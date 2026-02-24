Đừng nhìn Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh yêu như búp bê mà nhầm, cô nhóc bị phạt vì bắt nạt anh trai đây này!

Phan Hiển răn dạy con gái út Lisa (Video: Khánh Thi)

Nhắc đến Lisa, cô con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển, ai cũng nghĩ ngay tới một bé gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh như búp bê. Lisa vốn nổi tiếng là "cây hài nhí" của gia đình, mỗi lần xuất hiện là khiến dân mạng "tan chảy" vì quá đỗi đáng yêu.

Thế nhưng đừng để vẻ ngoài ngọt ngào ấy đánh lừa!

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường cực hài hước trong nhà. Trong clip, Lisa xuất hiện với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, hoàn toàn khác xa hình ảnh công chúa thường thấy trên mạng. Và lần này, cô nhóc không lên sóng để "tấu hài", mà là đang bị bố nghiêm túc răn dạy.

Lisa xinh yêu như búp bê ngày tết (Ảnh: FBNV)

Ngồi xổm ngang tầm con gái, Phan Hiển nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết nhắc nhở: "Lần sau con mà ăn hiếp anh Kubi nữa là ba sẽ phạt con tiếp. Nhớ không?".

Hóa ra cô em út xinh xắn lại vừa… bắt nạt anh trai Kubi. Không rõ "chiêu trò" cụ thể là gì, nhưng đủ để bố phải vào cuộc chỉnh đốn.

Đáng yêu nhất là phản ứng của Lisa sau đó. Với giọng nói ngọt lịm, cô bé lí nhí đáp: "Con nhớ rồi." Nói xong còn hồn nhiên ôm hôn bố như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái cách cô bé chuyển mood từ "bị phạt" sang "con gái ngoan của ba" nhanh như chớp khiến ai xem cũng phải bật cười.

Chứng kiến toàn bộ màn đối thoại, Khánh Thi chỉ biết bật cười tiết lộ: "Ở nhà ba con nó nhếch nhác vậy đó. Tấu hài từ đầu tới cuối luôn".

Phan Hiển răn dạy con gái út

Trước đó, Phan Hiển từng chia sẻ Kubi vì là anh cả nên đôi lúc có xu hướng quản các em, còn Lisa thì lại khá cá tính, không dễ nhường nhịn. Hai anh em vì thế cũng không ít lần "khẩu chiến" như bao gia đình có con nhỏ khác. Tuy nhiên, cách Phan Hiển chọn nói chuyện nhẹ nhàng, ngồi ngang tầm mắt con và phân tích đúng sai khiến nhiều người khen ngợi.

Không quát mắng, không nặng lời, chỉ là lời nhắc nghiêm túc nhưng đủ để cô bé hiểu vấn đề. Và quan trọng nhất, sau tất cả vẫn là những cái ôm, nụ hôn đầy yêu thương.

Đúng là ở nhà, Lisa có thể là "cô nhóc lắm chiêu", nhưng ra ngoài lại hóa công chúa búp bê. Sự đối lập ấy càng khiến con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển thêm phần đáng yêu trong mắt người hâm mộ.