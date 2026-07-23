Thiên thần Victoria's Secret qua ống kính người qua đường: Trắng phát sáng, được khen quấn giẻ cũng đẹp

Là một trong những "thiên thần" châu Á nổi bật của Victoria's Secret, Hà Tuệ (He Sui) gây ấn tượng với chiều cao 1,77 m, đôi chân dài miên man cùng thần thái sang trọng đặc trưng của một siêu mẫu quốc tế. Sau khi công khai đón con đầu lòng với tài tử Trần Vỹ Đình vào năm ngoái, mọi động thái của người đẹp sinh năm 1989 đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, loạt khoảnh khắc do người qua đường ghi lại khi bắt gặp nữ siêu mẫu trên đường phố cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Dù chỉ xuất hiện trong trang phục đời thường hết sức giản dị, bà xã Trần Vỹ Đình vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi sắc vóc cùng khí chất nổi bật. Phong thái tự tin, thần thái cuốn hút, diện trang phục đơn giản vẫn đẹp của Hà Tuệ khiến không ít khán giả dành lời khen ngợi, cho rằng đẳng cấp siêu mẫu quốc tế của cô gần như không hề thay đổi sau khi sinh con.

Hà Tuệ diện đồ đen nhưng vẫn nổi bật giữa phố.

Hà Tuệ diện outfit tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng đặc trưng của một siêu mẫu quốc tế. Người đẹp lựa chọn áo tank top màu đen ôm sát, kết hợp cùng quần suông đồng màu và đôi dép xỏ ngón đơn giản. Set đồ casual, không hề cầu kỳ nhưng lại khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn mẫu của cô. Chiếc áo ôm gọn phần eo giúp vòng hai thon gọn càng thêm nổi bật, trong khi thiết kế quần suông tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân vốn đã miên man của Hà Tuệ. Dù chỉ đi dép bệt, cô vẫn gây ấn tượng với chiều cao nổi bật và những bước đi đầy tự tin. Đặc biệt, làn da trắng sáng gần như phát sáng dưới ánh nắng càng khiến tổng thể thêm cuốn hút, nổi bật giữa khung cảnh đời thường. Mái tóc buông tự nhiên, kính râm đen cùng gương mặt gần như không trang điểm hoàn thiện hình ảnh vừa phóng khoáng, vừa sang chảnh, chứng minh đẳng cấp của một "thiên thần" Victoria's Secret ngay cả khi không đứng trên sàn runway.

Làn da trắng phát sáng đúng nghĩa cùng khí chất cuốn hút của Hà Tuệ.

Vóc dáng mảnh mai, nổi bật giữa phố của bà xã Trần Vỹ Đình.

Netizen mê đắm trước vẻ đẹp và khí chất của Hà Tuệ, cho rằng nữ siêu mẫu quá đẹp nên có quấn giẻ lên người cũng không dìm nổi.

Ở tuổi 37, Hà Tuệ được đánh giá ngày càng nhuận sắc, xinh đẹp và trẻ trung. Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt thanh thoát, làn da trắng sáng cùng khí chất sang trọng, cô còn nhiều lần khiến công chúng bất ngờ bởi khả năng duy trì hình thể đáng nể. Chỉ khoảng hai tháng sau sinh con đầu lòng, Hà Tuệ đã nhanh chóng trở lại công việc với thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn và đôi chân dài trứ danh, khiến nhiều người khó tin cô vừa trải qua thai kỳ.

Hà Tuệ ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Bí quyết của người đẹp nằm ở việc duy trì thói quen tập luyện đều đặn kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu protein, rau xanh và kiểm soát lượng đường. Nền tảng thể lực được xây dựng trong nhiều năm hoạt động với cường độ cao trên sàn diễn cũng giúp cơ thể cô phục hồi nhanh chóng. Đến nay, mỗi lần xuất hiện, Hà Tuệ vẫn gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, tỷ lệ cơ thể chuẩn mẫu cùng thần thái tự tin, chuyên nghiệp. Sắc vóc ngày càng nhuận sắc của bà mẹ một con cũng là minh chứng cho lối sống kỷ luật và sự đầu tư nghiêm túc vào việc chăm sóc bản thân.

Những hình ảnh đời thường giản dị của bà xã Trần Vỹ Đình cũng vô cùng cuốn hút.

Ảnh: Weibo.