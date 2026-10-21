Trước khi trở lại với ánh sáng rực rỡ của sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh, hậu trường của Victoria's Secret Fashion Show luôn mang đến một góc nhìn thực tế, lột trần nhan sắc thật của dàn chân dài đắt giá. Trước ống kính không kiêng nể của Getty Images, bên cạnh những gương mặt mộc hoàn hảo không tì vết, không ít người đẹp bị phơi bày dấu hiệu mệt mỏi, lão hóa hay thậm chí là thâm mụn.

Adriana Lima

Ở tuổi 45, "chị đại" Adriana Lima không thể giấu được dấu vết thời gian khi trút bỏ lớp trang điểm. Dưới ánh sáng chân thực, làn da của cựu thiên thần lộ rõ sự không đều màu với nhiều đốm đồi mồi, sạm nám và tàn nhang dày đặc ở vùng má. Quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt cũng in hằn rõ rệt, cho thấy thời gian đã thực sự để lại dấu ấn trên gương mặt của biểu tượng nhan sắc một thời.

Hề Mộng Dao

Trái ngược với sự khắc nghiệt của cam thường, Hề Mộng Dao gây ấn tượng mạnh với làn da mộc trắng trẻo, mịn màng không chút khuyết điểm. Dù đang kẹt trong vòng vây của các chuyên gia làm tóc và chưa hề dặm nền, nét đẹp thanh thuần, điềm tĩnh cùng nền da cực phẩm của chân dài xứ Trung vẫn tỏa sáng rạng rỡ, khiến netizen không thể tìm ra điểm để chê.

Lưu Văn

Cấu trúc xương hàm góc cạnh vốn là lợi thế high fashion của Lưu Văn, nhưng khi để mặt mộc, đặc điểm này lại vô tình khiến "chị cả" làng mẫu Trung Quốc trông hốc hác và sương gió hơn. Gương mặt mộc thoải mái tương tác với ống kính đã để lộ những nếp nhăn li ti quanh mắt và khóe miệng, khiến cô trông có phần già dặn so với thần thái sắc lạnh trên sàn diễn.

Gigi Hadid

Dưới ống kính bắt cận, nhan sắc mộc của Gigi Hadid cũng xơ xác không kém. Gương mặt cô có phần sưng nhẹ, xỉn màu và kém thanh thoát. Bọng mắt nặng nề, quầng thâm rõ rệt cùng những rãnh cười in sâu khiến siêu mẫu lộ rõ dấu hiệu kiệt sức vì lịch trình chạy show dày đặc.

Ashley Graham

Nàng mẫu ngoại cỡ Ashley Graham tự tin khoe mặt mộc rạng rỡ tại khu vực trang điểm. Dù chưa được che phủ bởi lớp trang điểm kỹ lưỡng, đường nét khuôn mặt thanh thoát cùng ánh mắt sắc sảo, quyền lực của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ, chứng minh đẳng cấp nhan sắc mặn mà bất chấp ống kính chân thực nhất.

Ravleen Varghese

Bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của Ravleen Varghese phơi bày làn da thật khá nhiều khuyết điểm. Dọc vùng má và xương quai hàm của cô lấm tấm mụn ẩn, mụn li ti cùng các vết thâm mụn chưa kịp lành. Nền da sạm đi cùng đôi mắt thâm quầng khiến diện mạo của cô trông khá phờ phạc trước khi được "phù phép" bởi chuyên gia.

Alex Consani

Khoảnh khắc hiếm hoi ở hậu trường thực sự khiến khán giả phải trầm trồ trước nền da cực phẩm của chân dài thế hệ mới Alex Consani. Diện áo choàng sọc hồng đặc trưng và đội lô cuốn tóc chằng chịt, nữ người mẫu trẻ vẫn ghi điểm tuyệt đối với làn da trắng bóc, mịn màng không tì vết. Gương mặt mộc trong veo của cô nàng chính là minh chứng cho nhan sắc thanh thuần bất chấp sự khắc nghiệt của cam thường.

Anok Yai

Chiếm trọn spotlight ở góc máy cận cảnh chính là vẻ đẹp khỏe khoắn của Anok Yai. Dù đang phải đắp mặt nạ dưỡng mắt để giảm bớt sự mệt mỏi, nữ người mẫu da màu vẫn khoe trọn được làn da mộc căng bóng, rạng rỡ đến mức "phát sáng". Nền da nâu đều màu, mịn màng không chút khuyết điểm của cô khiến nhiều người phải ghen tị trước chế độ chăm sóc da cực kỳ hiệu quả.

Yoon Young Bae

Hình ảnh Yoon Young Bae vội vã đắp mặt nạ mắt lấp lánh và dùng kẹp bấm mi cho thấy rõ áp lực mệt mỏi của nữ người mẫu Hàn Quốc. Thiếu đi lớp nền, làn da của cô trông khá sạm, phần mắt sưng híp bộc lộ sự mệt mỏi. Tổng thể gương mặt mộc nhạt nhòa này chắc chắn sẽ cần sự can thiệp và che khuyết điểm rất kỹ từ các chuyên gia.

Ảnh: Getty Images