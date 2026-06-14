BS Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ hình ảnh bàn tay đáng thương của 1 em bé sơ sinh khiến nhiều người xót xa

Một bức ảnh được bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều bậc cha mẹ. Trong ảnh là bàn tay của một em bé mới chào đời với các ngón tay bị thiếu hụt bất thường. Theo bác sĩ, nguyên nhân có thể liên quan đến hội chứng dải xơ buồng ối (Amniotic Band Syndrome) – một tình trạng hiếm gặp nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

"Hình ảnh dây chằng buồng ối gây cắt cụt chi. Vấn đề là thời điểm thai to, siêu âm đôi khi không quan sát được hết. Do đó, các mốc siêu âm 12 tuần và 22 tuần là cực kỳ quan trọng, các mẹ không được chủ quan" , bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ.

Theo các tài liệu sản khoa, hội chứng dải xơ buồng ối xảy ra khi lớp màng ối bên trong túi ối bị rách, tạo thành các dải xơ mỏng. Những dải xơ này có thể quấn quanh tay, chân, ngón tay, ngón chân hoặc các bộ phận khác của thai nhi trong quá trình phát triển.

Khi bị siết chặt trong thời gian dài, các dải xơ có thể làm cản trở lưu thông máu đến chi, gây biến dạng, dính ngón, thiếu ngón hoặc thậm chí cắt cụt một phần chi ngay từ trong bụng mẹ.

Trong nhiều trường hợp, em bé vẫn phát triển bình thường về trí tuệ và sức khỏe tổng thể, nhưng những khiếm khuyết ở tay hoặc chân có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận động về sau.

Vì sao siêu âm cuối thai kỳ có thể không phát hiện?

Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao thai phụ vẫn đi khám thai đầy đủ nhưng bất thường lại chỉ được phát hiện khi em bé chào đời.

Theo các chuyên gia, không phải mọi trường hợp dải xơ buồng ối đều có thể được phát hiện dễ dàng trên siêu âm.

Ở giai đoạn đầu thai kỳ, thai nhi còn nhỏ, không gian trong buồng tử cung rộng hơn nên bác sĩ có điều kiện quan sát cấu trúc giải phẫu của thai rõ ràng hơn. Tuy nhiên khi thai lớn dần, tay chân thường co lại, che khuất lẫn nhau hoặc nằm ở những tư thế khó quan sát, khiến việc đánh giá chi tiết các ngón tay, ngón chân trở nên khó khăn hơn.

Đó cũng là lý do các bác sĩ sản khoa luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của những lần siêu âm hình thái học ở các mốc nhất định thay vì chỉ tập trung vào các lần khám cuối thai kỳ.

Hai mốc siêu âm quan trọng thai phụ không nên bỏ lỡ

Các chuyên gia khoa sản cho biết, trong quá trình mang thai, có hai mốc siêu âm đặc biệt quan trọng để đánh giá sự phát triển hình thái của thai nhi.

Mốc khoảng 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày

Đây là thời điểm thực hiện siêu âm quý I nhằm:

Đo độ mờ da gáy. Sàng lọc nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể. Đánh giá sơ bộ cấu trúc hình thái của thai nhi.

Một số dị tật lớn có thể được phát hiện từ giai đoạn này.

Mốc khoảng 20 - 24 tuần

Đây được xem là lần siêu âm hình thái học quan trọng nhất trong thai kỳ.

Bác sĩ sẽ đánh giá chi tiết:

Não bộ. Tim. Cột sống. Khuôn mặt. Tay chân. Các cơ quan nội tạng.

Nhiều dị tật bẩm sinh, bao gồm các bất thường ở chi, thường được phát hiện trong giai đoạn này.

Đây không phải lỗi của người mẹ

Khi con sinh ra với dị tật bẩm sinh, nhiều bà mẹ thường rơi vào cảm giác tự trách bản thân, cho rằng mình đã ăn uống sai cách hoặc làm điều gì đó ảnh hưởng đến thai nhi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hội chứng dải xơ buồng ối là một bất thường hiếm gặp và hiện nay nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Phần lớn các trường hợp xảy ra ngẫu nhiên, không liên quan đến chế độ ăn uống hay sinh hoạt thông thường của người mẹ.

Điều quan trọng nhất là thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, thực hiện đầy đủ các mốc siêu âm và sàng lọc trước sinh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đừng xem nhẹ những lần siêu âm "đúng hẹn"

Bức ảnh bàn tay nhỏ bé với những ngón tay không còn nguyên vẹn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đây là một tình trạng hiếm gặp, câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng khám thai không chỉ để biết em bé tăng cân bao nhiêu hay trai hay gái, mà còn là cơ hội để phát hiện sớm những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên thực hiện đầy đủ các mốc khám thai quan trọng, đặc biệt là siêu âm quý I và siêu âm hình thái học giữa thai kỳ. Việc phát hiện sớm không phải lúc nào cũng ngăn chặn được mọi bất thường, nhưng có thể giúp gia đình và bác sĩ có sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình chăm sóc trẻ sau sinh.

*Nội dung trong bài không thay thế các chỉ định y khoa