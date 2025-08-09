The Devil Wears Prada mới khởi động, nhân vật của Meryl Streep đã "mất chất"?

Phim The Devil Wears Prada 2 đang trong quá trình ghi hình tại New York sau gần 20 năm kể từ 2006. Ngay khi có thông tin về sự trở lại của bộ phim, giới mộ điệu không khỏi kỳ vọng, đặc biệt là màn tái xuất của Miranda Priestly (do Meryl Streep thủ vai) – Tổng biên tập huyền thoại khiến cả làng mốt phải dè chừng. Thế nhưng trái với mong đợi, những hình ảnh hậu trường đầu tiên của Miranda lại gây ra luồng tranh cãi dữ dội.

Chỉ với ba outfit đầu tiên được hé lộ, nhân vật tổng biên tập huyền thoại này đã đủ sức tạo thảo luận lớn trong giới mộ điệu. Từ mạng xã hội đến các diễn đàn thời trang, đâu đâu cũng bàn tán về diện mạo của biểu tượng quyền lực từng khiến cả thế giới dõi theo.

Sự tái xuất của "bà hoàng đầu bạc" Miranda Priestly do Meryl Streep đảm nhận sau gần 20 năm nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên toát lên vẻ sang trọng với mái tóc bob lệch ngôi, trench coat nâu dài, áo tím phối cùng chân váy da, giày cao gót và kính đen để hoàn thiện diện mạo "tổng biên tập Runway".

Hình ảnh gần nhất được tiết lộ khi nữ diễn viên diện nguyên cây ghi xám thanh lịch với blazer độn vai, chân váy dài và áo ton-sur-ton, hoàn thiện bằng thắt lưng bản to, trang sức bạc và clutch tối giản.

Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về màn "comeback" chấn động, Miranda hiện tại lại bị nhiều netizen cho rằng... quá hiền, mất đi chất "devil" đặc trưng của nhân vật. Thay vì những chiếc áo lông màu mè và quyền lực, găng tay da hay túi Hermès toát lên khí chất "chị đại" từng khiến giới mộ điệu trầm trồ, 3 outfit được "nhá hàng" của Miranda phiên bản 2026 bị cho rằng quá an toàn, thiên hướng công sở quá nhiều và chưa đủ khiến người xem phải wow.

Nhiều netizen cho rằng tạo hình của Miranda của phần 2 đang chưa đủ ấn tượng.

Miranda giờ đây gói gọn trong chuẩn mực của một quý bà công sở sang trọng, lịch lãm kiểu quiet luxury. Không phủ nhận rằng tổng thể vẫn toát lên sự tinh tế, sang chảnh nhưng rõ ràng tạo hình nhân vật đang thiếu đi chất gai góc, sắc sảo từng khiến giới mộ điệu "nổi da gà" mỗi lần bà bước vào khung hình năm 2006.

Hình ảnh một Miranda Priestly quyền lực trong The Devil Wears Prada 2006.

Một điểm khác khiến cộng đồng fan tiếc nuối chính là sự vắng mặt của Patricia Field - stylist gạo cội đứng sau cả hai huyền thoại Sex and the City và The Devil Wears Prada phần đầu. Vì bận bịu với Emily in Paris , bà đã nhường vai trò stylist phần 2 lại cho Molly Rogers - người được xem là "truyền nhân" nhưng có vẻ như vẫn chưa thể chạm tới độ sắc bén và kịch tính cần thiết cho một nhân vật quyền lực như Miranda.

Hình tượng người sếp quyền lực của Meryl Streep được cho là lấy cảm hứng từ cựu tổng biên tập Vogue - Anna Wintour.

Tất nhiên, Miranda Priestly luôn biết cách khiến khán giả ngạc nhiên. Liệu sự chuyển mình này là một bước lùi, hay là đòn đánh úp cho cú twist sắp tới? Và hiện tại, cũng mới chỉ có vài tạo hình được công bố, vẫn quá sớm để có thể đánh giá toàn diện. Dù thế nào đi nữa, thời trang của nhân vật Miranda không chỉ đơn thuần là quần áo mà còn bao hàm cả quyền lực - tuyên ngôn của một người phụ nữ thống trị cả ngành công nghiệp thời trang.