Tết viên mãn của gia đình đại gia Minh Nhựa: 4 thế hệ hội tụ gìn giữ nếp nhà hào môn, nhan sắc "lão phật gia" gây sốt

Như thường lệ, mỗi dịp năm hết Tết đến, gia đình đại gia Minh Nhựa lại khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh sum họp đại gia đình. Không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc chào đón năm mới, bộ ảnh còn ghi lại trọn vẹn bầu không khí ấm áp, hạnh phúc của 4 thế hệ trong gia đình, lan tỏa năng lượng tích cực, ấm áp những ngày đầu xuân.

Trong bộ ảnh năm nay, đại gia đình cùng nhau diện áo dài Tết đồng điệu, mang tông màu trang nhã, nền nã nhưng vẫn nổi bật nét sang trọng đặc trưng. Các thành viên quây quần bên nhau, nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung cảnh sum vầy viên mãn - điều mà nhiều người ao ước trong dịp Tết cổ truyền.

Điểm đặc biệt của bộ ảnh chính là sự xuất hiện đầy đủ của 4 thế hệ, từ ông bà cho đến con cháu. Đây không chỉ là khoảnh khắc lưu giữ kỷ niệm gia đình mà còn thể hiện rõ nét giá trị truyền thống: sự gắn kết, tôn trọng và gìn giữ tình thân qua nhiều thế hệ. Những hình ảnh giản dị nhưng tràn đầy yêu thương ấy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, nhân vật gây chú ý nhất trong loạt ảnh lần này lại chính là "cụ ngoại" Bạch phu nhân - mẹ ruột của Minh Nhựa, cũng là vợ của "ông trùm ngành nhựa", người sáng lập Công ty Nhựa Thành Long, doanh nhân Phạm Văn Mười.

Dù đã ở độ tuổi xế chiều, Bạch phu nhân vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ và phong cách quý phái. Diện áo dài truyền thống với gam màu nhã nhặn, cụ ngoại toát lên vẻ sang trọng, phúc hậu và đặc biệt là làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn hiếm thấy ở độ tuổi của mình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và thần thái, khoảnh khắc tình cảm của hai cụ trong bộ ảnh cũng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trong một vài khung hình, phu nhân ông trùm ngành nhựa nhẹ nhàng khoác tay chồng, ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hiền hậu tạo nên bức tranh hôn nhân viên mãn sau nhiều thập kỷ gắn bó.

Vợ chồng ông Mười và bà Bạch thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm, và những chuyến du lịch cùng các con. Dù là "ông trùm ngành nhựa" nhưng ông Mười và phu nhân lúc nào cũng giữ phong cách giản dị gần gũi

Bên cạnh hình ảnh 4 thế hệ sum vầy, gia đình nhỏ của ái nữ Minh Nhựa cũng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt. Khoảnh khắc cả nhà 6 người cùng nhau chụp ảnh Tết mang đến cảm giác ấm áp, hạnh phúc và vô cùng trọn vẹn.

Trong khung hình, hai nhóc tỳ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cậu bé diện áo dài giống bố, gương mặt lanh lợi, ánh mắt thông minh cùng phong thái chững chạc khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi. Trong khi đó, cô bé lại được nhận xét là "bản sao" của mẹ, từ đường nét gương mặt, ánh mắt cho đến nụ cười dịu dàng.

Khoảnh khắc cả gia đình quây quần, các con nép sát bên bố mẹ, nở nụ cười rạng rỡ không chỉ tạo nên bức tranh Tết ngọt ngào mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần của gia đình ái nữ Minh Nhựa, đồng thời dành lời chúc cho đại gia đình luôn hạnh phúc, bình an và gắn bó dài lâu.