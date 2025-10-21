Chuyên gia nuôi dạy trẻ nói lý do vì sao đừng bao giờ ĐÁNH những đứa trẻ dưới 2 tuổi và trên 6 tuổi?

Nguồn: Sohu | Tác giả: Mẹ Đình Từ: @婷妈alan – Chuyên gia nuôi dạy trẻ, giảng viên giáo dục gia đình.

Có bao giờ bạn tức đến mức chỉ muốn “đánh cho con một cái cho nhớ đời”?

Ví dụ như: con 2 tuổi làm đổ hết hộp sữa bột xuống sàn, hay con 6 tuổi cố tình xé vở bài tập — cơn giận bốc lên, tay bạn gần như sắp vung xuống.

Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng: dù có tức đến đâu, cũng đừng đánh trẻ dưới 2 tuổi và trên 6 tuổi.

Vì trẻ dưới 2 tuổi chưa hiểu thế nào là “đúng – sai”, đánh chỉ khiến con sợ bạn.

Còn trẻ trên 6 tuổi đã có cá tính và lòng tự trọng riêng, đánh chỉ khiến con phản kháng lại.

Nhiều cha mẹ từng phải “trả giá” cho việc đánh con, để rồi sau đó mới nhận ra: mỗi độ tuổi cần một cách dạy khác nhau. Đánh mắng không những vô ích, mà còn làm tổn thương con.

1. Trẻ dưới 2 tuổi chưa hiểu “đúng – sai” – đánh không phải là dạy, mà là gieo sợ hãi

Mông Mông mới 1 tuổi rưỡi. Một lần, khi mẹ không để ý, bé làm đổ nồi cháo vừa nấu, bị bỏng và khóc thét lên.

Mẹ vừa xót vừa giận, vỗ nhẹ vào mông con và nói: “Mẹ đã bảo con không được chạm vào đồ nóng rồi cơ mà!”

Từ hôm đó, Mông Mông trở nên vô cùng nhút nhát — chỉ cần mẹ giơ tay là né, mẹ nói to một chút là khóc, thậm chí không dám lại gần bếp nữa.

Mẹ bé hoảng hốt đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý, được giải thích rằng:

“Trẻ 1–2 tuổi chưa có khái niệm đúng sai. Chúng làm đổ cháo không phải cố ý, mà vì tò mò hoặc chưa kiểm soát được hành động. Khi bạn đánh, con chỉ hiểu là ‘mẹ sẽ làm con đau’, chứ không hiểu vì sao. Điều đó để lại bóng đen tâm lý.”

Sau này, mẹ của Mông Mông không đánh con nữa. Khi con làm sai, chị ôm con và nhẹ nhàng giải thích: “Cái này nóng, chạm vào sẽ bỏng.” Dần dần, Mông Mông lại trở về là cô bé hoạt bát, vui vẻ.

Trẻ dưới 2 tuổi giống như một tờ giấy trắng — chưa biết điều gì đúng hay sai. Những hành động nghịch ngợm chỉ là do tò mò hoặc vụng về.

Đánh không giúp con hiểu, mà chỉ khiến con sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn, xa cách bố mẹ.

Hãy nhớ: với lứa tuổi này, ôm con nhiều hơn, hướng dẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn — hiệu quả hơn bất kỳ cú đánh nào.

2. Trẻ trên 6 tuổi đã có “cái tôi” – đánh không khiến con nhớ, mà khiến con phản kháng

Tiểu Viễn vừa vào lớp 1. Một lần vì không muốn làm bài tập, bé xé toạc quyển vở.

Mẹ tức giận cầm thước đánh vào tay bé: “Dám xé vở hả? Cho nhớ đời!”

Nhưng sau lần đó, Tiểu Viễn càng chống đối hơn. Không chỉ không làm bài tập, mà còn cố tình “cãi mẹ”: mẹ nói đi hướng đông, con đi hướng tây; mẹ cấm xem tivi, con lén xem trong phòng; thậm chí còn nói thẳng: “Mẹ đánh con thì con càng không làm!”

Mẹ phải nhờ cô giáo chủ nhiệm tư vấn. Cô nói:

“Trẻ trên 6 tuổi đã có ý thức bản thân. Các con hiểu khi bị phê bình và biết tự bảo vệ mình. Nếu bố mẹ đánh, trẻ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và chống đối để khẳng định mình.”

Từ đó, mẹ đổi cách. Thay vì đánh, chị hỏi: “Tại sao con không muốn làm bài tập?”

Hóa ra vì bé thấy bài quá khó. Mẹ cùng con chia nhỏ từng phần, làm từng bước. Kết quả, Tiểu Viễn dần chịu học và không còn cãi mẹ nữa.

Trẻ sau 6 tuổi đã hiểu “mặt mũi”, “tôn trọng”, “cảm xúc”.

Bạn đánh, con không thấy mình sai, mà chỉ nghĩ “bố mẹ bắt nạt mình”.

Khi ấy, thay vì nghe lời, con sẽ tìm mọi cách phản kháng.

Giải pháp tốt nhất: tôn trọng con, lắng nghe lý do, cùng con tìm hướng giải quyết.

3. Dạy con không cần đánh – chỉ cần đúng phương pháp

Bà Vương có hai đứa cháu:

Cháu gái 2 tuổi, rất thích ném đồ chơi khắp nơi.

Cháu trai 6 tuổi, mê điện thoại.

Bà chưa từng đánh đứa nào, mà dùng cách riêng cho từng bé.

Với cháu gái 2 tuổi, bà chơi trò “thi nhặt đồ chơi”: “Xem ai nhặt nhanh hơn, xong bà kể chuyện cho nghe.” Bé thích thú, dần tự giác dọn đồ.

Với cháu trai 6 tuổi, bà đặt quy ước: “Mỗi ngày chỉ được chơi điện thoại 20 phút, sau đó mình cùng chơi cờ hoặc vẽ tranh.” Bà còn cùng cháu làm thủ công, đi công viên… Từ đó, bé bớt mê điện thoại, lại thích chơi với bà hơn.

Bà nói:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh con. Mỗi độ tuổi có cách dạy riêng. Tìm đúng cách, chẳng cần đánh mắng mà vẫn dạy được trẻ ngoan.”

Thật vậy — dạy con không phải dựa vào nắm đấm, mà dựa vào phương pháp và kiên nhẫn:

Trẻ dưới 2 tuổi: hãy dạy qua trò chơi và yêu thương.

Trẻ trên 6 tuổi: hãy tôn trọng và cùng đặt quy tắc.

Đừng nghĩ “không đánh thì con hư”. Chỉ cần bạn chịu hiểu con, kiên nhẫn tìm cách — không đánh mắng vẫn có thể dạy được trẻ ngoan, đó mới là bản lĩnh thật sự của cha mẹ.

Lời kết

Đừng bao giờ đánh trẻ dưới 2 tuổi và trên 6 tuổi.

Dưới 2 tuổi, trẻ quá nhỏ, dễ mang tổn thương tâm lý.

Trên 6 tuổi, trẻ có cá tính, đánh chỉ khiến con phản kháng.

Giáo dục con không dựa vào quyền lực, mà dựa vào tình yêu, sự kiên nhẫn và hiểu biết.

Với trẻ nhỏ, hãy ôm con nhiều hơn, hướng dẫn qua trò chơi.

Với trẻ lớn, hãy trò chuyện, lắng nghe và cùng con đặt ra giới hạn.

Đừng để cơn giận làm mờ lý trí — không đánh mắng vẫn có thể nuôi dạy một đứa trẻ ngoan, và đó chính là cách thể hiện tình yêu thương lớn nhất.