Thiên thần nội y bị loại tức tưởi khỏi Victoria's Secret chỉ vài ngày trước show

Chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi Victoria's Secret Fashion Show 2026 chính thức diễn ra, Romee Strijd - một trong những gương mặt từng gắn bó với thời kỳ hoàng kim của thương hiệu - mới biết mình không có tên trong danh sách người mẫu năm nay. Nhưng điều khiến chân dài Hà Lan thất vọng không đơn thuần là việc bị loại sau buổi casting, mà còn là khoảng thời gian dài chờ đợi trong mơ hồ và những thông tin thiếu nhất quán từ công ty quản lý. Sau trải nghiệm này, cô cho biết có lẽ sẽ không bao giờ tham gia casting cho Victoria's Secret thêm lần nào nữa.

Trong những video chia sẻ trên mạng xã hội ngày 12/10, Romee Strijd kể rằng cô đã dành mùa hè để tập luyện, chuẩn bị cho khả năng trở lại sàn diễn Victoria's Secret sau khi có hai con. Đầu tháng 9, người mẫu tới New York tham gia casting trực tiếp, dù đã từng làm việc với một số thành viên trong ê-kíp của thương hiệu. Với Romee, việc xuất hiện tại buổi tuyển chọn là bước cần thiết để có cơ hội trở lại show diễn mà cô từng gắn bó trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau buổi casting, cô không nhận được câu trả lời rõ ràng như mong đợi. Tuần này qua tuần khác, người mẫu vẫn không biết mình có được chọn hay không, trong khi ngày diễn ngày càng đến gần.

Romee cho biết cô liên tục hỏi công ty quản lý về tình hình nhưng vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Vì không có quyết định chính thức, cô vẫn duy trì tập luyện, không muốn bỏ lỡ cơ hội nếu mọi thứ thay đổi vào phút cuối. Với một người mẫu đã có gia đình và hai con nhỏ, sự chuẩn bị ấy đồng nghĩa với việc phải sắp xếp thời gian, công việc và cuộc sống cá nhân trong tình trạng không chắc chắn. Đến ngày 12/10, khi show chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra, Romee vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Trong video đầu tiên, cô chia sẻ rằng bản thân cũng không biết chắc mình có xuất hiện trên sàn diễn năm nay hay không. Chỉ sau khi tiếp tục trao đổi với công ty quản lý, cô mới nhận được xác nhận rằng mình đã không được lựa chọn.

Romee thừa nhận bị từ chối là chuyện bình thường trong nghề người mẫu. Điều khiến cô tổn thương hơn là cách thông tin được truyền đạt. Theo lời kể của chân dài Hà Lan, ban đầu cô được giải thích rằng mình không phù hợp với show năm nay. Tuy nhiên, sau đó, cô lại được thông báo rằng phía casting đã đưa ra quyết định từ trước đó. Sự khác biệt giữa những thông tin này khiến Romee cảm thấy câu chuyện không nhất quán. Cô cho biết mình không cảm nhận được sự hỗ trợ từ công ty quản lý và mong muốn nhận được lời giải thích thẳng thắn, thay vì phải tiếp tục chờ đợi trong nhiều tuần.

Vấn đề, theo Romee, không nằm ở việc cô nhất định phải được bước lên sàn diễn. Cô muốn biết kết quả để có thể chủ động với kế hoạch cá nhân, thay vì tiếp tục tập luyện trong tâm trạng thấp thỏm. Sự mập mờ ấy đã gây ra nhiều áp lực tinh thần cho người mẫu, nhất là khi cô phải cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Câu chuyện của Romee cũng cho thấy mặt ít hào nhoáng của ngành thời trang: ngay cả những người mẫu từng có vị trí nổi bật cũng không được bảo đảm một suất diễn trong các mùa tiếp theo. Nhưng dù kết quả casting có thể thay đổi theo định hướng sáng tạo của thương hiệu, sự rõ ràng trong giao tiếp vẫn là điều mà người mẫu mong đợi từ những người đồng hành cùng mình.

Việc Romee vắng mặt càng khiến nhiều người bất ngờ bởi cô không phải gương mặt xa lạ với Victoria's Secret. Người mẫu từng xuất hiện trong các show diễn của hãng từ năm 2014 đến 2018 và trở thành thiên thần chính thức vào năm 2015. Trong giai đoạn này, Romee là một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, mái tóc vàng đặc trưng và vóc dáng phù hợp với hình ảnh quyến rũ của thương hiệu nội y Mỹ. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của cô là thiết kế trình diễn trong show năm 2018, với phần trang trí được cho là sử dụng tới 125.000 viên pha lê Swarovski. Những năm tháng ấy đã giúp Romee xây dựng mối liên hệ đặc biệt với Victoria's Secret. Vì vậy, việc không được lựa chọn trong mùa diễn năm nay không chỉ là một kết quả casting đơn lẻ, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường từng mang lại cho cô nhiều kỷ niệm nghề nghiệp.

Sau khi xác nhận bị loại, Romee cho biết cô không nghĩ mình sẽ tiếp tục tham gia casting cho Victoria's Secret trong tương lai. Người mẫu muốn giữ lại những ký ức tích cực về quãng thời gian từng làm việc với thương hiệu, thay vì tiếp tục trải qua một quy trình khiến cô cảm thấy không được tôn trọng. Quyết định này cũng cho thấy Romee không phủ nhận quyền lựa chọn của nhà mốt. Cô chấp nhận rằng một người mẫu có thể không phù hợp với định hướng của một show diễn cụ thể. Điều cô mong muốn là sự minh bạch để có thể bước tiếp mà không phải dành hàng tuần tự hỏi liệu cơ hội của mình còn tồn tại hay không.

Với Victoria's Secret, mùa diễn 2026 vẫn sẽ tiếp tục với dàn người mẫu được lựa chọn. Còn với Romee Strijd, cánh cửa từng gắn liền với một phần quan trọng trong sự nghiệp có thể đã khép lại. Và lần này, điều khiến câu chuyện được chú ý không chỉ là một thiên thần vắng mặt trên sàn diễn, mà còn là lời nhắc rằng phía sau ánh đèn sân khấu, sự tôn trọng và cách đối xử chuyên nghiệp cũng quan trọng không kém hào quang.