Thay vì đổi đủ loại dầu gội, tôi thêm một bước khi gội đầu mà 3-4 ngày tóc không bết dầu, còn chắc khỏe bồng bềnh hơn

Càng đến hè, tóc càng dễ rơi vào tình trạng nhanh bết, xẹp và mất độ phồng dù mới gội chưa lâu. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nóng nực khiến da đầu tiết nhiều mồ hôi và dầu hơn bình thường. Khi dầu thừa kết hợp với bụi bẩn, kem chống nắng, sản phẩm tạo kiểu hoặc mồ hôi tích tụ trên da đầu, tóc sẽ nhanh chóng trở nên bết dính và nặng nề.

Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể thử một mẹo gội đầu rất đơn giản: thêm một ít muối vào dầu gội khi gội đầu.

Cách gội đầu để cải thiện tình trạng tóc bết dầu

- Trước khi gội đầu, chải mượt toàn bộ mái tóc.

- Nên chọn muối hạt mịn nhỏ, hoặc muối thường dùng để tẩy da chết như muối biển.

- Lấy lượng dầu gội vừa đủ ra lòng bàn tay, thêm một nhúm muối nhỏ, xoa nhẹ cho muối hòa cùng dầu gội rồi thoa lên tóc ướt.

- Khi gội, hãy tập trung massage nhẹ nhàng phần da đầu bằng đầu ngón tay trong khoảng 2-3 phút, sau đó xả lại thật kỹ với nước sạch.

Thực hiện 1 -2 lần/tuần.

- Mẹo này không chỉ giúp tóc có cảm giác sạch thoáng hơn mà còn hỗ trợ giảm tình trạng dầu thừa bám trên da đầu.

Chọn loại muối nào thì tốt cho mái tóc?

Muối được xem là nguyên liệu có khả năng hỗ trợ làm sạch khá tốt. Khi dùng đúng cách, muối có thể giúp lấy đi bụi bẩn, dầu thừa và phần tế bào chết tích tụ quanh chân tóc, nhờ đó da đầu thông thoáng hơn, tóc cũng lâu bết hơn.

Khi dùng, cần chọn loại muối hạt mịn hoặc các loại muối biển hay dùng để tẩy da chết, để tránh làm trầy xước da đầu. Sau khi gội, cần xả thật sạch để muối không còn sót lại trên tóc.

Nên chọn muối tinh hạt nhỏ mịn...

... hoặc các loại muối biển tẩy da chết để kết hợp với dầu gội đầu.

Bên cạnh đó, thao tác massage cùng hỗn hợp dầu gội và muối còn giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, tạo cảm giác thư giãn và hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc khỏe hơn. Với những người có mái tóc dễ bết vào mùa hè, đây có thể là một cách làm sạch sâu nhẹ nhàng, giúp tóc sau khi gội có độ tơi, nhẹ và bồng bềnh hơn.

Tuy nhiên, dù muối có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ làm sạch da đầu, bạn không nên lạm dụng quá thường xuyên. Chỉ nên áp dụng khoảng 1-2 lần/tuần hoặc 1–2 lần/tháng nếu da đầu nhạy cảm.

Chăm sóc tóc trong mùa hè nắng nóng

Ngoài mẹo thêm muối vào dầu gội, việc chăm tóc đúng cách trong mùa hè cũng rất quan trọng. Bạn nên gội đầu bằng nước mát hoặc nước hơi ấm, tránh dùng nước quá nóng vì có thể khiến da đầu bị khô, từ đó kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn.

Khi gội, đừng chỉ làm sạch phần thân tóc mà hãy chú ý massage kỹ vùng da đầu, đặc biệt là khu vực đỉnh đầu và sau gáy - những nơi dễ tích tụ mồ hôi. Sau khi gội xong, nên lau tóc nhẹ nhàng bằng khăn mềm và sấy khô phần chân tóc để tránh tình trạng ẩm bí.

Vào những ngày nắng nóng, bạn cũng nên hạn chế để tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng quá lâu. Khi ra ngoài, hãy đội mũ rộng vành hoặc che chắn tóc, nhưng cũng nên để da đầu được "thở" sau khi đội mũ bảo hiểm trong thời gian dài.

Ngoài ra, không nên thoa dầu dưỡng, serum hoặc kem ủ quá sát chân tóc vì dễ khiến tóc nhanh bết hơn. Các sản phẩm dưỡng nên được dùng chủ yếu ở phần thân và ngọn tóc để tóc mềm mượt mà không làm nặng da đầu.

Chỉ cần thay đổi một chút trong cách gội đầu và chăm tóc hằng ngày, bạn đã có thể hạn chế đáng kể tình trạng tóc bết trong mùa hè. Mẹo thêm một ít muối vào dầu gội là cách đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, giúp da đầu sạch thoáng hơn, tóc nhẹ hơn và giữ được vẻ bồng bềnh lâu hơn trong những ngày thời tiết oi nóng.