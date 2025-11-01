Màn hóa trang "đông nhân khẩu" nhất mùa Halloween: Ái nữ nhà Minh Nhựa rủ nguyên đàn con thơ nhập hội

Mỗi mùa Halloween đến, dân mạng lại được dịp trầm trồ trước những màn hóa trang sáng tạo, đầu tư công phu của các bé. Nhưng xét về độ chịu chơi hay đông "nhân khẩu" nhất thì khó ai vượt qua được gia đình nhà Joyce Phạm - ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa. Cô cùng chồng và bốn nhóc tỳ đã có màn xuất hiện cực kỳ nổi bật khi cả gia đình 6 người cùng hóa thân thành nhân vật Minion.

Từ trang phục đến phụ kiện, tất cả đều được mẹ bỉm 4 con Joyce Phạm chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáu bộ đồ công nhân màu xanh, áo vàng rực rỡ, kính tròn đặc trưng của Minion đều được phối chỉn chu và đồng bộ tuyệt đối.

Dù là bố mẹ hay các bé, ai cũng "vào vai" hết mình, khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người bình luận rằng đây chính là "màn cosplay gia đình đông nhân khẩu và đáng yêu nhất Halloween năm nay", vừa hài hước lại vừa thể hiện tinh thần gắn kết của cả nhà.

Không dừng lại ở đó, Joyce Phạm - vốn nổi tiếng là người mẹ trẻ sành điệu, chịu chơi, còn đầu tư đến ba concept hóa trang khác nhau trong mùa Halloween năm nay. Ngoài concept Minion đầy vui nhộn của cả gia đình, cô cùng chồng còn "trốn con" để hóa thân thành cặp đôi Fred Jones và Daphne Blake trong bộ phim hoạt hình huyền thoại Scooby-Doo.

Với trang phục cổ điển, tóc giả và đạo cụ phù hợp, cả hai tái hiện hình ảnh cặp đôi săn ma nổi tiếng một cách sống động, vừa thời trang vừa đậm chất Halloween.

Chưa dừng ở đó, mẹ bỉm Joyce Phạm còn khiến dân tình trầm trồ khi biến hóa thành "ma mắt đen" - một concept đậm chất kinh dị nhưng vẫn không kém phần hài hước. Đặc biệt, cô nàng còn dùng luôn chiếc siêu xe đắt đỏ của gia đình làm đạo cụ cho buổi chụp hình, tạo nên khung cảnh vừa ma mị vừa hài hước mà vẫn đúng chất ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa.

Joyce Phạm và ông xã Tâm Nguyễn kết hôn vào năm 2019, khi cả hai còn rất trẻ. Tính đến nay, dù mới ở tuổi 26, Joyce Phạm đã là mẹ của 4 thiên thần nhỏ, khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vừa giữ được phong độ nhan sắc, vừa chăm sóc tổ ấm hạnh phúc viên mãn.

Dù bận rộn với việc chăm sóc 4 con nhỏ, Joyce Phạm vẫn luôn duy trì phong cách thời trang sành điệu, năng lượng tích cực và tinh thần tận hưởng cuộc sống cũng như định hướng cho các con hướng về tình cảm gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Vậy nên mỗi dịp đặc biệt như lễ Tết, Trung thu, ngày Quốc khánh... và giờ là Halloween, cả gia đình đều quây quần, thực hiện những bộ ảnh thú vị để vun đắp và thể hiện tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.