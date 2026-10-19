Thảm hồng Victoria's Secret 2026: Đại hội khoe body chiến đét, 1 mỹ nhân 59 tuổi thu hút sự chú ý
Victoria’s Secret Fashion Show 2026 thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn mỹ nhân trong những bộ cánh lộng lẫy.
Rạng sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam), thảm hồng Victoria’s Secret Fashion Show 2026 chính thức sáng đèn khi quy tụ dàn chân dài đình đám cùng những gương mặt nổi bật của làng giải trí. Không chỉ là màn hội ngộ của các thiên thần Victoria’s Secret, sự kiện còn là dịp để loạt ngôi sao phô diễn phong cách thời trang, từ những bộ cánh quyến rũ, táo bạo đến các thiết kế sang trọng, cá tính theo đúng tinh thần của Victoria’s Secret. Trước khi bước vào chính lễ, Victoria’s Secret thu hút sự chú ý lớn khi tung ra bộ ảnh hậu trường make-up của dàn người mẫu catwalk cho nhà mốt năm nay.
Dàn thiên thần tại glam room, chuẩn bị cho lớp make-up của từng người
Phía bên ngoài thảm hồng Victoria's Secret Fashion Show 2026, loạt ngôi sao đình đám đã xuất hiện với những bộ cánh "chặt chém" như Nicole Kidman, KATSEYE, Megan Thee Stallion, Haley Kalil, Dylan Sprouse, Law Roach, Victoria Monét, Tate McRae...
Thảm hồng Victoria's Secret Fashion Show 2026 đón chào màn đổ bộ của nhiều ngôi sao được yêu thích
Lara vô cùng thần thái với đầm sequin ánh bạc họa tiết da báo, thiết kế cổ khoét sâu tôn đường cong, kết hợp phụ kiện tóc đính đá tạo vẻ phóng khoáng, cá tính. Megan nữ tính nhưng không kém phần ấn tượng trong chiếc váy maxi màu burgundy xuyên thấu, phần thân trên phối dây đan chéo cùng hai đường xẻ cao khoe chân dài. Trong khi đó, em út Yoonchae lựa chọn thiết kế đầm đen ôm sát, nổi bật với phần ngực đính đá bạc lấp lánh, tạo điểm nhấn sang trọng trên tổng thể tối giản. Khép lại đội hình KATSEYE, Daniela khoe vẻ đẹp sắc sảo trong chiếc đầm đen đính kết lấp lánh, cổ yếm khoét sâu cực bạo, tôn bờ vai và vóc dáng săn chắc.
Nicole Kidman khá "nhẹ tay" với khoản lên đồ năm nay, có phần nhạt nhoà. Nữ minh tinh chọn cho mình outfit đậm chất công sở, gồm áo sơ mi dài tay trắng được nhấn nhá với cà vạt và chân váy đen ôm sát qua đầu gối. Ở tuổi 59, Nicole vẫn trẻ trung và xinh đẹp, nhưng đây chắc chắn không phải bộ cánh ấn tượng nhất của nàng "thiên nga nước Úc".