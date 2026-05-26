Không thay đổi sữa rửa mặt, một bác sĩ da liễu Hàn Quốc đã chỉ tôi cách rửa mặt đúng thứ tự để da bớt đổ dầu, hạn chế bít tắc lỗ chân lông mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Điều bất ngờ là chỉ cần thay đổi cách massage và thứ tự các bước làm sạch trước - sau, làn da đã giảm hẳn dầu nhớn, đặc biệt hiệu nghiệm trong mùa hè nắng nóng.

Da tiết nhiều dầu là nỗi ám ảnh trong mùa hè nắng nóng.

Trước đây tôi luôn nghĩ rửa mặt càng kỹ thì da càng sạch. Nhưng hóa ra việc chà xát quá mạnh hoặc làm sạch sai vùng lại khiến da mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên, từ đó tiết dầu nhiều hơn, dễ nổi mụn và nhanh xuất hiện nám sạm khi bước vào tuổi 30 - 40.

Theo chia sẻ của chuyên gia da liễu Hàn Quốc Dr. Judy Joo (kênh Youtube Bác sĩ Judy, chuyên khoa Da liễu @dr.judyjoo) , đa số mọi người đều mắc một thói quen sai: rửa hai bên má đầu tiên.

Đây lại là vùng da khô và mỏng nhất trên gương mặt, đặc biệt quanh má và dưới mắt. Nếu để sữa rửa mặt lưu lại quá lâu ở khu vực này, da sẽ dễ khô căng, suy yếu hàng rào bảo vệ và lâu dài dễ xuất hiện thâm nám, tàn nhang.

Chuyên gia da liễu Hàn Quốc Dr. Judy Joo.

Dr.Judy Joo (kênh Youtube: Dr. Judy, Instagram @dr.judyjoo) được Hội đồng Da liễu Hàn Quốc chứng nhận: "Làm sạch da không chỉ đơn thuần là đúng mà còn phải đủ và có trước có sau, như vậy bạn mới hạn chế được những hư tổn phát sinh, đẩy lùi được dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, thâm nám trên da".

Thông thường thì mọi người sẽ rửa hai bên má đầu tiên với chuyển động tròn, nhưng bạn chỉ nên rửa như vậy khi còn ở độ tuổi mới đôi mươi. Nếu cứ tiếp tục rửa hai bên má trước thì đến tầm 30 - 40 tuổi vết nám và tàn nhang sẽ xuất hiện khá rõ hai bên má.

Mẹo làm sạch ngược từ chuyên gia da liễu Hàn Quốc.

Thay vì vậy, cô hướng dẫn một cách rửa mặt "ngược" cực đơn giản nhưng rất hiệu quả:

- Bắt đầu từ vùng chữ T, đặc biệt là mũi

- Sau đó chuyển lên trán

- Tiếp đến là cằm

- Cuối cùng mới rửa nhẹ hai bên má

Làm sạch vùng chữ T đầu tiên

Lý do là bởi vùng chữ T luôn là nơi tiết dầu mạnh nhất. Đây cũng là khu vực dễ xuất hiện mụn đầu đen, bã nhờn và cảm giác bóng nhẫy vào mùa hè. Khi làm sạch vùng này trước, bạn có thể loại bỏ dầu thừa hiệu quả mà không khiến những vùng da khô bị mất ẩm quá mức.

Thứ 2 là vùng trán

Riêng phần trán cũng cần được chú ý vì đây là nơi dễ tích tụ mồ hôi, bụi bẩn từ tóc mái, mũ bảo hiểm hay kem chống nắng. Làm sạch kỹ vùng trán giúp hạn chế mụn ẩn và tình trạng da sần li ti.

Thứ 3 là vùng cằm

Đến vùng cằm, chỉ nên massage nhẹ nhàng vì khu vực này khá nhạy cảm và thường dễ nổi mụn do nội tiết hoặc thói quen chạm tay vào mặt.

Cuối cùng là hai bên má

Cuối cùng mới đến hai bên má. Đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn da ít khô ráp và chậm xuất hiện nám hơn khi lớn tuổi. Chỉ cần massage nhẹ trong thời gian ngắn rồi rửa sạch là đủ.

Sau khi áp dụng cách rửa mặt này một thời gian, điều tôi nhận thấy rõ nhất là da không còn đổ dầu quá nhiều vào giữa ngày nhưng cũng không bị khô căng sau khi rửa. Vào mùa hè, cảm giác mặt sạch nhưng vẫn mềm và dễ chịu thực sự khác biệt.

Đôi khi chỉ cần thay đổi đúng một thói quen nhỏ mỗi ngày cũng đủ giúp da bớt tiết dầu, hạn chế bết dính và giữ được vẻ tươi sáng lâu hơn.

Một lưu ý nhỏ nữa là sau khi rửa mặt, nên dùng toner cấp ẩm hoặc kem dưỡng nhẹ để hỗ trợ phục hồi lớp màng bảo vệ da. Đây mới là yếu tố giúp da khỏe lâu dài, thay vì cố làm sạch đến mức "kin kít".

Nguồn: @dr.judyjoo