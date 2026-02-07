Tết này diện áo phao đừng chỉ chăm chăm đen với trắng: Ghim ngay 4 gam màu "phú quý" vừa sang vừa tôn da, mặc lên là thấy khí chất ngút ngàn

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là tiếng chuông giao thừa sẽ điểm, báo hiệu một vòng quay mới của đất trời lại bắt đầu. Đây chính là thời điểm vàng để chị em mình "F5" lại tủ đồ, không chỉ để đón Tết cho có không khí, mà còn là cách chúng ta tự thưởng cho bản thân một diện mạo mới mẻ, tràn đầy năng lượng sau một năm vất vả.

Mùa đông lạnh, chiếc áo phao (áo lông vũ) chắc chắn là vật bất ly thân. Nhưng khoan đã, hãy thử nhìn lại xem, có phải tủ đồ của bạn đang ngập tràn những chiếc áo màu đen, trắng hay xám không? Vẫn biết thời trang là không giới hạn và không phân biệt tuổi tác, nhưng đôi khi chính sự an toàn quá mức của những gam màu cơ bản lại vô tình khiến vẻ ngoài của chúng ta trở nên nhạt nhòa, thiếu đi chút "lửa" cần thiết cho những ngày xuân sang.

Năm nay, hãy thử một lần "chơi lớn", thay vì thu mình trong những gam màu trầm tối, hãy khoác lên mình những "gam màu phú quý" để vừa hack tuổi, vừa nâng tầm khí chất nhé.

Vì sao nên "cai" dần đen - trắng - xám khi chọn áo phao diện Tết?

Chúng ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng đen, trắng, xám là "chân ái" của sự thanh lịch, là những gam màu không bao giờ sai. Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Thực tế, việc phối đồ với những gam màu này đòi hỏi một gu thẩm mỹ tinh tế và kỹ thuật cao tay hơn bạn nghĩ.

Nếu chỉ mặc theo bản năng, màu đen rất dễ khiến gương mặt trở nên tối sầm, già dặn, đặc biệt là vào những ngày mùa đông thiếu nắng, da dẻ chị em thường tái và thiếu sức sống. Một chiếc áo phao đen trùm kín mít dễ biến bạn thành một "khối tối" di động, kém thu hút và vô tình cộng thêm cho bạn vài tuổi.

Hơn nữa, Tết là dịp của niềm vui và sự khởi sắc. Việc cứ mãi trung thành với trắng đen đôi khi tạo cảm giác đơn điệu, lặp lại và thiếu đi sự tươi mới. Thay vào đó, những gam màu "phú quý" - những tông màu có khả năng phản chiếu ánh sáng tốt, tôn da và tạo cảm giác sang trọng sẽ là chìa khóa giúp bạn trông trẻ trung, rạng rỡ và "có gu" hơn hẳn. Đừng để định kiến tuổi tác hay thói quen cũ kỹ kìm hãm sự tỏa sáng của bạn.

4 gam màu "phú quý" cứ mặc là sang, chấp cả cam thường

Nếu bạn đang băn khoăn không biết thay thế màu đen bằng màu gì để vừa giữ được sự thanh lịch, vừa nổi bật, thì đây là 4 gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Đầu tiên phải kể đến màu đỏ rượu vang (Burgundy).

Không rực rỡ chói lòa như đỏ tươi, đỏ rượu mang trong mình sự đằm thắm, quyến rũ và quyền lực ngầm. Đây được xem là gam màu "thần thánh" giúp nịnh da bậc nhất. Dù bạn sở hữu làn da trắng sáng hay ngăm bánh mật, ánh đỏ trầm của rượu vang đều có khả năng trung hòa, giúp gương mặt trở nên hồng hào, rạng rỡ hơn. Diện một chiếc áo phao màu đỏ rượu vào ngày Tết, bạn không chỉ mang theo may mắn mà còn toát lên vẻ đẹp mặn mà, quý phái của một người phụ nữ trưởng thành, biết mình đẹp ở đâu.

