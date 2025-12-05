"Gái chiến" xuất hiện trước giờ G show Đỗ Long, siêu body được so với huyền thoại quốc tế

EMERGE của NTK Đỗ Long sẽ chính thức diễn ra vào chiều tối ngày 5/12, hứa hẹn là fashion show "bom tấn" có khả năng quy tụ dàn sao khủng nhất dịp cuối năm 2025. Trước ngày diễn chính thức, hàng loạt nội dung fitting của dàn sao và công tác tập luyện của các chân dài liên tục được cập nhật nhộn nhịp trên mạng xã hội. Không khí chuẩn bị cho show diễn đang tạo nên làn sóng hào hứng trong cộng đồng yêu thời trang.

Video hậu trường của Jessica Anh cho show mới của NTK Đỗ Long đang viral trước giờ G buổi diễn (Nguồn @showbiznhatbao).

Trong số những nội dung được chia sẻ, một video đang viral với gần 1,5 triệu lượt xem đã ghi lại vóc dáng nóng bỏng đến nghẹt thở của một nàng mẫu. Clip cho thấy cô gái diện váy đen bó sát ôm trọn đường cong, tự tin sải bước gợi nhớ đến phong thái của các siêu mẫu quốc tế.

Nhân vật chính của clip chính là Jessica Anh, hiện đang là người mẫu tự do. Chân dài là chủ nhân kênh TikTok (@*.your.wifey.*) có hơn 130K người theo dõi. Đây không phải lần đầu tiên nữ người mẫu sinh năm 2003 nhận lời khen cho năng lượng quyến rũ, thần thái cuốn hút, gợi nhớ đến các siêu mẫu quốc tế như: Bella Hadid, Gigi Hadid hay kể cả Gisele Bündchen.

Sở hữu thế mạnh hình thể, cô nàng nhiều lần gây chú ý ở các clip hậu trường, nơi người mẫu thể hiện được nét đẹp tự nhiên và cá tính của bản thân. (Nguồn @dolong2304).

Chỉ trong khoảng 1 năm qua, Jessica Anh liên tục viral với các video hậu trường của các show thời trang, mỗi clip thu về từ 4-7 triệu views nhờ vào những khoảnh khắc tự nhiên cùng sải bước ấn tượng.

Một vóc dáng, một tình huống nhưng mỗi lần cô nàng tái xuất, netizen Việt lại không thể rời mắt.

Nữ người mẫu 22 tuổi sở hữu chiều cao 1m77, thân hình đồng hồ cát hoàn hảo và làn da rám nắng khỏe khoắn. Chân dài và dáng xinh là những yếu tố không thể thiếu với nghề người mẫu. Tuy nhiên, không phải body type nào của giới model cũng là hình mẫu lý tưởng được nhiều người ao ước. Các model size 0 tuy đầy cuốn hút và thần thái trên sàn diễn, nhưng đời thường đôi khi lại bị nhận xét là quá gầy guộc. Ngược lại, những mẫu nữ hướng đến body khỏe khoắn và quyến rũ lại trở thành hình mẫu lý tưởng với số đông khán giả Việt.

Những lần sải bước ra clip triệu view của cô nàng trước đó.

Trong phong cách đời thường, cô gái này cũng theo đuổi các chuẩn mực của vẻ đẹp phương Tây với đôi môi tều gợi cảm, da nâu khỏe khoắn, vóc dáng đầy đặn, mang đậm hình bóng của các clean girl Âu Mỹ.

Ảnh đời thường khiến người xem "nóng mắt" của cô gái tuổi 22.



