Elsa Hosk là một trong những thiên thần có màn trình diễn ấn tượng tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, gây chú ý với tạo hình đôi cánh vô cùng lộng lẫy và thần thái tự tin trên sàn diễn. Cùng với Barbara Palvin, người đẹp sinh năm 1988 còn trở thành tâm điểm bàn luận khi tái xuất đường băng show nội y đình đám chỉ vài tháng sau khi sinh con.

Màn trở lại nhanh chóng của Elsa Hosk khiến công chúng không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi cô vẫn duy trì vóc dáng săn chắc cùng phong độ trình diễn cuốn hút. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, phần thể hiện của nữ người mẫu cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Mới đây, Elsa Hosk đã có màn đáp trả thẳng thắn trước những lời chê bai trên MXH.

Elsa Hosk với đôi cánh đẹp ấn tượng tại Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Elsa Hosk khiến người xem phải trầm trồ ngay từ giây đầu xuất hiện với tạo hình thiên thần rực rỡ và đầy quyền lực. Cô khoác lên mình bộ nội y ren màu nhạt, tôn vinh trọn vẹn vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài quyến rũ. Điểm nhấn ấn tượng nhất là đôi cánh thiên thần khổng lồ màu vàng kim lấp lánh, được tạo hình với hiệu ứng xếp lớp mỏng nhẹ như những dải lụa tung bay. Mái tóc vàng bồng bềnh kết hợp cùng phong thái tự tin, đôi tay giơ cao chào khán giả giúp người đẹp tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Tạo hình cùng đôi cánh đúng chất "thiên thần" của Elsa Hosk.

Thế nhưng, về phần catwalk, nhiều ý kiến cho rằng những bước đi của nữ người mẫu mang đến cảm giác nặng nề, thiếu sự mềm mại. Phần chân nhấc khá cao, bước đi mạnh và dứt khoát, nhưng đôi lúc lại cảm giác gồng cứng thay vì thanh thoát, uyển chuyển. Khi kết hợp với chuyển động hông và cách giữ thân người tương đối chắc, tổng thể sải bước dễ bị nhận xét là nặng nề, thiếu độ lướt tự nhiên so với những màn trình diễn nội y.

Lối catwalk của Elsa Hosk gây tranh cãi vì không tạo được độ thanh thoát và tự nhiên.

Trước những ý kiến trái chiều, thiên thần Victoria's Secret đã thẳng thắn chia sẻ: “Dành cho những người bàn tán về cách tôi catwalk tại Victoria’s Secret, bộ cánh này cần 3 người đàn ông mới đặt được lên lưng tôi đó”. Màn đáp trả này của Elsa khiến cộng đồng mạng đồn đoán rằng thiết kế cánh thiên thần đồ sộ cô mang trên lưng phải nặng tới gần 23kg nên cần đến 3 người đàn ông mới có thể đeo giúp.

Đáng chú ý hơn, nữ người mẫu Thụy Điển chỉ vừa mới trải qua quá trình sinh nở được vài tháng. Việc quay trở lại sàn diễn với dôi giày cao gót và gánh trên vai một đạo cụ có trọng lượng nặng trong thời điểm cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi được xem là một kỳ tích phi thường. Sự cố gắng vượt bậc cùng bản lĩnh chuyên nghiệp của Elsa Hosk đã đập tan mọi luồng ý kiến trái chiều, đồng thời nhận về vô số lời khen ngợi và sự khâm phục từ giới mộ điệu.

Đôi cánh của Elsa Hosk được đồn đoán có trọng lượng phải hơn 20kg.

Elsa Hosk bắt đầu hợp tác với Victoria's Secret từ năm 19 tuổi và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dàn thiên thần, ghi dấu ấn bởi chiều cao 1,77 m, vóc dáng săn chắc cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng. Năm 2018, Elsa Hosk được trao vinh dự trình diễn Fantasy Bra trị giá khoảng 1 triệu USD tại Victoria's Secret Fashion Show.

Sau khi trở thành mẹ của hai con, nữ người mẫu vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ, tiếp tục chinh phục những sàn diễn thời trang lớn. Đáng chú ý, chỉ khoảng ba tháng sau khi sinh con thứ hai vào tháng 7/2026, Elsa đã trở lại Victoria's Secret Fashion Show với đôi cánh khổng lồ đầy ấn tượng, một lần nữa khẳng định mối duyên đặc biệt với thương hiệu nội y đình đám.

Elsa Hosk là 1 trong những thiên thần nổi bật của Victoria's Secret.

Mỹ nhân người Thụy Điển chính là người diện fantasic bra vào năm 2018 - trước khi thiết kế nội y huyền thoại này được tái sinh vào năm nay cùng Kylie Jenner.

Ảnh: Instagram.