Tiếp theo là sắc tím - gam màu của sự bí ẩn và kiêu sa.

Nhiều người e ngại màu tím sến hoặc làm xỉn da, nhưng đó là do bạn chưa chọn đúng tông tím. Năm nay, sắc tím đang trở lại mạnh mẽ như một biểu tượng của sự sang trọng. Nếu bạn có làn da thiên ấm, hãy thử những tông tím pha chút hồng phấn nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu bạn thuộc tuýp da lạnh (cool undertone), màu tím than đậm hoặc tím oải hương (lavender) sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Màu tím không chỉ giúp bạn trông "tây" hơn mà còn tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy chiều sâu.

Không thể bỏ qua màu xanh dương - biểu tượng của sự thanh lịch vĩnh cửu.

Giữa một rừng màu sắc nóng bỏng của ngày Tết, sắc xanh dương như một làn gió mát lành, tinh tế. Màu xanh coban hay xanh than (navy) có khả năng "hack" tuổi cực đỉnh, giúp người mặc trẻ ra đến vài tuổi. Gam màu này mang lại cảm giác tin cậy, bình yên và cực kỳ tôn da trắng. Một chiếc áo phao màu xanh dương kết hợp cùng quần trắng hoặc be sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, nhã nhặn mà ai nhìn cũng thấy thiện cảm.

Cuối cùng là hệ màu đất (Earth tones) - đỉnh cao của sự "sang chảnh" ngầm.

Nâu tây, nâu camel, hay be đậm... những gam màu của đất luôn mang lại cảm giác ấm áp, vững chãi và cực kỳ thời thượng. Đừng vội nghĩ màu nâu sẽ già. Ngược lại, nếu chọn chất liệu áo phao có độ bóng nhẹ hoặc lì mịn cao cấp, màu nâu sẽ phản chiếu ánh sáng đẹp tựa như những viên ngọc trai hay ánh kim cương thô. Bí quyết là hãy chọn tông nâu sáng hơn hoặc tối hơn hẳn so với màu da thật của bạn để tránh bị "chìm", biến chiếc áo thành vũ khí tôn lên vẻ đẹp mặn mà, nền nã.

Bí kíp phối màu để không biến thành "cây thông Noel" di động

Biết chọn màu đẹp là một chuyện, nhưng phối sao cho khéo lại là chuyện khác. Để diện những chiếc áo phao màu sắc này mà không bị lòe loẹt, bạn hãy nằm lòng quy tắc "Less is more".

Hãy giới hạn trang phục của bạn chỉ nên có tối đa 2 mảng màu lớn. Ví dụ, nếu đã diện áo phao màu tím, hãy để quần và phụ kiện đi kèm ở những tông màu trung tính hoặc cùng tông nhưng nhạt hơn. Sự tiết chế này chính là ranh giới giữa "mặc đẹp" và "mặc lố". Bên cạnh đó, đừng quên tạo những khoảng "nghỉ" cho thị giác. Đừng quấn kín mít từ đầu đến chân bằng một khối màu đặc quánh. Hãy để lộ một chút cổ tay, cổ áo sơ mi trắng bên trong, hoặc chọn một chiếc quần dáng suông gọn gàng để tạo cảm giác thanh thoát.

Cuối cùng, một tuyệt chiêu giúp bạn "kéo dài chân" và trông thon gọn hơn chính là phối đồ "tone-sur-tone" (cùng tông màu). Việc mặc áo và quần cùng một dải màu (ví dụ áo nâu nhạt + quần nâu đậm) sẽ tạo ra một đường thẳng liền mạch thị giác, giúp cơ thể trông cao ráo và mảnh mai hơn rất nhiều.

Tết này, hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn, khoác lên mình những sắc màu mới để thấy rằng: Chỉ cần thay đổi một chút tư duy, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành phiên bản rực rỡ và xinh đẹp nhất của chính mình.