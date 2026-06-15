Một thai phụ 29 tuổi tại Trung Quốc đã may mắn giữ được con nhờ đi khám kịp thời sau khi nhận thấy thai máy giảm rõ rệt trong nhiều ngày liên tiếp. Các bác sĩ sau đó phát hiện dây rốn của thai nhi bị xoắn nghiêm trọng, gây tắc một mạch máu quan trọng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng em bé trong bụng mẹ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hunan Wangwang (Hồ Nam, Trung Quốc), sản phụ đang mang thai ở tuần 36, ngày thứ 6 đã đến khám vì cảm thấy thai máy ít hơn bình thường trong suốt 6 ngày.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành siêu âm và theo dõi tim thai. Kết quả cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường đáng lo ngại:

Một động mạch rốn dường như đã mất tín hiệu dòng máu. Chỉ số xoắn của dây rốn tăng cao bất thường. Nhịp tim thai lên tới 167 lần/phút, cao hơn mức thông thường.

Điều đáng nói là trong các lần khám thai trước đó, thai nhi vẫn được ghi nhận có hai động mạch rốn bình thường và phát triển tốt.

Sau khi tổng hợp các kết quả kiểm tra, các bác sĩ nhận định thai nhi có khả năng bị dây rốn xoắn quá mức, dẫn đến hình thành cục máu đông làm tắc nghẽn một động mạch rốn.

Đây là tình trạng rất nguy hiểm vì dây rốn là "đường sống" cung cấp oxy và dưỡng chất từ mẹ sang con. Khi mạch máu trong dây rốn bị tắc, thai nhi có thể rơi vào tình trạng thiếu oxy cấp tính, thậm chí tử vong trong tử cung nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhận thấy nguy cơ cao, ê-kíp sản khoa đã nhanh chóng tư vấn cho gia đình và quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ chứng kiến một cảnh tượng đáng lo ngại: dây rốn của em bé bị xoắn nhiều vòng như một sợi dây thừng, bề mặt chuyển màu tím đỏ do lưu thông máu bị cản trở nghiêm trọng.

Khi kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện một trong hai động mạch rốn đã bị cục máu đông bít kín hoàn toàn. Đây cũng chính là lý do khiến mạch máu này "biến mất" trên hình ảnh siêu âm trước đó.

Kết quả giải phẫu bệnh sau sinh xác nhận tình trạng dây rốn xoắn nặng đã gây tắc nghẽn động mạch rốn do huyết khối.

May mắn, nhờ được phát hiện đúng lúc và xử trí khẩn cấp, em bé đã chào đời an toàn, sức khỏe của cả mẹ và con đều ổn định.

Thai máy giảm có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm

Các bác sĩ cho biết, ở giai đoạn cuối thai kỳ, thai máy là một trong những dấu hiệu quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe của thai nhi.

Thai phụ nên đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

Thai máy giảm rõ rệt so với thường ngày.

Thai đột ngột ít cử động trong nhiều giờ.

Thai máy yếu hơn hoặc khó cảm nhận hơn bình thường.

Khi thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào, mẹ bầu cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra càng sớm càng tốt, thay vì chờ đợi ở nhà.

Trường hợp của sản phụ trên là lời nhắc nhở rằng chỉ một thay đổi nhỏ như thai máy giảm cũng có thể là tín hiệu cảnh báo những biến chứng nguy hiểm đang xảy ra trong bụng mẹ. Việc theo dõi thai máy hằng ngày và khám thai đúng lịch có thể giúp phát hiện sớm các rủi ro, bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Nguồn: Sohu