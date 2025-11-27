"Emerge Fashion show 2025" của NTK Đỗ Long: Sự kết hợp của 2 thế hệ siêu mẫu Việt Nam

Chủ đề “Emerge” – Sự tái sinh từ tro tàn

“Emerge” không chỉ là một bộ sưu tập, mà là ẩn dụ mạnh mẽ về hành trình con người bước qua những vấp ngã, mất mát và những giai đoạn đen tối trong đời.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những tàn tro sau đám cháy, nơi tưởng như sự chấm dứt nhưng lại chứa đựng sức sống mãnh liệt, rực rỡ và bừng sáng hơn bao giờ hết.

Đó là hành trình tái sinh, là khoảnh khắc cái đẹp được hình thành từ thử thách, từ nội lực và từ khát khao bước tiếp.

Bốn nàng thơ dẫn dắt tinh thần Emerge

Poster chính thức của show quy tụ bốn gương mặt có sức ảnh hưởng hàng đầu làng thời trang Việt:

Siêu mẫu - Á hậu Võ Hoàng Yến

Siêu mẫu - Hoa hậu Minh Tú

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa

Bốn nàng thơ đại diện cho hai thế hệ siêu mẫu Việt Nam xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ và đầy cá tính, nhưng vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính đặc trưng. Sự kết hợp của họ tạo nên biểu tượng chuyển giao đầy cuốn hút, thể hiện trọn vẹn tinh thần “bước ra từ tro tàn” mà bộ sưu tập hướng đến.

4 model đại diện cho 2 thế hệ người mẫu Việt Nam với thần thái mạnh mẽ và cá tính, thể hiện đúng tinh thần Emerge của Do Long

Nghệ thuật thời trang và thần thái của các biểu tượng

Trong poster, từng nàng thơ mang một sắc thái cảm xúc khác nhau: quyền lực, sắc lạnh, tự tin và gợi cảm. Tất cả được gắn kết thông qua ngôn ngữ thời trang đặc trưng của Do Long, tạo nên một khung hình vừa bùng nổ vừa đầy chiều sâu.

Các thiết kế xuất hiện trong poster khai thác đường cut-out tinh tế, phom dáng ôm tôn cơ thể và chi tiết xử lý chất liệu tỉ mỉ tạo nên vẻ đẹp vừa dữ dội, vừa mềm mại.

Trong bộ trang phục kết hợp giữa phom dáng hiện đại và chất liệu da, siêu mẫu – Á hậu Võ Hoàng Yến thể hiện trọn vẹn khí chất quyền lực của mình. Phần áo được tạo nên từ chất liệu thun, xử lý draping mềm mại, ôm nhẹ để tạo độ rủ tự nhiên và làm nổi bật cấu trúc vai mạnh mẽ. Phần dưới được đan – đắp thủ công từ sợi da simili, tạo hiệu ứng phồng tầng độc đáo, mang đến điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, tái hiện tinh thần thời trang sắc sảo và đầy cá tính của Emerge.

“Chị đại” làng mẫu Võ Hoàng Yến tái xuất trong bộ ảnh mới của Đỗ Long sau thời gian làm mẹ bỉm

Bộ đầm của Tú Anh được hoàn thiện từ sự hòa quyện tinh tế giữa chất liệu và đường cắt, tôn tối đa đường cong cơ thể. Chất liệu chủ đạo phối hợp lụa mềm và lưới mỏng, tạo độ tương phản kín – hở đầy cuốn hút, vừa thanh thoát vừa quyến rũ. Ren được đính kết chạy dọc theo form dáng, len qua các đường cut-out để mang đến vẻ sexy, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Phần lưng khoét sâu táo bạo tạo điểm nhấn nổi bật, kéo dài nét mềm mại từ vai xuống eo, làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính của nàng thơ thế hệ mới.

