Thiên thần đối phó cảnh tràn sữa trước giờ diễn nội y, trải lòng sau chỉ trích "mới sinh 40 ngày đã đi làm"

Trở thành tâm điểm số 1 của truyền thông mạng xã hội khi trở lại đường băng Victoria's Secret Fashion Show 2026 chỉ sau 6 tuần sau sinh, Barbara Palvin đã vô tình bước vào một cuộc thảo luận lớn của công chúng. Bên cạnh những lời tán dương, màn tái xuất của cô cũng vấp phải những lo ngại cho rằng điều này có thể vô tình cổ xúy cho áp lực phục hồi thần tốc đối với phụ nữ hậu sản.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, siêu mẫu 33 tuổi mới đây đã chọn cách lên tiếng chân thành thông qua một chia sẻ dài trên trang cá nhân, lột tả chân thực những góc khuất phía sau ánh hào quang của một thiên thần.

Barbara Palvin là ngôi sao dẫn đầu truyền thông của VSFS 2026, vượt qua cả chủ nhân chiếc Fantasy Bra - Kylie Jenner.

Để xóa bỏ những lầm tưởng về một vóc dáng hoàn hảo không tì vết, Barbara không ngần ngại công khai ảnh đang sử dụng máy hút sữa trong hậu trường Victoria's Secret, khi trên người vẫn đang diện bộ nội y ren đen quyến rũ. Cô bộc bạch một cách hài hước nhưng cũng đầy thực tế:

"Chúng tôi thực sự đã phải khâu miếng lót thấm sữa vào nội y của tôi ngay trong hậu trường! Một chút nhắc nhở nho nhỏ về hiện thực phía sau tất cả những hào quang lấp lánh ngoài kia".

Trước đó, khi được hỏi về màn comeback thần tốc trong cuộc phỏng vấn phía sau hậu trường, chia sẻ của Barbara bị nhìn nhận là đang hạ thấp tầm quan trọng của sự việc khi nói:

"Ngày mai tôi sẽ tròn 6 tuần sau sinh. Tôi nghĩ ở Mỹ đó là thời điểm hầu hết mọi người phải quay lại làm việc. Thời gian nghỉ thai sản tại đây thường là 6 đến 8 tuần, vì vậy chuyện này cũng không có gì to tát. Tôi cũng chỉ làm những gì mà mọi phụ nữ ở Mỹ đang làm, và tôi thì cũng chỉ cần catwalk thôi mà."

Cảnh mẹ bỉm dùng máy vắt sữa trong hậu trường show diễn.

Trải lòng về câu nói gây tranh luận, siêu mẫu Hungary thể hiện sự thấu cảm sâu sắc đối với những khó khăn của cộng đồng mẹ bỉm sữa. Cô thừa nhận việc trở lại công việc sớm là một lựa chọn mà bản thân rất may mắn mới có được, đồng thời bày tỏ sự trăn trở về hiện thực khắc nghiệt tại Mỹ:

"Dù rất trân trọng cơ hội của mình, tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những người mẹ không có được lựa chọn đó... Có rất nhiều phụ nữ bị kỳ vọng phải đi làm lại chỉ sau 6-8 tuần sinh con, và thường là không có chế độ nghỉ thai sản hưởng lương. Những người mẹ xứng đáng có nhiều thời gian hơn, được hỗ trợ nhiều hơn và có nhiều quyền lựa chọn hơn".

Barbara lên tiếng làm rõ câu nói gây tranh luận của cô trước đó.

Hơn cả một lời giải thích, bài đăng của Barbara chạm đến trái tim khán giả bởi sự đồng cảm và thông điệp gỡ bỏ áp lực cho phụ nữ. Nữ siêu mẫu nhấn mạnh rằng hành trình hậu sản của mỗi người là duy nhất, và không ai cần phải so sánh bản thân với người khác. Sự đối lập giữa một thiên thần lộng lẫy trên đường băng và một bà mẹ ngoài đời thực được cô nhấn mạnh:

"Những gì các bạn thấy trên sàn diễn là một phiên bản đã được trang điểm lộng lẫy, nhưng hiện thực cuộc sống mẹ bỉm hàng ngày của tôi lại khác xa. Có những ngày, chỉ việc tranh thủ được chút thời gian để đi tắm hay ngồi ăn một bữa yên bình thôi cũng đã cảm thấy như một thành tựu to lớn rồi".

Cuộc sống bỉm sữa của ông bố Dylan Sprouse sau khoảnh khắc cuồng nhiệt trên hàng ghế đầu cổ vũ vợ.

Đi kèm với đó, Barbara chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc gia đình hết sức bình dị, có phần lộn xộn nhưng ngập tràn hơi ấm: từ bức ảnh bụng bầu to vượt mặt, khoảnh khắc đầu bù tóc rối ôm con nhỏ trước gương nhà tắm, cho đến hình ảnh ông xã Dylan Sprouse cười rạng rỡ ngắm nhìn con gái đang bú bình.

Khán giả cũng bắt gặp những hình ảnh đời thường dung dị khi người lớn trong nhà hì hục lắp ráp chiếc nôi, bà thong dong đẩy xe nôi dạo phố, hội bạn thân quây quần bên em bé, hay hình ảnh thiên thần nhí ngoan ngoãn nằm sấp, trên lưng áo đính đôi cánh nhỏ xíu đã đốn tim người hâm mộ.

Thiên thần nhí của một thiên thần nội y.

Khép lại những tranh cãi ồn ào, Barbara Palvin gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến tất cả những người phụ nữ: "Cho dù bạn đang sải bước trên runway, quay trở lại guồng quay công việc, hay chỉ đơn giản là đang cố gắng vượt qua một đêm mất ngủ nữa, thì tất cả chúng ta đều có chung một điều phi thường: Chúng ta đã tạo ra một phép màu. Làm mẹ là một hành trình vất vả, tuyệt đẹp, lộn xộn, ngập tràn cảm xúc, và thực sự vô cùng xứng đáng".

Ảnh: IGNV