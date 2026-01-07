Theo dõi 17.000 gia đình: Người chăm sóc này giúp trẻ thông minh hơn, IQ cao hơn, nhưng đó không phải là mẹ

Nếu được chọn người phù hợp nhất để chăm con, bạn sẽ chọn ai: mẹ, bà ngoại, bà nội hay bố?

Chắc hẳn rất nhiều người sẽ chọn mẹ, bởi trong suy nghĩ của đa số, mẹ luôn là người chăm con tốt nhất: em bé quấn mẹ hơn, mẹ cũng thương con và không nỡ xa con.

Tuy nhiên, về việc ai là người chăm con phù hợp nhất, một nghiên cứu đã chỉ ra một sự thật khiến nhiều người bất ngờ:

Trong một gia đình, người phù hợp hơn cả để chăm con lại chính là người có thể giúp trẻ bộc lộ lợi thế rõ rệt về nhiều mặt — không chỉ khả năng nhận thức nổi trội, mà chỉ số IQ cũng cao hơn, sự phát triển trí tuệ toàn diện hơn, thậm chí vượt trội so với trẻ do mẹ trực tiếp chăm sóc.

Và người đó chính là người bố.

Vì sao bố chăm con, trẻ lại thông minh hơn?

1. Trẻ được bố chăm sóc có nhiều lợi thế rõ rệt

Trước kết quả này, Đại học Newcastle (Anh) đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu, theo dõi 17.000 trẻ em trong suốt gần 50 năm và phát hiện:

Những đứa trẻ có bố tham gia tích cực vào việc chăm sóc trong giai đoạn thơ ấu có điểm IQ cao hơn trung bình khoảng 7 điểm so với nhóm còn lại. Khả năng giải quyết vấn đề và tư duy không gian của các em cũng vượt trội hơn.

Không chỉ IQ cao hơn, những đứa trẻ được bố đồng hành nhiều còn có sự phát triển nghề nghiệp và thành tựu trong tương lai nổi bật hơn.

Nguyên nhân nằm ở phong cách nuôi dạy đặc trưng của người bố, vốn có khả năng kích thích nhiều kiểu tư duy khác nhau ở trẻ.

Trẻ được bố陪伴 nhiều thường có kết quả học tập tốt hơn, kỹ năng xã hội mạnh hơn, đặc biệt các môn khoa học tự nhiên nổi trội hơn.

Điều này cho thấy, ảnh hưởng của người bố đối với sự phát triển của trẻ lớn hơn chúng ta vẫn tưởng, thậm chí trong nhiều khía cạnh còn vượt trội so với mô hình “mẹ chăm con” truyền thống.

2. Sự khác biệt giữa bố chăm con và mẹ chăm con

Bạn có từng nhận ra rằng, trẻ thường thích chơi với bố hơn? Chỉ cần bố có mặt ở nhà, trẻ đã quấn quýt đòi chơi cùng.

Khi bố chăm con:

Nếu bố đủ kiên nhẫn, bố có thể nghĩ ra vô số trò chơi mới mẻ, ít khi trùng lặp, luôn mang lại bất ngờ và kích thích trí tò mò của trẻ.

Bố thường chơi với con những trò mang tính vận động, mạo hiểm và thử thách: chơi bóng, bế cao cao, rượt đuổi, thi đấu nhỏ… Những trò chơi này khuyến khích trẻ khám phá, dũng cảm và tự giải quyết vấn đề — những yếu tố quan trọng giúp nâng cao IQ.

Khi mẹ chăm con:

Mẹ thường thích đọc sách tranh, chơi các trò yên tĩnh, có tính lặp lại cao. Mẹ quan tâm nhiều đến việc con ăn no chưa, khát không, mặc có đủ ấm không, và thường giao tiếp với con bằng lời nói nhẹ nhàng, thiên về chăm sóc và bảo vệ.

3. Ba lợi thế nổi bật khi bố chăm con

Dù mẹ thường tỉ mỉ và chu đáo hơn, nhưng bố chăm con lại có những ưu thế rất rõ rệt:

Thứ nhất: Khuyến khích trẻ tự làm, tự giải quyết vấn đề

Bố ít khi làm thay con mọi việc như mẹ. Khi gặp khó khăn, bố thường khuyến khích con tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết.

Ngay cả khi thất bại, bố cũng không trách mắng, mà cùng con rút kinh nghiệm, cho phép con được sai — điều này giúp trẻ tăng khả năng chịu đựng thất bại và tư duy giải quyết vấn đề.

Thứ hai: Khuyến khích trẻ thử nghiệm và mạo hiểm

“Không sao đâu, con thử xem!” — đó là câu nói quen thuộc của các ông bố.

Trẻ ngã, bố nói: “Ngã một chút không sao, đứng dậy làm lại!”

Trước điều mới lạ, khi đã đảm bảo an toàn, bố sẽ khuyến khích con khám phá. Thái độ này nuôi dưỡng tính tò mò, ham khám phá, những yếu tố không thể thiếu của trí thông minh cao.

Thứ ba: Tăng cường vận động và trò chơi thi đấu

Nghiên cứu tâm lý cho thấy, bố thường thích cho con chơi các trò vừa tốn sức vừa tốn não, đặc biệt là trò chơi mang tính cạnh tranh, giúp rèn luyện khả năng phối hợp, nhận thức không gian và phản xạ.

Ngay cả những trò đùa nghịch giữa bố và con cũng ẩn chứa yếu tố rèn luyện: cân bằng cơ thể, phản xạ nhanh, giao tiếp phi ngôn ngữ…

Những cách chơi phong phú này không chỉ kích hoạt nhiều vùng não khác nhau, mà còn thúc đẩy sự kết nối đa dạng giữa các nơ-ron thần kinh.

Lời khuyên dành cho các ông bố

Rõ ràng, bố chăm con mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên, trong thực tế, thời gian bố dành cho con lại ngày càng ít.

Số liệu cho thấy, trong các gia đình Trung Quốc, thời gian bố con mỗi ngày chưa đến 1,5 giờ. Không ít ông bố sau giờ làm chỉ ngồi lướt điện thoại, chơi game, thậm chí trốn vào nhà vệ sinh để tránh bị con làm phiền.

Vì vậy, các ông bố được khuyên rằng:

Hãy gác điện thoại xuống, dành thêm thời gian cho con, tạo ra những tương tác cha – con phong phú và thú vị.

Khi bố và mẹ cùng đồng hành, mỗi người phát huy thế mạnh riêng, trẻ sẽ tìm được sự cân bằng giữa an toàn và khám phá, giữa mạnh mẽ và tinh tế, để lớn lên một cách tự do và toàn diện.

Bạn có thường xuyên dành thời gian chơi cùng con không?

Nguồn: Sohu