Trong khi miền Trung đang gồng mình chống chọi với mưa lũ khắc nghiệt, mẹ 4 con Joyce Phạm – ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa - đã thể hiện tấm lòng ấm áp, giản dị nhưng vô cùng thiết thực. Trên trang cá nhân, Joyce chia sẻ rằng mấy ngày nay gia đình cô "cứ ngóng tin miền Trung từng giờ", theo dõi sát sao tình hình lũ lụt để có thể chung tay giúp đỡ bà con.

Joyce Phạm chia sẻ: "Không thể ra tận nơi phụ tay, nên nguyên ngày hôm qua cả nhà tranh thủ gom được một ít xúc xích, cá hộp và mền để kịp gửi theo chuyến hỗ trợ từ Sài Gòn và Phú Yên. Nhìn cảnh mọi người tất bật bốc vác, gom hàng, phân loại, chuyền tay nhau từng thùng đồ mà thấy thương vô cùng. Mỗi người góp một chút, nhiều tay làm nên việc lớn và chỉ mong bà con ngoài đó bớt khó khăn, bớt lo một phần nào".

Với cô, gia đình nhỏ có thể không làm được điều gì to tát, nhưng "thật lòng muốn chia sẻ hết mức có thể". Những món đồ gửi đi, không chỉ là thực phẩm, chăn màn mà còn là "lời chúc bình an" theo từng chuyến xe hướng về miền Trung. Hotmom Joyce Phạm cũng nhắn nhủ, nếu ai muốn chung tay thì nên "theo dõi các nguồn thông tin uy tín, chính thống thì tấm lòng của mình sẽ luôn đến đúng nơi cần".

Điều đáng chú ý là hình ảnh Joyce trong đợt hỗ trợ lần này hoàn toàn khác với vẻ sang chảnh thường thấy: cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, in dòng chữ "Việt Nam", tất bật chuẩn bị từng thùng hàng gửi đi. Chiếc áo giản dị, dòng chữ giản đơn nhưng chứa đựng tinh thần tương thân tương ái sâu sắc - một sự tế nhị, chân thành giữa những khó khăn đang đè nặng lên người dân vùng lũ.

Tình hình bão lũ tại Phú Yên những ngày qua:

- Tại Phú Yên, mưa to kéo dài đã gây ngập sâu nhiều khu vực. Một số nơi ở tỉnh này có nhà dân bị ngập 1-2m. Theo lực lượng chức năng, nhiều khu vực như Tây Hòa, Tuy Hòa hay các huyện dọc sông đã bị ảnh hưởng nặng nề.

- Cây trồng cũng chịu tổn thất lớn: Khoảng 150 ha khoai sắn mới trồng theo báo cáo từ chính quyền địa phương bị ngập sâu, nhiều diện tích bị hỏng, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.

- Lực lượng cứu trợ và các cơ quan chức năng đã điều xe đặc chủng, xuồng, canoe vào các vùng ngập sâu, tiếp tế lương thực và di dời hộ dân bị cô lập.

- Ngoài Phú Yên, các tỉnh miền Trung khác như Quảng Ngãi cũng đang cảnh báo sạt lở, ngập lụt do mưa lớn và dòng sông dâng cao.

Trong bối cảnh thiên tai càng ngày càng khốc liệt, mỗi gói quà, mỗi tấm chăn, mỗi lời động viên đều là tia hy vọng cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, hoạn nan. Sự giản dị trong cách thể hiện từ chiếc áo phông "Việt Nam" đến việc tự tay gom hàng của ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa càng khiến những người dõi theo đều bồi hồi xúc động. Những ngày này, tình thương không cần hào nhoáng, chỉ cần chân thành và kịp thời là đủ.