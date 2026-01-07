Chuẩn bị mang thai đầu xuân Bính Ngọ: Ăn uống thế nào để dễ "đậu" hơn?

Bước sang năm 2026, hy vọng những cặp vợ chồng có kế hoạch sinh con sẽ đón "tin vui" ngay từ đầu năm và sớm bế trên tay em bé tuổi Ngọ.

Để mang thai và sinh ra một em bé khỏe mạnh, không thể thiếu trứng và tinh trùng chất lượng tốt. Muốn nâng cao chất lượng trứng và tinh trùng, các cặp đôi đang trong giai đoạn chuẩn bị mang thai có thể bắt đầu từ chế độ ăn uống.

Vậy, ăn thế nào để vừa ngon miệng, vừa giúp "tin vui" dễ gõ cửa?

Nuôi dưỡng trứng và tinh trùng chất lượng cao – hãy ăn như sau

🙎‍♀️ Phụ nữ "dưỡng trứng": nên ăn nhiều 5 nhóm thực phẩm sau

☑ Thực phẩm từ đậu

Các loại đậu và chế phẩm từ đậu giàu protein chất lượng cao và estrogen thực vật, giúp điều hòa nội tiết, thúc đẩy sự phát triển của nang trứng. Trong thời gian chuẩn bị mang thai, ăn đậu ở mức vừa phải rất có lợi cho sự phát triển của trứng.

☑ Ngũ cốc

Ngô, yến mạch, gạo, lúa mì… có thể bổ sung estrogen, hỗ trợ quá trình phát triển của nang trứng.

☑ Thực phẩm giàu vitamin

Sự phát triển bình thường của trứng không thể thiếu vitamin. Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, nên tăng cường rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin.

☑ Thực phẩm giàu protein

Cá, tôm, trứng, sữa… cung cấp protein chất lượng cao, giúp nang trứng phát triển tốt hơn và quá trình rụng trứng diễn ra thuận lợi.

☑ Thực phẩm giàu kẽm và selen

Hàu, cá và các loại hạt giàu kẽm – selen có tác dụng nâng cao hoạt tính của trứng.

🙎‍♂️ Nam giới "dưỡng tinh": nên ăn nhiều 5 nhóm thực phẩm sau

☑ Thực phẩm giàu arginine

Arginine giúp thúc đẩy quá trình tạo tinh trùng. Nam giới chuẩn bị mang thai có thể ăn hải sâm, lươn, cá chạch, mực, mè (vừng), bạch quả, đậu phộng… nhưng không nên dùng quá nhiều.

☑ Thực phẩm chứa magie

Đậu nành, khoai tây, nhân óc chó, cháo yến mạch, rau lá xanh và hải sản giàu magie giúp cải thiện chất lượng tinh trùng.

☑ Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm là khoáng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa của tinh trùng, giúp tăng sức sống tinh trùng. Tôm, hải sản có vỏ, gan động vật, sữa bò, hạt sen… là những nguồn kẽm tốt, nên dùng ở mức vừa phải.

☑ Thực phẩm chứa axit béo không bão hòa

Óc chó, đậu phộng, hạt hướng dương… giúp tinh trùng trưởng thành tốt hơn, tăng khả năng vận động, giảm tỷ lệ tinh trùng dị dạng.

☑ Thực phẩm giàu vitamin

Rau củ quả giàu vitamin giúp thúc đẩy quá trình hình thành tinh trùng, nâng cao sức sống tinh trùng và còn có tác dụng chống lão hóa.

Lưu ý quan trọng cho các cặp đôi chuẩn bị mang thai

Ngoài ăn uống hợp lý, cần:

Tránh ăn quá no, hạn chế đồ sống lạnh Không ăn quá nhiều lẩu, đồ nướng Không hút thuốc, không uống rượu bia Sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya

Chỉ cần chăm sóc cơ thể thật tốt, khả năng thụ thai sẽ được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho việc chào đón một em bé khỏe mạnh.

Nguồn: Sohu