5 siêu phẩm chống nắng mới ra mắt đang được hội sành điệu cưng chiều nhất lúc này

Mùa hè năm nay chứng kiến sự lên ngôi của hàng loạt sản phẩm chống nắng thế hệ mới với texture ngày càng mỏng nhẹ, tiện lợi và tích hợp thêm nhiều công dụng dưỡng da. Không còn là những lớp kem dày bí hay dễ xuống tông sau vài giờ, các dòng chống nắng mới hiện nay được đầu tư mạnh về trải nghiệm sử dụng, từ khả năng kiềm dầu, nâng tông tự nhiên cho tới dưỡng ẩm và hỗ trợ chống lão hóa. Đặc biệt, nhiều sản phẩm vừa ra mắt đã nhanh chóng xuất hiện dày đặc trong routine của các beauty blogger và hội mê skincare nhờ thiết kế đẹp, dễ dùng và phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Nếu đang muốn nâng cấp routine chống nắng mùa hè, dưới đây là 5 "siêu phẩm" mới ra mắt đang được hội sành điệu đặc biệt yêu thích thời gian gần đây.

1. Anessa Brush On SPF50 PA++++

Anessa Brush On SPF50 PA++++ là một trong những sản phẩm chống nắng gây chú ý nhất gần đây nhờ thiết kế cực kỳ tiện lợi. Thay vì dạng kem truyền thống, sản phẩm là phấn phủ chống nắng tích hợp cọ đi kèm, giúp việc dặm lại chống nắng trong ngày trở nên nhanh và gọn hơn rất nhiều. Đây là kiểu sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên makeup hoặc ngại cảm giác bôi thêm nhiều lớp kem chống nắng trên da. Chất phấn mịn, giúp da ráo hơn và hỗ trợ kiềm dầu nhẹ, rất hợp với thời tiết nóng ẩm mùa hè. Ngoài việc tăng cường khả năng chống nắng, sản phẩm còn giúp lớp makeup nhìn sạch và mượt hơn trong ngày.

2. CeraVe Invisible Dry Touch Fluid Sunscreen SPF50+

CeraVe tiếp tục là cái tên được yêu thích trong giới skincare nhờ các sản phẩm tối giản nhưng tập trung vào phục hồi hàng rào bảo vệ da. Dòng Invisible Dry Touch Fluid Sunscreen SPF50+ mới ra mắt nhanh chóng được chú ý vì texture lỏng nhẹ và khả năng thấm khá nhanh trên da. Sản phẩm mang lại cảm giác ráo mặt hơn so với nhiều dòng chống nắng dưỡng ẩm truyền thống nhưng vẫn giữ được độ ẩm vừa phải, không khiến da bị khô căng. Đây là kiểu kem chống nắng phù hợp với những người thích cảm giác nhẹ mặt hoặc da dầu, da hỗn hợp trong mùa hè. Ngoài ra, công thức của CeraVe cũng thường được đánh giá cao ở khả năng dịu nhẹ với da nhạy cảm, giúp sản phẩm dễ dùng hằng ngày hơn.

3. AHC MASTERS TONE UP SUN SERUM SPF50 PA++++

AHC Masters Tone Up Sun Serum là dòng chống nắng kết hợp hiệu ứng nâng tông đang được khá nhiều beauty blogger Hàn Quốc yêu thích. Sản phẩm có texture dạng serum mỏng nhẹ, dễ tán và tạo hiệu ứng da sáng khỏe tự nhiên thay vì trắng bệch. Điểm được nhiều người thích ở sản phẩm này là khả năng giúp da nhìn tươi hơn ngay sau khi dùng nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ mặt. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích makeup nhẹ hoặc muốn làn da có độ glow tự nhiên trong mùa hè. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn được bổ sung thêm các thành phần dưỡng giúp da giữ độ ẩm tốt hơn khi ngồi điều hòa lâu.

4. Biore UV Aqua Rich Airy Hold Cream SPF50+ PA++++

Biore UV Aqua Rich Airy Hold Cream là phiên bản chống nắng mới đang được nhiều người chú ý nhờ khả năng tạo cảm giác cực nhẹ trên da. Nếu các dòng chống nắng trước đây thường gây cảm giác bí hoặc bóng dầu sau vài giờ, sản phẩm này lại thiên về kiểu ráo nhẹ và thoáng da hơn. Texture kem mỏng, dễ tán và gần như tiệp nhanh vào da sau khi thoa. Đây là kiểu chống nắng phù hợp với những người không thích cảm giác "đang bôi kem chống nắng" trên mặt. Ngoài ra, dung tích 70g khá lớn cũng là điểm cộng vì có thể dùng thoải mái cho cả mặt và cổ. Với mức giá dễ tiếp cận cùng texture dễ dùng, đây được xem là một trong những dòng chống nắng có khả năng "gây bão" trong mùa hè năm nay.

5. Kiehl's Better Screen UV Serum SPF50 PA++++ with Collagen Peptide

Kiehl's Better Screen™ UV Serum là dòng chống nắng mới hướng đến nhóm người quan tâm nhiều hơn tới chống lão hóa. Sản phẩm kết hợp khả năng chống nắng với collagen peptide, giúp hỗ trợ chăm sóc da trong cùng một bước. Texture dạng serum giúp sản phẩm dễ tán và tạo cảm giác mềm da hơn sau khi sử dụng. Nhiều người thích kiểu chống nắng này vì vừa bảo vệ da trước tia UV vừa mang lại cảm giác skincare nhẹ nhàng như dùng serum dưỡng. Ngoài ra, sản phẩm cũng mang lại hiệu ứng da căng bóng tự nhiên khá đẹp, phù hợp với xu hướng "glass skin" đang được yêu thích hiện nay.

Có thể thấy, các sản phẩm chống nắng thế hệ mới không còn đơn thuần chỉ là bước bảo vệ da trước ánh nắng mà ngày càng được tích hợp thêm nhiều công dụng dưỡng da và cải thiện trải nghiệm sử dụng. Từ phấn phủ chống nắng tiện lợi cho tới chống nắng dạng serum mỏng nhẹ, mỗi sản phẩm đều hướng đến nhu cầu dùng nhanh, dễ chịu và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Với thời tiết nắng nóng kéo dài, đầu tư vào một sản phẩm chống nắng phù hợp vẫn luôn là bước quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe và hạn chế lão hóa lâu dài.