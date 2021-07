Thân Thúy Hà lần đầu tiết lộ chuyện đi đẻ không như mơ trên đất Mỹ: Không có bảo hiểm, riêng tiền đo tim thai đã "ngốn" gần 200 triệu đồng

Tập mới nhất của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa vừa lên sóng với sự tham gia của khách mời là diễn viên Thân Thúy Hà. Tại đây, người đẹp U50 lần đầu chia sẻ cụ thể về hành trình sinh con thứ hai trên đất Mỹ của mình. Không có bảo hiểm, chi phí đắt đỏ, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến trải nghiệm lần hai làm mẹ của nữ diễn viên không hề dễ dàng.

Diễn viên Thân Thúy Hà xuất hiện rất xinh đẹp tại Chat với mẹ bỉm sữa.

Trong chương trình, nữ diễn viên thú nhận, lần sinh con thứ 2 khi đã 40 tuổi nhưng cô vẫn không biết rặn đẻ như nào do trước đó sinh bé Duy Anh bằng phương pháp sinh mổ. Dù vậy, cô vẫn đề xuất được đẻ thường.

Tuy nhiên, lần vượt cạn này của Thân Thúy Hà không hề dễ dàng khi cô đau đẻ 3 ngày 4 đêm. "Đến giờ, mình vẫn còn giữ lại cuốn sổ ghi những cơn gò đau như thế nào, cách nhau bao nhiêu. Suốt vài ngày đó, mỗi bữa mình không ăn nổi nửa bát cơm vì những cơn đau cứ nối tiếp nhau", cô ám ảnh nhớ lại.

Thân Thúy Hà khi mang thai con thứ 2.

Nữ diễn viên chăm con khá vất vả.

Không chỉ vậy, Thân Thúy Hà còn khá lo lắng khi chi phí khám thai tại Mỹ khá cao. Vì không có bảo hiểm, cô phải chi 2.700 USD (hơn 62 triệu đồng) cho mỗi lần kiểm tra tim thai. Cơn đau chuyển dạ lại kéo dài nên nữ diễn viên phải đo tim thai tổng cộng 3 lần, riêng chi phí cho việc này đã ngốn gần 200 triệu đồng.

Sau hơn 3 ngày vật vã với những cơn đau chuyển dạ thì nữ diễn viên mới vỡ ối. Lúc này cổ tử cung mở được 6cm, cô vẫn quyết tâm sinh thường và xin bác sĩ tiêm thuốc gây tê ngoài màng cứng rồi ngủ 6 tiếng lấy sức để rặn đẻ. May mắn là ca sinh của Thân Thúy Hà đã diễn ra thành công. Nhìn con gái mới chào đời, nữ diễn viên hài hước nghĩ: "Nhìn bé khóc một cái là biết cái nết liền, tiếng hắt xì to khiến bác sĩ cũng phải cười vì tiếng to như người lớn".

Nếu như giai đoạn sinh nở đã vất vả thì hành trình nuôi con nhỏ của Thân Thúy Hà còn gian nan hơn. Sau 3 ngày sinh con, nữ diễn viên được về nhà nhưng bị tắc tia sữa. Dù đã có kinh nghiệm từ lần sinh trước, chuẩn bị các biện pháp nhưng Thân Thúy Hà vẫn bị sốt và phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chỉ định cô uống nhiều loại thuốc, lấy tay vắt sữa nhưng tình trạng tắc không thuyên giảm.

Con gái của Thân Thúy Hà hiện đã được hơn 2 tuổi.

Những hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ được Thân Thúy Hà đăng tải gần đây khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc của bà mẹ 2 con U50.

Trời lạnh 5 độ C, lại mới sinh, cô trở về nhà vẫn phải dùng vòi hoa sen phun nước vào ngực hơn 1 tiếng thì tia sữa mới thông. Sau thử thách tắc tia sữa, Thân Thúy Hà tiếp tục stress vì chăm con. Nữ diễn viên cho biết cô gần như bị mất ngủ vì con gái quấy thường xuyên: "Từ ngày Hera về, bé không ngủ sâu giấc, cứ giật mình là khóc. Mình không thể ngủ được vì cứ phải dỗ bé, bên đó trời lạnh là phải ôm để ủ ấm cho bé.

Nếu Duy Anh bao nhiêu điều dễ thì Hera lại trái ngược hoàn toàn. Mình hay nói với Duy Anh là nếu mẹ đẻ em trước thì sẽ không bao giờ đẻ đứa con thứ hai. May mắn là ông trời cho mẹ đẻ Duy Anh trước, con quá dễ nên mẹ không sợ, mẹ đẻ 10 đứa cũng được. Nhưng giờ mình rút lại lời hứa, sau Hera là không sinh nữa".

Dù vất vả việc chăm con, nhưng Thân Thúy Hà vẫn cố gắng dành việc này bất kể ngày đêm. Vất vả là thế nhưng bà mẹ U50 luôn hạnh phúc vì có cô con gái xinh đẹp, đáng yêu. Ở phần cuối chương trình, nữ diễn viên Vua bánh mì gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân yêu đã giúp đỡ cô trong quá trình mang thai, sinh con và chăm các con của mình.