Tú Anh - người mẫu trẻ vừa gây sốt sau khi trình diễn cho nhà mốt quốc tế đã xuất hiện đầy cuốn hút và nữ tính trong bộ ảnh Emerge của Do Long

Trong thiết kế dành cho poster Emerge, siêu mẫu – Hoa hậu Minh Tú xuất hiện với một tổng thể vừa gợi cảm vừa hiện đại. Phần trên được tạo hình từ chất liệu thun với kỹ thuật quấn – đổ rũ kiểu halterneck, tạo các nếp mềm tự nhiên và khoảng hở ở eo, tôn lên sự quyến rũ đầy tinh tế. Phần chân váy tương phản mạnh về chất liệu khi sử dụng các dải tua rua bằng dây da mảnh, xếp tầng để tạo độ xòe và chuyển động mạnh mẽ, giúp tổng thể trở nên sắc sảo và nổi bật hơn khi cô bước đi. Dù đang không ở trạng thái sức khỏe tốt nhất, Minh Tú vẫn nỗ lực tham gia chụp poster, thể hiện sự trân trọng dành cho NTK Đỗ Long và tinh thần chuyên nghiệp của một siêu mẫu hàng đầu.

Minh Tú sau khi điều trị chấn thương cũng đã nỗ lực tham gia vào buổi chụp poster Emerge của người anh thân thiết - NTK Đỗ Long.

Lại Mai Hoa, tân Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025, đang là gương mặt trẻ được săn đón ở thời điểm hiện tại. Việc cô góp mặt trong poster Emerge cho thấy sự tin tưởng mà NTK Đỗ Long dành cho thế hệ người mẫu mới. Hình ảnh của Mai Hoa trong thiết kế mang tinh thần Emerge tiếp tục khẳng định sức hút của một nàng thơ trẻ đầy tiềm năng. Mai Hoa xuất hiện trong một thiết kế xuyên thấu sexy mang tinh thần nữ tính hiện đại, được phát triển trên phom corset ôm sát giúp tôn trọn cấu trúc cơ thể. Chất liệu ren trắng thêu mờ kết hợp cùng lưới mỏng và các mảng ren thêu họa tiết tạo nên hiệu ứng lớp đầy tinh tế. Điểm nhấn nằm ở phần cut-out dưới ngực được xử lý sắc sảo, tinh tế và giàu tính nghệ thuật, đi cùng đường ren chạy dọc chân váy, khéo léo phô diễn đường cong. Silhouette được kéo dài tối đa với đường rủ mềm ôm theo cơ thể, tạo nên vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa đầy quyền lực dành cho nàng thơ thế hệ mới.

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 - Lại Mai Hoa cũng đã khẳng định đẳng cấp khi phô diễn khả năng posing và thần thái của mình trong bộ ảnh của NTK Đỗ Long

Trong bộ ảnh thứ hai, Huỳnh Tú Anh xuất hiện trong thiết kế mang tinh thần mạnh mẽ và thời thượng, với chất liệu da nâu bóng kết hợp cùng cổ lông trắng tạo nên sự đối lập đầy ấn tượng. Phom dáng tập trung vào độ volume của phần tay, tạo hiệu ứng phồng lớn đầy cá tính. Thắt lưng bản rộng kép siết gọn vòng eo giúp tôn dáng và cân bằng tổng thể, mang lại vẻ đẹp vừa hoang dã vừa hiện đại – đúng tinh thần Emerge.

Lại Mai Hoa xuất hiện đầy ấn tượng trong thiết kế da nâu bóng kết hợp cổ lông trắng, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ và giàu tính thị giác. Phom dáng tập trung vào đôi tay phồng với volume lớn, mang cảm giác hoang dã và đầy cá tính. Thắt lưng bản rộng kép siết gọn vòng eo giúp cân bằng tổng thể và tôn lên đường cong, tạo nên một hình ảnh vừa thời thượng vừa quyền lực, phù hợp tinh thần Emerge.

