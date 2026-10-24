Thiên thần hạ phàm giữa dàn khách mời Victoria's Secret với chiếc đầm trắng đính lông chim đẹp như cổ tích

Giữa dàn khách mời xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, Jade Distinguin gây chú ý theo một cách rất riêng. Không cần váy áo cầu kỳ với phom dáng phức tạp hay những món trang sức đắt đỏ phủ kín cơ thể, cô nàng vẫn nổi bật nhờ tạo hình tựa thiên thần trong chiếc đầm trắng được thiết kế riêng. Điểm nhấn nằm ở những lớp lông vũ ánh bạc, đôi cánh nhỏ phía sau và mái tóc điểm xuyết lông chim, tạo nên tổng thể vừa mong manh, vừa huyền ảo. Nhìn từ xa, Jade chẳng khác nào một nàng thơ bước ra từ thế giới cổ tích.

Xuất hiện tại một sự kiện vốn nổi tiếng với những màn trình diễn nội y lộng lẫy và đôi cánh thiên thần hoành tráng, khách mời thường chọn trang phục đủ ấn tượng để không bị lu mờ trước không khí náo nhiệt. Thế nhưng, thay vì đi theo hướng gợi cảm hoặc phô diễn những đường cắt xẻ táo bạo, Jade Distinguin lại lựa chọn hình ảnh dịu dàng, thanh thoát với chiếc đầm trắng mang cảm hứng thiên thần. Người đẹp đã đặt nhà thiết kế Antoine Guérin sáng tạo riêng bộ trang phục cho dịp này. Sắc trắng chủ đạo mang đến cảm giác tinh khôi, trong khi những chi tiết ánh bạc giúp tổng thể không bị đơn điệu.

Sự kết hợp giữa hai gam màu trắng và bạc cũng gợi liên tưởng đến ánh trăng, sương mờ và những hình ảnh kỳ ảo thường thấy trong các câu chuyện cổ tích. Điểm đáng chú ý là chiếc đầm không chỉ đẹp nhờ màu sắc hay phom dáng, mà còn nằm ở cách xử lý bề mặt. Những lớp lông vũ được sắp xếp tỉ mỉ, tạo nên hiệu ứng mềm mại khi ôm theo cơ thể. Thay vì mang cảm giác nặng nề của một bộ trang phục đính kết cầu kỳ, thiết kế vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, giúp Jade trông như đang khoác lên mình một lớp mây trắng óng ánh.

Nếu chiếc đầm trắng tạo nên nền tảng cho vẻ đẹp mong manh thì phần cánh mới thực sự khiến tạo hình của Jade Distinguin trở nên khác biệt. Những cánh chim được xử lý đặc biệt, phủ ánh bạc lấp lánh và đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng bắt sáng mỗi khi cô di chuyển. Lông vũ vốn là chất liệu thường xuất hiện trong các thiết kế sân khấu, trang phục haute couture và những bộ cánh lấy cảm hứng từ thần thoại. Tuy nhiên, để sử dụng chất liệu này mà không khiến trang phục trở nên rườm rà là điều không đơn giản. Nếu các lớp lông được sắp xếp quá dày, tổng thể dễ mất đi độ thanh thoát; ngược lại, nếu quá thưa, hiệu ứng thị giác sẽ không đủ nổi bật.

Trong tạo hình của Jade, những lớp lông vũ ánh bạc được xử lý theo hướng mềm mại, tạo cảm giác chúng đang ôm lấy cơ thể thay vì chỉ đơn thuần được gắn lên bề mặt chiếc váy. Khi kết hợp với ánh sáng tại sự kiện, từng chi tiết phản chiếu lấp lánh, mang đến vẻ đẹp vừa mơ màng vừa có chiều sâu. Phía sau, đôi cánh nhỏ xinh tiếp tục hoàn thiện hình ảnh thiên thần. Kích thước không quá đồ sộ giúp phụ kiện giữ được sự cân đối với chiếc đầm, đồng thời tạo điểm nhấn rõ ràng khi nhìn từ phía sau. Một vài chiếc lông chim được cài trên mái tóc cũng là chi tiết đáng chú ý, giúp chủ đề thiên thần xuyên suốt từ trang phục đến kiểu tóc mà không tạo cảm giác quá tải.

Bên cạnh trang phục, vóc dáng và thần thái của người mặc cũng góp phần quyết định sức hút của một tạo hình thời trang. Với thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn và tổng thể thanh thoát, Jade Distinguin phù hợp với thiết kế thiên về sự nhẹ nhàng, bay bổng. Chiếc đầm trắng ôm vừa đủ để tôn đường nét cơ thể, trong khi phần lông vũ tạo thêm độ mềm mại cho tổng thể. Sự đối lập giữa đường nét gọn gàng và chất liệu bồng nhẹ khiến bộ trang phục không bị phẳng hay đơn điệu. Những chi tiết ánh bạc cũng giúp diện mạo nổi bật hơn dưới ánh đèn mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện bổ sung. Điều thú vị là tạo hình này không dựa hoàn toàn vào sự gợi cảm để thu hút ánh nhìn. Thay vào đó, nó khai thác vẻ đẹp mong manh, trong trẻo và một chút bí ẩn. Đây cũng là lý do phong cách thiên thần luôn có sức hấp dẫn riêng trong thời trang: vừa mang tính trình diễn, vừa cho phép người mặc hóa thân thành một hình tượng vượt ra ngoài những quy tắc ăn mặc thường ngày.

Victoria's Secret Fashion Show không chỉ thu hút sự chú ý bởi những người mẫu sải bước trên đường băng, mà còn bởi phong cách của dàn khách mời. Trong không gian tràn ngập ánh đèn, trang phục nổi bật và những khoảnh khắc được ghi lại liên tục, một tạo hình có ý tưởng rõ ràng đôi khi tạo dấu ấn mạnh hơn cả những lựa chọn lộng lẫy nhưng thiếu điểm nhấn. Jade Distinguin là ví dụ cho cách một bộ trang phục có thể gây ấn tượng bằng sự nhất quán. Từ chiếc đầm trắng, lớp lông vũ ánh bạc đến đôi cánh phía sau và những chi tiết trên mái tóc, mọi yếu tố đều cùng hướng đến hình tượng thiên thần. Không có quá nhiều màu sắc hay phụ kiện cạnh tranh sự chú ý, nhờ vậy vẻ đẹp của thiết kế được thể hiện trọn vẹn.

Giữa một sự kiện vốn không thiếu những bộ cánh bắt mắt, Jade đã chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức khiến người ta phải ngoái nhìn. Chiếc đầm trắng cùng đôi cánh lông vũ không chỉ tạo nên một diện mạo đẹp như cổ tích, mà còn cho thấy sức mạnh của thời trang nằm ở khả năng biến một ý tưởng thành hình ảnh sống động. Có lẽ, đôi khi để trở thành tâm điểm, người ta không cần phải lộng lẫy nhất - chỉ cần tìm được tạo hình thực sự thuộc về mình.