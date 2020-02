Thời kỳ dịch bệnh, bố mẹ cần bổ sung chế độ ăn thế nào để xây dựng "lá chắn Corona" cho con?

Những ngày qua, dịch virus corona diễn biến phức tạp đã khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Tính đến sáng ngày 7/2/2020 đã có hơn 30 nghìn người bị nhiễm bệnh (chủ yếu là ở Trung Quốc). Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều trường học ở Việt Nam đã cho học sinh nghỉ học dài ngày để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Các chuyên gia cũng khuyên người dân nên hạn chế tụ tập nhưng nơi đông người và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Số người nhiễm virus corona ngày càng tăng cao khiến nhiều cha mẹ lo lắng cho tình hình sức khỏe của con cái. Để phòng chống dịch bệnh, ngoài việc cho trẻ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, cha mẹ cũng nên lưu ý đến chế độ ăn hàng ngày của các bé để xây dựng "lá chắn Corona" cho con.

1. Cho trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm

Cha mẹ hãy xây dựng một chế độ ăn khoa học, cân đối cho trẻ

Một chế độ dinh dưỡng khoa học sẽ giúp hệ thống miễn dịch của trẻ phát triển khỏe mạnh. Chính vì thế cha mẹ hãy xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cân đối cho trẻ và cung cấp đủ 4 nhóm dưỡng chất là tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Theo TS.BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng bộ môn Dinh dưỡng - ĐH Y Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) cho biết hệ miễn dịch cần đủ hơn 40 chất dinh dưỡng, vì vậy, thiếu bất kỳ một chất dinh dưỡng nào cũng làm suy yếu nó. Vì vậy, không nên ăn kiêng khem và nên ăn thật đa dạng thực phẩm càng tốt, mỗi loại thực phẩm sẽ cung cấp một số nhóm chất dinh dưỡng cần thiết.

Tuy vậy cha mẹ lưu ý hạn chế cho các bé ăn đồ chiên rán, đồ ăn nhanh vì sẽ khiến các bé dễ đầy bụng, khó tiêu và tăng nguy cơ bị béo phì, bệnh tim mạch...

2. Cho trẻ ăn nhiều rau và trái cây, không chỉ riêng những loại chứa nhiều vitamin C

Vitamin C có nhiều lợi ích với sức khỏe, những trái cây có múi như bưởi, cam, chanh... là nguồn cung cấp vitamin dồi dào

Những lợi ích của vitamin C có thể kể đến: giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, tốt cho làn da, giảm nguy cơ đột qu, tham gia quá trình bài tiết chất độc của cơ thể... Theo tiến sĩ Sareena Hanim Hamzah, một chuyên gia dinh dưỡng của Malaysia cũng cho biết: "Trái cây và rau củ chứa vitamin C, E và chất chống oxy hóa có thể tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng và mầm bệnh". Tiến sĩ Sareena cũng cho biết thêm, trái cây có múi là một trong những loại thực phẩm tốt nhất để tăng cường khả năng phòng bệnh của cơ thể. Một số loại hoa quả, thực phẩm chứa nhiều vitamin C có thể kể đến bưởi, cảm, chanh, đu đủ, dâu tây, ớt chuông xanh, cải xanh, cải xoăn, súp lơ...

Tuy nhiên không vì thế mà cha mẹ chỉ cho trẻ ăn những thực phẩm chứa nhiều vitamin C và uống nhiều nước cam, chanh bởi theo TS.BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng Bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nhiều người nghĩ rằng nước cam, nước chanh, nước trái cây là tốt nhất cho trẻ nhưng thực tế không phải vậy, loại nước tốt nhất cho trẻ là nước lọc. Nước cam, nước chanh chủ yếu cung cấp vitamin C mà vitamin C không phải loại vitamin duy nhất cần thiết cho hệ miễn dịch của trẻ. Cơ thể trẻ cần cả vitamin A, vitamin B, cả sắt, kẽm i ốt, đạm, chất béo thiết yếu... Nên khi muốn tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, bố mẹ cần phải cung cấp đầy đủ các loại vitamin cho trẻ. Nếu chỉ cho trẻ uống nước cam, nước chanh, trẻ sẽ thiếu các loại vitamin khác. Đó là chưa kể uống nhiều nước cam nước chanh còn có thể gây hại cho dạ dày trẻ, rồi lượng đường nhiều trong đó có thể làm gia tăng hoạt động chuyển hóa trong cơ thể trẻ".

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi cũng nhấn mạnh cha mẹ nên cho trẻ ăn trái cây tươi nguyên quả và ăn đa dạng thay vì chỉ cho trẻ uống nước ép trái cây.

3. Cho trẻ uống nhiều nước

Uống đủ nước giúp thải độc khỏi cơ thể, giảm nguy cơ bị chuột rút... và nhiều lợi ích khác nữa

Trẻ nhỏ thường lười uống nước, nhưng cha mẹ nên tập cho con thói quen uống nước mỗi ngày. Uống đủ nước giúp cơ thể thải chất độc qua 2 hệ thống là mồ hôi và nước tiểu, làm giảm nguy cơ bị chuột rút, cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể... Theo lời bác sĩ Đào Thị Yến Phi: "Chúng ta biết nhu cầu nước của trẻ em thường cao hơn người lớn. Trung bình một ngày cơ thể cần tới 1-3 lít nước, thậm chí là 4 lít nếu trời nóng. Chúng ta ưu tiên số 1 là sữa, mỗi đứa trẻ lại có nhu cầu riêng. Ví dụ trẻ dưới 1 tuổi cần 600 - 800ml sữa, trẻ dưới 2 tuổi cần 600 - 700ml/ngày. Trừ lượng sữa đó ra, phần cung cấp còn lại chủ yếu là nước lọc". Tốt nhất cha mẹ nên cho trẻ uống nước ấm và tránh nước lạnh.

4. Cho trẻ ăn chín, uống sôi

Cha mẹ tuyệt đối không cho trẻ ăn đồ sống và thịt động vật hoang dã

Một lưu ý cha mẹ nên nhớ đó là tuyệt đối không cho trẻ ăn đồ sống, thịt động vật hoang dã và vệ sinh thật sạch sẽ những dụng cụ nấu ăn. Ăn đồ tái sống còn khiến trẻ có nguy cơ bị nhiễm giun sán rất cao nên cha mẹ cần phải lưu ý đặc biệt: luôn rửa sạch tay cho bé trước và sau khi khi ăn, nghiêm cấm con ăn thực phẩm chưa nấu, uống nước chưa đun sôi, luôn cắt móng tay chân cho trẻ sạch sẽ...

Theo TS Từ Ngữ (Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam) chia sẻ, để không ăn phải thực phẩm nhiễm giun sán cần:

- Làm sạch thực phẩm trước khi chế biến.

- Tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi.

- Không phân biệt đối tượng, cả gia đình cần tẩy giun định kỳ 6 tháng/ lần.

- Không ăn tiết canh, thịt tái, nội tạng không đảm bảo, không rõ nguồn gốc.