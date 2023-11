Thiên An chia sẻ hình ảnh chiếc bụng rạn nhăn nheo, nhiều người xót xa nhưng cô lại khẳng định điều này

Trước khi có con, Thiên An đã từng là người mẫu và có nhiều hợp đồng quảng cáo. Thế nhưng sau khi có thai, cô buộc phải gác lại sự nghiệp. Trải qua quãng thời gian đầy khó khăn, hiện tại, hai mẹ con Thiên An đã dần ổn định cuộc sống và hạnh phúc khi mỗi ngày đều được ở bên nhau. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu thường xuyên khoe khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol và nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Ai cũng biết người mẹ sau khi sinh nở sẽ phải đối mặt với sự thay đổi khủng khiếp của cơ thể như thế nào. Ngoài việc sức khỏe bị ảnh hưởng, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, trên làn da mẹ còn để lại dấu vết đáng nhớ. Đó chính là những vết rạn da - và Thiên An cũng vậy.

Mới đây, bà mẹ trẻ bất ngờ khoe hình ảnh vòng 2 với làn da ở bụng nhăn nheo đến đau lòng. Cô tâm sự: "Chiếc bụng rạn - mãnh đất thiêng đầy kiêu hãnh của người mẹ". Có thể thấy, mẹ Sol không hề buồn bã hay chán nản mà luôn tự hào về việc được trở thành mẹ và làm mẹ của một em bé đáng yêu.

Dưới phần bình luận, nhiều người chỉa sẻ và cảm thông với Thiên An: "Tuy là vết rạn nhưng nhìn rất đẹp và đầy yêu thương", "Xuất sắc luôn! Em rất mạnh mẽ!", "Bụng rạn, ngực rạn, đùi rạn nhưng vẫn tự tin", "Thấy thương, nhưng Sol và mẹ đều yêu lắm", "Thương 2 mẹ con, cảm ơn em vì luôn nỗ lực dù cuộc sống quá nhiều khó khăn"...

Bên cạnh đó, ai cũng nhận xét cơ thể Thiên An vẫn rất đẹp, thon gọn và nuột nà, là mơ ước của rất nhiều bà mẹ khác. Ngoài việc khó mặc những chiếc áo lộ vòng 2 thì nữ người mẫu vẫn siêu đẹp khi diện tất cả các kiểu thời trang hiện nay.

Thiên An và mẹ.

Sao Việt tự tin khoe bụng rạn

Không chỉ có Thiên An, nhiều mẹ bỉm trong showbiz Việt cũng không ngại khoe chiếc bụng rạn. Trong thời gian mang thai em bé thứ 2 là Jason, Chúng Huyền Thanh đã tăng tổng cộng 22kg, chạm mốc 78,5kg khi lên bàn đẻ. Tăng cân quá nhanh khiến bà mẹ 2 con bị rạn da sau sinh. Rất nhiều phụ nữ cũng phải đối mặt với tình trạng này và cách mà Chúng Huyền Thanh dũng cảm chia sẻ khiến ai cũng đồng cảm.

Á quân trong chương trình The Face mùa đầu tiên quyết định chia sẻ những hình ảnh này là vì muốn lan tỏa thông điệp yêu thương chính mình tới các mẹ bỉm sữa khác cũng phải đối mặt với những vết rạn sau khi sinh. Cô tâm sự: "Khi em là em". Nhận được lời động viên từ mọi người, Huyền Thanh cho biết cô cũng từng có thời gian rất ngại với những vết rạn, tuy nhiên được chồng yêu thương, được mọi người quan tâm, động viên nên bà mẹ 2 con cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Chúng Huyền Thanh lần đầu chia sẻ những vết rạn chằng chịt trên bụng sau sinh

Ông xã của Chúng Huyền Thanh là Jay Quân cũng động viên vợ: "Nhờ những vết rạn mà tụi mình có 2 nhóc to cao, khỏe mạnh đó. Thank you and love you baby".

Qua những chia sẻ trên, có thể thấy, Jay Quân là một người vô cùng tâm lý. Điều thiêng liêng nhất của một người phụ nữ là được làm mẹ và hạnh phúc hơn nữa khi có một người yêu thương và chia sẻ như thế này.

Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm cũng từng khoe những vết rạn bụng. Chỉ vài tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã giảm gần 15kg, lấy lại vóc dáng thon gọn. Dù vậy, những vết rạn ở phần bụng của nữ ca sĩ vẫn còn hằn rõ.

Thế nhưng, Võ Hạ Trâm không hề tự ti về khuyết điểm của bản thân mà cô thấy tự hào.

Võ Hạ Trâm tự tin với những vết rạn trên cơ thể (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi trở lại với âm nhạc, trình diễn trên sân khấu, Võ Hạ Trâm cũng không ngại khoe cơ thể có những vết rạn. Cô khẳng định đó chính là điều thiêng liêng, thể hiện sự nỗ lực của người mẹ và sự tuyệt vời khi được làm mẹ.

Võ Hạ Trâm cho rằng xấu hay đẹp là do suy nghĩ của mỗi người. Với cô, những vết rạn trên cơ thể của phụ nữ sau sinh luôn đẹp.