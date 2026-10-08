Victoria’s Secret Fashion Show 2026 đang nóng lên từng ngày khi thương hiệu nội y đình đám lần lượt công bố những siêu mẫu sẽ góp mặt trên sàn diễn. Show năm nay sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 18/10 (theo giờ địa phương) với sự quy tụ của dàn người mẫu đình đám và những cái tên quen thuộc của “đế chế thiên thần”. Đáng chú ý, mới đây, Victoria’s Secret chính thức đăng tải video công bố Lưu Văn cũng là một trong những cái tên sẽ góp mặt tại show diễn năm nay. Sự góp mặt của siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc lần này cũng đánh dấu cột mốc 17 năm kể từ lần đầu cô sải bước trên đường băng của Victoria's Secret.

Victoria's Secret đăng tải đoạn video xác nhận sự xuất hiện của Lưu Văn tại fashion show sắp tới. (Nguồn: Victoria's Secret)

Mối duyên giữa Lưu Văn và Victoria’s Secret bắt đầu từ năm 2009, khi chân dài sinh năm 1988 trở thành người mẫu Trung Quốc lẫn châu Á đầu tiên sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show. Ở thời điểm đó, đây được xem là một cột mốc quan trọng không chỉ với sự nghiệp cá nhân của Lưu Văn mà còn với người mẫu châu Á trên sân khấu thời trang quốc tế. Vogue từng ghi nhận cô là người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện tại show, trong khi South China Morning Post cũng xếp thành tích này vào chuỗi những “lần đầu” đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Lưu Văn là siêu mẫu châu Á đầu tiên sải bước trên đường băng của Victoria's Secret.

Sau màn chào sân năm 2009, Lưu Văn nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc của Victoria’s Secret. Cô tiếp tục góp mặt trong các show diễn những năm sau đó, trước khi có khoảng thời gian vắng bóng rồi trở lại vào năm 2016, 2017 và 2018. Đặc biệt, show Victoria’s Secret tại Thượng Hải năm 2017 càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Lưu Văn trở về quê nhà để sải bước trên sân khấu của thương hiệu cùng nhiều chân dài Trung Quốc khác.

Sau năm 2018, Victoria’s Secret Fashion Show tạm dừng trong nhiều năm và chỉ trở lại vào năm 2024. Sự tái xuất của thương hiệu cũng kéo theo màn hội ngộ của hàng loạt gương mặt đình đám từng làm nên thời kỳ hoàng kim của Victoria’s Secret. Lưu Văn là một trong số đó. Năm 2024, cô tiếp tục xuất hiện trên đường băng cùng nhiều tên tuổi như Gigi Hadid, Adriana Lima, Candice Swanepoel hay Taylor Hill.

Lưu Văn mang đến hình ảnh đầy ngọt ngào, tươi mới tại Victoria's Secret Fashion Show 2024.

Không dừng lại ở đó, Lưu Văn tiếp tục góp mặt trong show 2025 và giờ đây chính thức trở lại lần thứ ba kể từ khi Victoria’s Secret tái khởi động. Nếu tính toàn bộ hành trình từ màn debut năm 2009, lần xuất hiện năm 2026 sẽ nâng tổng số lần Lưu Văn trình diễn cho thương hiệu lên 10 lần.

Có thể nói, Lưu Văn gần như đã trở thành một phần của lịch sử Victoria’s Secret tại châu Á. Từ cô gái Trung Quốc lần đầu bước lên sân khấu nội y quốc tế năm 2009 đến siêu mẫu kỳ cựu trở lại ở tuổi 38, hành trình của bạn gái Tỉnh Bách Nhiên phản ánh độ bền đáng nể của một chân dài từng được xem là một trong những người mẫu châu Á thành công nhất trên sàn diễn quốc tế.

Với lần trở lại thứ 10, sự chú ý vì thế không chỉ nằm ở bộ cánh hay đôi cánh mà Lưu Văn sẽ khoác lên người. Người hâm mộ còn chờ đợi màn thể hiện của một “lão tướng” Victoria’s Secret sau 17 năm kể từ lần đầu viết tên mình vào lịch sử thương hiệu. Và giữa dàn model thế hệ mới, sự xuất hiện của Lưu Văn hứa hẹn tiếp tục mang đến một màu sắc rất riêng cho sân khấu Victoria’s Secret Fashion Show 2026.