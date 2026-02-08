Thánh hack tuổi đẹp nhất Trung Quốc mê tít local brand Việt

Đàm Tùng Vận (sinh năm 1990) không chỉ là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ mà còn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc "trẻ mãi không già". Trên phim, nữ diễn viên nhiều lần ghi điểm khi hóa thân mượt mà vào các vai nữ sinh học đường, gần như không để lộ dấu vết tuổi tác. Ngoài đời, Đàm Tùng Vận cũng khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung, tươi tắn mỗi lần xuất hiện.

Góp phần tạo nên vẻ ngoài "hack tuổi" ấy không thể không nhắc đến gu ăn vận khéo léo, tinh tế và luôn phù hợp với hình ảnh của Đàm Tùng Vận. Trong số những outfit từng được nữ diễn viên lựa chọn, ấn tượng hơn cả là những lần cô diện váy vóc đến từ các thương hiệu Việt. Các thiết kế này có điểm chung ở phong cách nữ tính, thanh thoát, góp phần tôn trọn nét đẹp trong trẻo của mỹ nhân sinh năm 1990.

Mới đây khi tham gia ghi hình gala Trăm Hoa Đón Xuân, Đàm Tùng Vận ghi điểm với tạo hình ngọt ngào, yêu kiều đến mức khó tin nữ diễn viên đã bước sang tuổi 36. Nhan sắc trẻ trung cùng phong cách ăn mặc tinh tế giúp cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Tại chương trình, Đàm Tùng Vận lựa chọn thiết kế đến từ thương hiệu Việt - Trà Linh, là một mẫu váy hai dây màu xanh pastel dịu mắt. Thiết kế gây ấn tượng với phần corset nhẹ giúp chiết eo tinh tế, kết hợp phom váy dài mềm mại mang lại cảm giác thướt tha, nữ tính. Gam màu xanh pastel không chỉ nịnh da mà còn giúp nữ diễn viên tôn dáng một cách khéo léo.

Đàm Tùng Vận xinh lịm tim khi khoác lên mình chiếc đầm ánh hồng phấn pha lê, một thiết kế đến từ thương hiệu Linh Nga Couture. Dễ nhận thấy, những mẫu váy mà nữ diễn viên ưu ái lựa chọn từ các thương hiệu Việt đều mang nét nữ tính đặc trưng, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần cho mỹ nhân 9X. Từng chi tiết thêu tay, đính kết pha lê và sequin đều được xử lý tỉ mỉ, càng tạo nên hiệu ứng lấp lánh tinh tế cho vẻ ngoài của Đàm Tùng Vận.

Nơi mua: Linh Nga Couture

Thêm một lần nữa, Đàm Tùng Vận gây thương nhớ khi diện thiết kế đến từ thương hiệu Việt. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu đầm quây dáng dài màu trắng của Hacchic, nổi bật với phần thân được xử lý tinh tế bằng các chi tiết hoa và cánh lá 3D đính nổi, xếp lớp mềm mại quanh ngực, mang đến cảm giác mong manh, nữ tính. Tổng thể thiết kế tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng, vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không hề tạo cảm giác phô trương, rối mắt.

Nơi mua: Hacchic

Nếu yêu thích gu váy vóc điệu đà như Đàm Tùng Vận, ngoài những thiết kế xinh xắn, sang trọng kể trên, chị em hoàn toàn có thể tìm được nhiều item tương tự với kiểu dáng ngọt ngào, tôn dáng và mức giá dễ tiếp cận hơn. Dưới đây là một số gợi ý đáng tham khảo.

