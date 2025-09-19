Mùa này, quan niệm “mặc rộng thay vì mặc chật” bất ngờ trở thành trào lưu, được hội sành điệu và tín đồ phong cách săn đón. Những món đồ dáng rộng mang đến sự thoải mái, phóng khoáng và đặc biệt là hiệu ứng “gọn dáng – sang khí chất”, hoàn hảo để thể hiện sự tự do và tinh thần thanh nhã của mùa xuân.

1. Áo khoác oversized: Rộng rãi nhưng vẫn khí chất

Mùa xuân luôn là thời điểm lý tưởng để khoác lên mình những chiếc áo ngoài. Trong đó, áo khoác dáng rộng chính là “vedette” của mùa. Không còn gò bó bởi dáng ôm sát, áo khoác oversized đem lại sự thoải mái và hiệu ứng “càng rộng càng thời thượng”.

Gợi ý phối đồ: áo khoác denim dáng rộng kết hợp áo thun trắng + chân váy cạp cao, phong cách street style trẻ trung. Hoặc thử cardigan dáng dài oversized mix cùng váy hoa, mang đến vẻ nữ tính, lãng mạn đặc trưng mùa xuân.

Lưu ý: nên chọn độ dài và chất liệu phù hợp dáng người, khéo léo phối layer để tránh “nuốt dáng”, giúp tổng thể hài hòa hơn.

2. Blazer oversized: Sự “thư giãn cao cấp” của quý cô công sở

Nếu blazer truyền thống gắn với sự nghiêm túc, gọn gàng thì blazer dáng rộng lại thổi luồng gió mới – vừa giữ nét chuyên nghiệp, vừa thêm sự mềm mại, thoải mái.

Gợi ý phối đồ: blazer oversized mix cùng quần ống rộng cạp cao hoặc chân váy xòe, giữ tinh thần công sở nhưng vẫn nữ tính.

Bảng màu: ngoài đen – trắng – xám, hãy thử gam “Morandi” dịu mắt như xanh khói, hồng đất để tạo chiều sâu.

Phụ kiện: thắt lưng bản to, khuyên tai lớn… sẽ nâng tầm phong cách, giúp quý cô công sở thêm khí chất.

3. Hoodie oversized: Giao thoa giữa thoải mái và thời trang

Không thể thiếu trong mùa xuân chính là hoodie. Khi mang dáng rộng, hoodie phát huy tối đa sự trẻ trung, che khuyết điểm và biến hóa linh hoạt từ dạo phố đến ở nhà.

Phối đồ chuẩn: hoodie oversized + quần legging, áp dụng công thức “trên rộng dưới ôm”, tôn dáng và kéo dài chân.

Cá tính hơn: mix cùng quần jogger, jeans ống rộng + giày sneaker hoặc canvas, tạo phong cách sporty street.

Mẹo layering: mặc hoodie oversized bên trong, khoác thêm trench coat hoặc jacket mỏng bên ngoài để vừa ấm áp vừa nhiều lớp cá tính.

4. Trench coat oversized: Người bạn đồng hành thanh lịch ngày xuân

Nhắc đến mùa thu là nhắc đến trench coat. Với dáng rộng, trench coat vừa tôn vóc dáng, vừa tạo vẻ đẹp uyển chuyển mỗi khi gió lướt qua.

Gợi ý phối đồ: trench coat oversized với váy liền, jeans hay quần ống rộng đều hợp. Chỉ cần lưu ý phối màu đồng điệu để giữ tổng thể hài hòa.

Bảng màu nên thử: từ kinh điển như kaki, đen đến sắc mới như xanh rêu, xám khói.

Hoàn thiện với phụ kiện: thắt lưng bản to để nhấn eo, khăn lụa hay khăn choàng tạo điểm nhấn tinh tế.

Mùa thu 2025 chứng kiến sự bùng nổ của phong cách “mặc rộng không mặc chật” . Từ áo khoác, blazer, hoodie đến trench coat, mỗi item dáng rộng đều giúp bạn “ăn gian” vóc dáng, nâng cấp thần thái và thể hiện sự phóng khoáng trong lối sống.



