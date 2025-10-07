Con ốm đúng Trung Thu, cả nhà ái nữ đại gia Minh Nhựa rước đèn luôn trong bệnh viện: Biểu cảm của 4 "hậu duệ nhí" khiến ai nhìn cũng tan chảy

Mùa Trung Thu năm nay, thay vì quây quần rước đèn phá cỗ ở nhà như mọi năm, gia đình ái nữ đại gia Minh Nhựa lại đón một cái Tết Trung Thu thật đặc biệt, phá cỗ trông trăng trong bệnh viện.

Trên trang cá nhân, ái nữ của đại gia Minh Nhựa chia sẻ loạt hình ảnh ấm áp ghi lại khoảnh khắc 4 bé con cùng nhau vui Trung Thu. Cả 4 anh chị em đều diện đồ đồng điệu, tay cầm lồng đèn nhiều màu sắc, rạng rỡ như những "ánh trăng nhỏ". Tuy nhiên, Trung Thu năm nay lại khác biệt hơn khi bé thứ ba Jayson và bé út Jayric đang phải nằm viện vì ốm.

Không để hai em buồn, anh hai Jayden và chị ba Jayla đã cùng ba mẹ mang lồng đèn, đồ chơi và bánh Trung Thu vào bệnh viện để cùng các em rước đèn, phá cỗ.

"Trung Thu năm nay của 4 anh chị em đặc biệt hơn mọi năm một chút. Anh tư Jayson và em út Jayric phải nằm viện, nên anh hai Jayden và chị ba Jayla mang lồng đèn vô thăm, cùng chơi với hai em cho đỡ buồn.

Mẹ thấy vui khi thấy anh hai và chị ba lúc nào cũng thương hai đứa em nhỏ, lúc nào cũng quan tâm, và luôn biết cách làm em cười. Mau mau khỏe nha hai em Jayson và Jayric, để về nhà chơi cho thoải mái nha" - Joyce Phạm chia sẻ.

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng tan chảy. Nhiều người gửi lời chúc hai bé mau khỏe để cả nhà lại cùng nhau đón những mùa Trung Thu trọn vẹn và rộn ràng hơn.

Không hổ danh là các "hậu duệ nhà đại gia Minh Nhựa", dù hai bé Jayson và Jayric đang nằm viện, nhưng chỉ cần nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, ai cũng dễ dàng nhận ra sự sang trọng và tiện nghi của không gian phòng bệnh nơi các bé nghỉ ngơi.

Dù Joyce Phạm không tiết lộ cụ thể bệnh viện nào, song nội thất trong khung hình, từ giường bệnh, ánh sáng, đến góc trang trí tinh tế, đều toát lên vẻ đẳng cấp chẳng khác gì một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp.

Không chỉ chăm chút cho con về mặt vật chất, Joyce còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cô giữ cho các con tinh thần vui vẻ, ấm áp ngay cả khi phải nằm viện, để Trung Thu vẫn tràn đầy tiếng cười và yêu thương.

Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa - Joyce Phạm (tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh), là gương mặt quen thuộc trong giới rich kid Việt. Sinh năm 1999, Joyce hiện đã là mẹ bỉm sữa của 4 nhóc tỳ đáng yêu. Cô kết hôn với Tâm Nguyễn (tên thật là Nguyễn Minh Tâm) vào năm 2019, trong một đám cưới xa hoa từng dậy sóng lớn trên mạng xã hội.

Sau hơn 5 năm chung sống, vợ chồng Joyce Phạm - Tâm Nguyễn hiện có 4 người con vô cùng đáng yêu và được ba mẹ chăm chút từng chút một:

* Jayden: Con trai đầu lòng, chững chạc và biết quan tâm đến các em.

* Jayla: Con gái duy nhất, dịu dàng, lanh lợi và luôn là "công chúa nhỏ" của cả nhà.

* Jayson: Con trai thứ ba, hoạt bát, vui tính nhưng năm nay lại bị ốm đúng dịp Trung Thu.

* Em út Jayric: Thành viên nhỏ tuổi nhất, luôn được các anh chị cưng chiều hết mực.

Gia đình nhỏ của Joyce Phạm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp trên mạng xã hội, từ những chuyến du lịch xa hoa đến những dịp quây quần giản dị bên nhau. Dù xuất thân trong gia đình nổi tiếng và giàu có, Joyce vẫn được khen ngợi bởi lối sống gần gũi, cách nuôi dạy con nhẹ nhàng, tinh tế và luôn đề cao tình cảm gia đình.