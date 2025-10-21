Hot mom Yến Phương - vợ kém 17 tuổi của "anh hai" Lam Trường, bật mí hành trình trị tắc sữa: Từ những đêm thức trắng đến tủ đông đầy sữa cho con

Là vợ của "anh Hai" Lam Trường, Yến Phương từ lâu được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp dịu dàng, lối sống kín tiếng và cách chăm sóc tổ ấm nhẹ nhàng, tinh tế. Dù chênh lệch tuổi tác đến 17 năm, cặp đôi vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi hạnh phúc giản dị và sự đồng hành ấm áp bên hai con nhỏ.

Mẹ bỉm Yến Phương vừa sinh con thứ hai - bé Liam, vào tháng 5/2025 vừa qua. Mẹ bỉm chia sẻ một status dài trên trang cá nhân, kể lại hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt là trải nghiệm "tập 2" với bé Liam khiến cô vừa "sợ vừa thương" chính mình. Bài viết nhanh chóng thu hút đông đảo các mẹ bỉm, vì ai từng nuôi con nhỏ hẳn sẽ đồng cảm sâu sắc với nỗi đau mang tên tắc tia sữa.

"Chắc hẳn các mẹ đều trải qua cơn đau tắc sữa và đều có kết luận là đau hơn đau đẻ… là chính xác" - mẹ bỉm Yến Phương chia sẻ.

Mẹ bỉm Yến Phương cho biết cả 2 lần sinh con đều gặp tình trạng tắc tia sữa, nhưng mỗi lần lại là một "trận chiến" hoàn toàn khác nhau.

Khi sinh bé Bì - con gái đầu lòng, mẹ bỉm Yến Phương chỉ bị tắc sữa nhẹ giai đoạn đầu. Nhờ chuẩn bị kỹ, xử lý mượt mà nên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra suôn sẻ. "Trộm vía suôn sẻ, trữ đông tận hai chiếc tủ đông. Kết thúc ở tháng thứ 6, sữa em Bì uống hơn một tuổi mới hết. Phải gọi là hạ cánh thành công". Chính vì trải nghiệm đầu quá thuận lợi, Yến Phương bước vào "tập 2" với tâm thế đầy tự tin.

Nhưng khi sinh bé Liam, mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Cô kể hài hước rằng lần này "tự tin ngút ngàn, không thèm ôn bài luôn", thậm chí đi sinh còn không mang theo máy hút sữa vì nghĩ "cho ti mẹ là ổn thôi".

Thế nhưng, vừa về nhà, mẹ con đã phải "vật lộn" thật sự: "Con khóc vì đói, mẹ khóc vì đau. Đối với em lúc này, nỗi đau đầu ti là thấu trời xanh". Cứ tưởng hút sữa ra bình là ổn, ai ngờ cơn ác mộng tắc sữa lại ập đến dữ dội hơn bao giờ hết.

Lần sinh con thứ 2, mẹ bỉm Yến Phương gặp phải loại tắc sữa "không hề có trong bề dày kinh nghiệm", khi ngực mềm mà vẫn đau thấu óc. "Ngồi từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, hút mãi không hết đau, hoảng loạn, không biết bấu víu vào đâu. Đêm dài bất tận…" - mẹ bỉm kể lại.

Trong cơn đau nhức, mẹ bỉm định xin thuốc ngưng sữa, nhưng được bác sĩ khuyên cố gắng, tăng liều thuốc hỗ trợ giúp sữa loãng hơn. Lúc đó, cô mới hiểu ra mình gặp dạng tắc sữa do sữa đặc, sữa béo, khiến dòng sữa không thoát ra được và gây đau buốt kinh khủng.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, mẹ bim Yến Phương chia sẻ chi tiết các "cứu tinh" giúp cô vượt qua:

- Uống thuốc theo hướng dẫn bác sĩ để làm loãng sữa.

- Dùng cup bạc để che đầu ti – vật nhỏ bằng bạc giúp làm dịu, kháng khuẩn và lành nhanh vết thương.

- Sau mỗi lần hút sữa, rửa bằng nước muối loãng, bôi kem giữ ẩm rồi che cup bạc lại.

- Sắm thêm máy massage làm ấm ngực, tránh ăn đồ béo, đồ nếp, thịt bò – những món dễ gây tắc sữa.

Chỉ sau hai ngày, cô vui mừng báo tin: "Thật sự thần kỳ, mọi thứ lành lặn và xinh đẹp trở lại". Giờ đây, thi thoảng vẫn còn bị tắc sữa nhẹ, nhưng không còn nghiêm trọng như trước vì mẹ bỉm đã có cách xử lý.

"Gần 3 tháng 10 ngày thì mẹ Phương đã trộm vía trữ được một chiếc tủ đông ngập sữa cho em Liam rồi" - mẹ bỉm chia sẻ.

Quãng thời gian "vật lộn" với tắc tia sữa của Yến Phương cũng như bao mẹ bỉm khác, khiến mọi người hiểu hơn làm mẹ không chỉ là thiên chức, mà còn là một hành trình đầy kiên cường và học hỏi không ngừng. Mỗi lần đau đớn, mệt mỏi hay bật khóc giữa đêm vì sữa tắc, mồi người mẹ lại lại tự nhủ phải cố thêm một chút, vì con, vì hành trình nuôi dưỡng mà bản thân đã chọn.