Thay trà sữa bằng loại trà này, da đẹp dáng thon chỉ sau 1 tháng
Sau khoảng một tháng kiên trì, nhiều người đã nhận thấy sự khác biệt rõ rệt: cân nặng ổn định hơn, vòng bụng giảm đi và da dẻ sáng khỏe, ít mụn hơn.
Hoa hibiscus chứa hàm lượng cao anthocyanin và vitamin C , những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng trung hòa gốc tự do – thủ phạm chính gây lão hóa da sớm. Không chỉ giúp da sáng mịn, đều màu, loại trà này còn hỗ trợ tăng cường sản sinh collagen, mang lại độ căng bóng tự nhiên. Với những ai thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, ánh nắng hay thiết bị điện tử, một ly trà hibiscus mỗi ngày giống như "lá chắn" bảo vệ da từ bên trong.
Không chỉ dừng lại ở lợi ích làm đẹp da, trà hoa hibiscus còn nổi tiếng trong việc hỗ trợ giảm cân . Các hợp chất polyphenol trong hibiscus giúp ức chế quá trình tích tụ chất béo, đồng thời tăng cường trao đổi chất. Uống trà hibiscus đều đặn, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, sẽ giúp vòng eo thon gọn và cơ thể săn chắc hơn. Một điểm cộng lớn là loại trà này có vị chua ngọt tự nhiên, thanh mát, giúp bạn thỏa mãn cơn thèm mà không lo nạp quá nhiều calo như khi uống trà sữa.
Để phát huy tối đa công dụng, bạn có thể uống 1–2 ly trà hoa hibiscus mỗi ngày , tốt nhất là sau bữa ăn khoảng 30 phút. Trà có thể được hãm nóng hoặc uống lạnh tùy sở thích, nhưng nên hạn chế cho quá nhiều đường để giữ trọn vẹn lợi ích sức khỏe. Một vài lát cam, chanh hoặc vài nhánh bạc hà cũng sẽ giúp ly trà thêm hấp dẫn. Với những người có huyết áp thấp hoặc đang mang thai, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.