vẫn đủ tinh tế. Với những ngày se lạnh, bạn có thể chọn áo len cổ tròn hoặc cổ tim, chất liệu mềm mại để tạo cảm giác dễ chịu suốt cả ngày làm việc.

Chân váy dài dáng chữ A hoặc dáng xếp ly là lựa chọn an toàn, giúp che khuyết điểm và tạo độ rủ tự nhiên khi di chuyển. Để bộ trang phục trông gọn gàng hơn, bạn có thể sơ vin nhẹ phần vạt áo hoặc chọn áo len dáng lửng vừa chạm cạp váy. Gam màu trung tính như be, nâu, xám hay pastel nhạt sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch, dễ phối phụ kiện. Chỉ cần thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc ankle boots là bạn đã có ngay set đồ công sở vừa duyên dáng vừa hiện đại.

Áo len và quần âu

Nếu bạn yêu thích phong cách chỉn chu, chuyên nghiệp, áo len kết hợp cùng quần âu chắc chắn là công thức không thể bỏ qua. Đây là cách phối đồ phù hợp với hầu hết môi trường làm việc, từ văn phòng truyền thống đến những công ty trẻ trung hơn. Áo len dáng basic, không quá dày, khi đi cùng quần âu ống đứng hoặc ống suông sẽ tạo cảm giác gọn gàng, lịch sự.

Bạn có thể chọn áo len cổ lọ mỏng cho những ngày lạnh hơn, vừa giữ ấm vừa tạo vẻ ngoài sang trọng. Với quần âu cạp cao, việc sơ vin áo len sẽ giúp tôn dáng và khiến tổng thể trông chuyên nghiệp hơn. Đừng ngại thử những gam màu nhã nhặn như xanh navy, ghi, camel hay đen, bởi chúng rất "ăn ý" với quần âu và dễ phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ và đôi giày loafers hoặc cao gót sẽ hoàn thiện set đồ công sở chuẩn mực nhưng không hề nhàm chán.

Áo len và quần jeans

Nhiều người cho rằng quần jeans không phù hợp với môi trường công sở, nhưng thực tế, nếu biết cách lựa chọn và phối đồ, jeans vẫn có thể xuất hiện một cách tinh tế nơi văn phòng. Khi kết hợp áo len với quần jeans, bạn nên ưu tiên những thiết kế jeans dáng đứng, màu xanh đậm hoặc đen, hạn chế chi tiết rách hay mài để giữ được sự lịch sự cần thiết.

Áo len trơn, dáng gọn gàng sẽ giúp cân bằng sự năng động của quần jeans, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung vừa không quá casual. Bạn có thể chọn áo len cổ tròn hoặc cổ tim, kết hợp cùng quần jeans ống đứng và sơ vin nhẹ để trông chỉn chu hơn. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những ngày làm việc không quá gò bó về trang phục hoặc các buổi họp nội bộ. Chỉ cần thêm blazer khoác ngoài hoặc một đôi giày mũi nhọn là set đồ áo len + quần jeans đã "đúng chất" công sở mà vẫn rất thoải mái.

Áo len + áo sơ mi và quần dài

Layer áo len cùng áo sơ mi là công thức quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong thời trang công sở. Cách phối này mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn trẻ trung. Bạn có thể chọn áo len cổ tròn hoặc cổ chữ V để phần cổ áo sơ mi được lộ ra vừa đủ, tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục.

Khi kết hợp với quần dài, đặc biệt là quần âu hoặc quần ống suông, set đồ sẽ trở nên cân đối và chuyên nghiệp hơn. Áo sơ mi trơn hoặc họa tiết nhỏ, màu sắc nhã nhặn sẽ dễ phối với áo len hơn, tránh cảm giác rối mắt.

Ảnh: Instagram