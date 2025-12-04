NTK Lê Thanh Hòa chính thức trình làng trong show thời trang Hello Cosmo From Vietnam, thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss Cosmo 2025. Không gian trình diễn của show nằm ngay trên trục chính của Quảng trường Ngọ Môn, Hoàng thành Huế, nơi hội tụ những giá trị quyền lực và biểu tượng của triều Nguyễn.

Nghệ thuật giao hòa thời trang và lịch sử

Lần đầu tiên, một sàn diễn thời trang được dựng trực tiếp ngay trước Ngọ Môn, cổng chính phía Nam của Hoàng thành, công trình được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Sàn diễn được thiết kế như một “dải lụa xanh” mềm mại, có hoa văn cát tường và đặt đúng trên trục hoàng đạo bắc qua đôi hồ nước trước Ngọ Môn. Sự kiện không chỉ là show thời trang, mà còn là góp phần quảng bá văn hoá, tôn vinh nét đẹp truyền thống và lịch sử Việt Nam.

Show diễn mở màn bằng tiết mục nhã nhạc cung đình, loại hình nghệ thuật từng phục vụ hoàng gia, đưa khán giả bước vào một không gian thẩm mỹ nơi truyền thống giao thoa cùng hiện đại.

Hai người đẹp Miss Cosmo 2024 là Ketut Permata Juliastrid (Tata) và Á hậu 1 Mook Karnruethai Tassabut giữ vai trò mở màn. Tata xuất hiện trong chiếc váy đuôi cá đính kết cùng áo choàng lông vũ ánh vàng, trong khi Mook diện váy nhiều tầng phối voan và áo choàng dài, gợi vẻ đẹp quý phái, pha lẫn nét hiện đại.

Ngay sau đó, dàn người mẫu là các thí sinh lần lượt sải bước trên nền nhạc mang âm hưởng nhã nhạc. Mỗi thiết kế là một cấu trúc thẩm mỹ nơi NTK Lê Thanh Hòa khai thác tối đa kỹ thuật xử lý chất liệu, phom dáng và màu sắc. Dù bảng màu gồm các tông đỏ, vàng, hồng, tía rực rỡ, vốn rực rỡ nhưng khi phối và tiết chế khéo léo lại không chút chói mắt, trái lại mang đến cảm giác thanh lịch và sang trọng, như một bữa tiệc cung đình qua lăng kính thời trang.

Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 Phương Linh đảm nhận vị trí vedette. Trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả “sân nhà”, cô xuất hiện với thiết kế mang họa tiết đính kết tinh tế trên nền vải màu da, điểm xuyết lông vũ tạo độ chuyển động nhẹ nhàng và thu hút.

Phần kết show, Tata và Mook xuất hiện cùng NTK Lê Thanh Hòa, dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 cũng đồng loạt ra chào khán giả. Không gian bao phủ bởi gió lộng và “cơn mưa” bong bóng xà phòng tạo tạo nên khoảnh khắc đẹp khó quên, khép lại show diễn với nhiều tràng vỗ tay tán dương dành cho bộ sưu tập và các người đẹp.

Cảm hứng Huế và lời tri ân cố đô bằng thời trang

Chọn Huế làm điểm khởi nguồn cho bộ sưu tập, NTK Lê Thanh Hòa xem đây như lời tri ân dành cho vùng đất cố đô sau bão giông, và cũng là cách kể về hành trình tái sinh của vẻ đẹp Việt: bền bỉ, dịu dàng nhưng đầy nội lực.

Trong bộ sưu tập, dấu ấn Huế được chuyển tải qua nhiều lớp ngôn ngữ thiết kế: mái ngói rêu phong, tường thành cổ kính, họa tiết rồng phượng, sen mây… được thể hiện bằng kỹ thuật draping mềm mại, thêu tinh xảo, in và đính kết hiện đại. Màu sắc mang hơi thở trầm mặc của cố đô: đỏ ngọc, xanh rêu, nâu gỗ đặc biệt là vàng gold… gợi ký ức về chốn cung đình xa hoa, vàng son một thuở.

Với bộ sưu tập Thu Đông 2025, NTK Lê Thanh Hòa không chỉ tạo nên những thiết kế đẹp mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Mỗi trang phục là một mảnh ghép của hành trình bảo tồn và làm mới di sản, tạo cầu nối đưa giá trị văn hoá đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua cuộc thi Miss Cosmo 2025 với hơn 70 đại diện đến từ khắp các châu lục.

Show diễn được dàn dựng bởi đạo diễn Long Kan - người từng cùng Lê Thanh Hòa tạo nên những show diễn ấn tượng tại Sun Premier Village Primavera (Phú Quốc), nhà ga Mường Hoa (Sapa), Cầu Vàng (Đà Nẵng) hay gần nhất là show diễn Heritage... Các sàn catwalk của Long Kan đều gây tiếng vang về không gian độc đáo, thiên nhiên kỳ vĩ....

Đây cũng đồng thời là sự kiện kết hợp giữa NTK Lê Thanh Hòa và tổ chức Miss Cosmo kết hợp nhằm gửi lời chào từ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Fashion Show “Hello Cosmo From Vietnam” mùa 2 diễn ra tại Thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, mở đầu cho hành trình quảng bá văn hoá du lịch của Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam.