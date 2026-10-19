Thảm hồng Victoria's Secret 2026: Đại hội khoe body chiến đét, 1 mỹ nhân 59 tuổi thu hút sự chú ý

Rạng sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam), thảm hồng Victoria’s Secret Fashion Show 2026 chính thức sáng đèn khi quy tụ dàn chân dài đình đám cùng những gương mặt nổi bật của làng giải trí. Không chỉ là màn hội ngộ của các thiên thần Victoria’s Secret, sự kiện còn là dịp để loạt ngôi sao phô diễn phong cách thời trang, từ những bộ cánh quyến rũ, táo bạo đến các thiết kế sang trọng, cá tính theo đúng tinh thần của Victoria’s Secret. Trước khi bước vào chính lễ, Victoria’s Secret thu hút sự chú ý lớn khi tung ra bộ ảnh hậu trường make-up của dàn người mẫu catwalk cho nhà mốt năm nay.

Dàn thiên thần tại glam room, chuẩn bị cho lớp make-up của từng người

Phía bên ngoài thảm hồng Victoria's Secret Fashion Show 2026, loạt ngôi sao đình đám đã xuất hiện với những bộ cánh "chặt chém" như Nicole Kidman, KATSEYE, Megan Thee Stallion, Haley Kalil, Dylan Sprouse, Law Roach, Victoria Monét, Tate McRae...

Thảm hồng Victoria's Secret Fashion Show 2026 đón chào màn đổ bộ của nhiều ngôi sao được yêu thích



Lara vô cùng thần thái với đầm sequin ánh bạc họa tiết da báo, thiết kế cổ khoét sâu tôn đường cong, kết hợp phụ kiện tóc đính đá tạo vẻ phóng khoáng, cá tính. Megan nữ tính nhưng không kém phần ấn tượng trong chiếc váy maxi màu burgundy xuyên thấu, phần thân trên phối dây đan chéo cùng hai đường xẻ cao khoe chân dài. Trong khi đó, em út Yoonchae lựa chọn thiết kế đầm đen ôm sát, nổi bật với phần ngực đính đá bạc lấp lánh, tạo điểm nhấn sang trọng trên tổng thể tối giản. Khép lại đội hình KATSEYE, Daniela khoe vẻ đẹp sắc sảo trong chiếc đầm đen đính kết lấp lánh, cổ yếm khoét sâu cực bạo, tôn bờ vai và vóc dáng săn chắc.

4 cô nàng KASEYE cùng 4 phong cách thời trang khác nhau, thu hút vô vàn ống kíng ngay khi xuất hiện.

Nicole Kidman khá "nhẹ tay" với khoản lên đồ năm nay, có phần nhạt nhoà. Nữ minh tinh chọn cho mình outfit đậm chất công sở, gồm áo sơ mi dài tay trắng được nhấn nhá với cà vạt và chân váy đen ôm sát qua đầu gối. Ở tuổi 59, Nicole vẫn trẻ trung và xinh đẹp, nhưng đây chắc chắn không phải bộ cánh ấn tượng nhất của nàng "thiên nga nước Úc".

Outfit kém nhạt nhoà của Nicole Kidman gây thất vọng

Megan Thee Stallion cho thảm hồng Victoria’s Secret Fashion Show năm nay biết thế nào là tinh thần Hot Girls Summer. Nữ rapper diện thiết kế đính sequin và đá lấp lánh, có đường xẻ cổ sâu táo bạo. Hàng trăm chiếc lông vũ màu hồng fuchsia được kết lại thành một tấm voan, tạo độ phồng ấn tượng cho tổng thể look.

Tate McRae như hoá thành 1 thiên thần catwalk với áo bra thêu họa tiết cánh bướm, kết hợp cùng chân váy slip cạp trễ, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa đậm chất Y2K đặc trưng của Victoria’s Secret từ đầu những năm 2000.

Haley Kalil "đốt mẳt" với bộ váy mini hai dây màu hồng nude, phủ kín những chi tiết sequin và họa tiết ánh kim xanh bạc lấp lánh. Cô kết hợp trang phục với áo choàng satin đen buông hờ qua hai cánh tay, tất lưới đen cao quá đùi và giày cao gót.

Nữ ca sĩ Megan Moroney xuất hiện trong chiếc váy ngắn bất đối xứng, được tạo nên từ những chuỗi đá đính lấp lánh cùng chất liệu sequin đỏ thẫm.

Lisa Rinna tạo điểm nhấn bằng chiếc váy tutu, kết hợp blazer nâu dáng lửng và mũ đính lông vũ độc đáo.

Stylist nổi tiếng Law Roach khoác chiếc áo lông vũ oversized màu đỏ burgundy, điểm xuyết những lớp lông đan xen sắc xám bạc, tạo hiệu ứng xù tầng lớp vô cùng ấn tượng. Điểm nhấn hoàn thiện tổng thể là cặp kính râm mắt nhỏ mang hơi hướng Y2K, giúp diện mạo thêm cá tính và có phần nổi loạn.

Vanessa Bryant thu hút sự chú ý trong thiết kế shirtdress màu xanh navy của Dior, lấy cảm hứng từ trang phục ngủ, mang đến vẻ thanh lịch nhưng vẫn phảng phất nét mềm mại, nữ tính.

Victoria Monét khoe vẻ đẹp quyến rũ trong thiết kế váy corset mini màu hồng pastel, điểm xuyết chi tiết ren trắng tinh tế và phần dây buộc táo bạo ở thân váy. Cô kết hợp trang phục cùng giày cao gót màu nude, vòng cổ ngọc trai nhiều tầng và mái tóc nâu uốn sóng bồng bềnh.

Beca Michie ghi điểm với thiết kế bodysuit đen xuyên thấu cùng quần tất đen, giày cao gót mũi nhọn cùng kiểu tóc buộc nửa đầu thanh lịch.