Hai nữ người mẫu trẻ thể hiện những dáng posing và thần thái không hề kém cạnh đàn chị.

Minh Tú mang đến hình ảnh bí ẩn và xa xỉ, như một nữ hoàng sa mạc trong thời đại tương lai. Thiết kế khai thác nghệ thuật layering khi áo choàng dáng dài phủ nhẹ lên bra ren và chân váy corset cao, khéo léo tôn vòng eo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế. Chất liệu ren kết hợp nhung nâu đất cùng các hoạ tiết loang mềm gợi hình ảnh cát gió chuyển động, tạo nên một tổng thể vừa mềm mại vừa quyền uy, đúng chất nàng thơ thế hệ mới của Emerge.

Võ Hoàng Yến mang đến hình ảnh quyền lực và sang trọng trong thiết kế làm từ chất liệu da nâu với phom ôm tôn dáng. Bộ trang phục gồm croptop dây đan trước kết hợp cùng chân váy dài, tạo nên một tổng thể mạnh mẽ và đầy khí chất. Các mảng ren được đắp dọc tay áo, vòng eo và hai bên hông váy, tạo điểm nhấn mềm mại đối lập với chất liệu da, giúp cân bằng tổng thể và làm bật lên vẻ đẹp sắc sảo đặc trưng của nàng siêu mẫu.

Cặp đôi siêu mẫu Võ Hoàng Yến - Minh Tú từng nhiều lần gây sốt tại các show diễn của NTK Đỗ Long, lần này cả hai cũng đã chứng minh đẳng cấp và sức hút của mình trong bộ ảnh Emerge của người anh thân thiết.

Theo NTK Đỗ Long, Emerge ra đời từ mong muốn kể câu chuyện về sự phục hồi và bản lĩnh: “Ai cũng từng có những giai đoạn tối tăm, tưởng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng từ chính nơi sâu nhất của tổn thương, con người lại tìm thấy ánh sáng mới. Emerge là hành trình ấy – một sự tái sinh mạnh mẽ, một vẻ đẹp bừng lên từ nội lực.”

Bộ sưu tập lần này tiếp tục khẳng định rõ DNA thương hiệu Do Long: tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ bằng những đường cắt gợi cảm nhưng đầy tinh tế, kết hợp kỹ thuật thủ công và xử lý chất liệu cầu kỳ. Các thiết kế phom ôm sát giúp tôn trọn đường cong, hòa quyện cảm xúc với sự sang trọng đặc trưng.

Emerge được kỳ vọng sẽ mang đến những sáng tạo phá cách hơn, nhưng vẫn giữ vững tinh thần couture mềm mại – dấu ấn làm nên phong cách Do Long.

Show diễn được tổ chức tại tầng cao của Saigon Marina IFC, nơi tầm nhìn 360° ôm trọn skyline Sài Gòn tạo nên không gian xa hoa và đậm tính đương đại. Sự kiện diễn ra vào ngày 5/12/2025, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn sân khấu Anh Dương, cùng quy mô hơn 200 nhân sự từ các bộ phận sản xuất, âm nhạc, ánh sáng, runway và kỹ thuật, mang đến một sân khấu được đầu tư chỉn chu và bùng nổ.

Với chủ đề giàu chiều sâu, dàn celeb dẫn dắt ấn tượng và sự đầu tư quy mô chưa từng có, Emerge Fashion Show 2025 được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện thời trang được mong chờ nhất mùa cuối năm.

Ekip thực hiện: Photo: Nguyễn Anh Hào

Lighting: Tí Studio, Thái Đình Minh

Make up: Nguyễn Minh Quân | Dao Thanh Hi | Hồ Đình Quý (Tea Cup)

Hair: Lê Ngọc Sơn | Quoc Anh Ha

Nails: Shape Nails @shapenails.vn

Shoes: Alex & Sara @alexsara.vn

Accessories: RABII Accessories @rabiivietnamofficial

Location: Saigon Marina IFC