Thảm đỏ show Đỗ Long: Kỳ Duyên "quá bén" bên cạnh Thiên Ân, suýt không nhận ra Huyền Baby

Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long hiện đang trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ loạt ngôi sao và model hàng đầu Vbiz. Ngay từ giây phút thảm đỏ mở màn, giới mộ điệu đã không khỏi ấn tượng với loạt outfit lộng lẫy, chú trọng vào những đường cắt xẻ táo bạo mang đậm dấu ấn của NTK Đỗ Long. Ánh đèn, các thiết kế đường may tinh xảo cùng những phom dáng ôm sát giúp dàn mỹ nhân khoe trọn body nóng bỏng, tạo nên màn so kè sắc vóc vô cùng mãn nhãn.

Dàn sao đổ bộ Emerge Fashion Show 2025 của NTK Đỗ Long.

NTK Đỗ Long bảnh bao trước thềm show diễn.

Không diện đồ cắt xẻ hiểm hóc như những show diễn trước, Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ show diễn với mẫu đầm cúp ngực ôm sát xuyên thấu, vẫn đủ sức tôn lên trọn vẹn đường cong. Thiết kế voan bồng xòe đuôi váy giúp tạo hình nữ hoàng nội y thêm phần nổi bật. Tuy nhiên, gương mặt tròn trịa của người đẹp lộ khá rõ dấu hiệu tăng cân.

Kỳ Duyên khoe eo săn chắc cùng bờ vai mảnh mai trong set đồ được thiết kế lạ mắt, cá tính. Kiểu tóc ngang vai bồng bềnh cùng layout makeup tông nude giúp visual nàng hậu thêm phần thăng hạng.

Thiên Ân nổi bật với giao diện đầy quyền lực trong trong mẫu váy dài cùng điểm nhấn cách điệu ở phần thân trên. Nàng hậu lựa chọn kiểu tóc búi cao cùng trang sức, phụ kiện để tô điểm cho tạo hình.

Hòa Minzy táo bạo với mẫu váy phối ren cực sexy, phô diễn triệt để phần thân trên. Kiểu tóc ép thẳng của nữ ca sĩ lạ nhưng rất xinh đẹp, rạng rỡ.

Huyền Baby lột xác với mái tóc tém ngắn, layout makeup tông nude cùng trang phục gợi cảm. Giao diện chiến đét này của chị đẹp khiến nhiều người không nhận ra.

Huyền Lizzie sang ngút ngàn với mẫu đầm lụa cut-out hiểm hóc, khoe trọn vóc dáng vạn người mê. Thần thái lạnh lùng cùng khí chất của mỹ nhân phim giờ vàng vẫn khiến dân tình khó có thể rời mắt.

Hoa hậu Ý Nhi ghi điểm với tạo hình thanh lịch, sang trọng với mẫu đầm lụa lệch vai dài thướt tha. Người đẹp sinh năm 2002 lựa chọn kiểu tóc búi lơi cùng layout makeup ngọt ngào để tăng vẻ kiêu kỳ.

Hoa hậu Tiểu Vy vẫn xứng danh "mỹ nhân ngàn năm có một" với gương mặt đẹp như tượng tạc. Cô chọn layout makeup tông cam đào làm nổi bật đường nét sắc sảo cùng làn da trắng.

Diện mẫu váy ngắn ôm sát, Bích Phương khoe vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thẳng tắp trứ danh.

Anh Phạm kiêu kỳ, sang chảnh tình tứ cùng Anh Đức trên thảm đỏ. Nữ diễn viên diện mẫu áo corset kết hợp cùng chân váy lụa đen, khoe bờ vai thanh thoát.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện với tạo hình sang trọng và vóc dáng mảnh mai bất ngờ.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương cực slay trong thiết kế ôm sát xuyên thấu dài thướt tha.

Bảo Thy khoe đôi chân nuột nà, đồng hành cùng anh trai Lohan bảnh bao tại thảm đỏ.

Đỗ Nhật Hoàng diện mẫu áo khoác da dáng dài, phối cùng sơ mi và quần suông đồng bộ. Anh chàng "đốn tim" người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai.

Không cắt xẻ táo bạo, Xuân Lan lựa chọn mẫu đầm lụa đen thanh lịch, cùng thần thái sắc lạnh đặc trưng đổ bộ thảm đỏ.

Lựa chọn thiết kết cut-out màu đen gợi cảm, Thanh Thanh Huyền khiến mọi ống kính phải dõi theo ngay từ khi mới xuất hiện.

Trương Quỳnh Anh khoe visual tươi trẻ, rạng rỡ ở tuổi U40 trong mẫu áo corset phối cùng xuyên thấu gợi cảm.

Dâu hào môn Hương Liên thanh lịch, nhã nhặn với mẫu đầm đen cut-out tinh tế. Visual ngọt ngào cùng khí chất nhẹ nhàng của cô tiếp tục nhận nhiều thiện cảm.

Hà Kino cá tính trong set đồ lấp lánh.

Bùi Quỳnh Hoa lựa chọn kiểu tóc búi cùng mẫu váy cut-out nhẹ nhàng.

Hiền Hồ với giao diện cá tính, phong cách.

Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với tạo hình tựa cô tiên hắc ám.

Hạ Anh xinh đẹp, ngọt ngào như tiểu thư tài phiệt.